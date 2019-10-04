當健身成為一種生活態度……

【文·葉怡君 圖·本刊資料室】

根據世界衛生組織（WHO）調查，二○一六年，全球有超過十九億的人口過重、六．五億達到肥胖標準；全球過重人口比率約二十五％，預估到二○三○年將大幅提升至四十％，當中又以「已開發國家」的占比最高，西方國家更將肥胖視為一種流行病（epidemic）。

托肥胖之福 運動產值激增

有美食之島稱號的臺灣，隨處可見含糖的手搖飲品，各類煎煮炒炸的食物，導致國人過重率及肥胖盛行率不斷攀升。根據衛福部今年一月底發佈，二○一三至二○一六年「國民營養健康狀況變遷」調查顯示，全臺有四十三％的人口過重，即每兩個人當中就有一人有肥胖問題。

當管理、控制肥胖成為全球議題，間接帶動「肥胖管理」預防與治療的周邊商機引爆，不容小覷的揮汗商機，早已是先進國家，經濟發展中重要的一環，其帶動的經濟產值更是驚人，相關經濟成本已占全球GDP的三％，並有逐年成長態勢。

以美國為例，二○○○年的運動產值約二一三五億美元，至二○○九年，運動產值高達四一四○億美元，近十年來，平均成長率為九．四％；轉往歐洲的英國，比較一九八五年至二○○三年間，約五十九％的經濟成長率，但運動產值的成長率卻能高達一○三％；亞洲地區的日本、韓國及大陸的數據顯示，運動產業對國內的生產毛額（GDSP）也相當具有發展潛力。

社會結構轉變 健身不僅為減肥

綜觀運動產業，由提供顧客體適能、娛樂、運動及休閒等相關產品的多樣態市場組成，主要產業類型可大致區分為兩大類，分別為運動商品（sport goods）及運動服務（sport service），前者包括運動服飾、運動鞋及運動健身器材等，後者則為參與型及觀賞型運動。

近年來，隨著全球經濟持續發展，在高強度的競爭壓力之下，使得國人日漸重視工作之餘的休閒與放鬆。伴隨著國民所得增加、健康意識抬頭，在人口結構趨於高齡化等社會結構轉變下，健身房提供現代人方便、安全的室內運動場所與設施，使用族群逐漸擴大，無論是上班族、退休、學生、婦女等紛紛透過運動與休閒的搭配，維持身心靈的平衡，藉此舒緩生活中累積的緊張壓力。

二○一八年體育署針對「運動現況調查」顯示，男性過重與肥胖比例顯著高於女性，並與年齡呈正相關，國人平常有做運動的比例為八十三．一％，當中以「為了健康」的比例最高，其次是「為了身材」、最後才是「興趣、好玩、有趣」，當中又有六十二．六％的女性，會因為實施女性運動專區，增加運動的頻率及意願。

健身房提供現代人方便、安全的室內運動場所與設施，使用族群逐漸擴大，無論是上班族、退休、學生、婦女等紛紛透過運動與休閒的搭配，維持身心靈的平衡，藉此舒緩生活中累積的緊張壓力。 圖/本刊資料庫 分享 facebook

運動健身的生態轉變

回溯臺灣的休閒健身運動俱樂部，濫觴於一九七○年代後期，當時日本的健美操教學課程率先被引進臺灣，可說是韻律、有氧健身中心的前身；一九八○年，美商克拉克導入美國健康俱樂部的訓練方法及營運方式，全臺第一家設備齊全的健康體適能俱樂部成立，就此開創往後臺灣健身產業的時代。

之後，有氧運動、女性專屬的健身俱樂部「佳姿韻律世界」及「雅姿韻律世界」（之後更名為亞力山大健康休閒俱樂部）陸續被導入市場，積極在各地設立據點；二○○○年，健身結合娛樂為賣點的加州健身中心，成功打進二十五至三十五歲的年輕族群，新穎的健身方式在當年紅極一時。

不過，過去大型的連鎖身俱樂部，以向會員收取年費、月費等方式，動輒數十萬元的入會費用高昂，能負擔得起的人不多。臺灣在經歷了佳姿、中興、亞歷山大及加州等知名業者，經營不善易主後，運動健身俱樂部生態開始悄悄轉變。

連超商都開起健身房

當消費者走進健身房的原因，從減肥、強健體魄，進而轉變成一種對於生活的自我實踐，健身房反成了豐富生活與滿足社交需求的另一個場域，迅速地朝往客群差異化、教練專業化及行銷特色化等深度經營扎根。

為滿足不同族群需求，市場上開始出現女性專屬的Curves、專為小朋友設計的兒童體適能俱樂Sklub、全方位各式課程大型業者World Gym、走頂級高端市場的True Fitness全真健身會館、追求高強度健身，由知名網路紅人兼健身教練「館長」陳之漢創立的「成吉思汗」等。

看好健身產業發展商機，甚至連大連鎖超商7-ELEVEn，也首創便利商店結合健身房的經營模式，設立「7-ELEVEN x BEING fit」運動複合店，採單次計費，無需年費、免綁約，主打社區型市場，鎖定上班族及女性消費者；競爭對手全家，也在日本東京開設第一家健身房「FIT & GO」，主攻二十至四十歲的年輕人，二十四小時開放，各項健身器材、淋浴間應有盡有，更計畫未來將展店到三百間。

臺灣滲透率不高

五百億產值待開發

伴隨著肥胖率同步提升，臺灣的休閒健身產業跟著百花齊放，據財政部統計，國內的健身房家數至二○一一年的一三一家，二○一八年成長至四八二家，七年來成長幅度約二．六八％，健身中心及健康俱樂部的銷售額，更高達到新臺幣百億元。

二○一八年「IHRSA全球健身產業」報告顯示，亞太地區約有二二四八萬健身中心會員，總產值約一六八億美元，臺灣健身房會員約七十一萬人，運動人口滲透率僅二．九九％，低於美國的二○．三％及英國的十四．八％，亦低於香港的五．八五％及新加坡的五．七六％。

當「上健身房」成為多數人養成的習慣，除了中大型業者外，講究特色的小型健身房如雨後春筍，商研院預估，國內約新臺幣一千億元的運動產業商機，目前發展不到一半，種種數據佐證，未來的五至十年內，臺灣健身市場仍有爆發性的潛在成長空間。

隨著市場逐漸白熱化，屬朝陽產業的健身房市場，糾紛也跟著層出不窮。消保官指出，最常見的糾紛包含健身教練課程過度推銷、消費者購買多筆教練課程所衍生之使用期限等。過去健身市場，曾因國際經濟市場動盪，加上經營不善，歷經一輪洗牌，如今，在前景看好下，業者如何做好內部管控、打造完整的消費者服務，並同時堅持創新，或許才是企業能否永續經營的關鍵因素。