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模糊崩解的高教價值：從蔡英文學歷爭議現象談起

「吸吸管」搭上潮流 一個月吸「金」五百萬

2019-10-04 12:46卓越

【文·葉怡君 圖·一間塑料行提供】

萬丈高樓平地起，台積電、鴻海等大企業皆是從小規模開始，臺灣的高額儲蓄率全球名列前茅，顯示臺灣有錢人很多，想要尋求資金並不困難，市場急需的是要如何能讓這些資金，找到「值得被投資」的標的。

募資平台小兵立大功

臺灣豐沛的新創能量百花齊放，除透過大型創投、企業及國發基金等管道募資金，二○一一年，一個新的名詞群誕生－群眾募資（crowdfunding）開始流行，這個「媒合平台」意外創造驚人的吸「金」效果，新穎的點子由此能被具體實現，好的點子及產品，甚至能凝聚上千個百萬元的資金力量。

今年八月，總統蔡英文參訪「嘖嘖募資平台」（以下稱：嘖嘖），該平台自二○一二年二月至今，已協助超過一千個集資案件，六十四萬的贊助人次，總募資金額超過十六億元，是臺灣當前最有影響力的群眾募資平台之一，眾多點子就在從這裡萌芽。

「一間塑膠行」打造的第一個產品「吸吸管」，搭上環保熱潮，募資平台上架一個月，吸「...
「一間塑膠行」打造的第一個產品「吸吸管」，搭上環保熱潮，募資平台上架一個月，吸「金」新台幣五百萬元。 圖/一間塑膠行提供
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好的創意上架

一個月五百萬入袋

位於大同區，擁有眾多傳統產業的巷弄間、老舊房舍之中，座落著一間文青風裝潢的新創公司，無限多的創新點子，都在這裡翻開新的一頁。「對一個創新公司而言，這裡對小批量打樣的各式材料取得相當方便」，一間印刷行暨一間塑膠行創辦人顏宏霖笑說，七十三年次、學建築設計的他，為實踐更大的理想，正在不務正業中。

透過嘖嘖，顏宏霖以第二品牌「一間塑膠行」，打造的第一個產品「吸吸管」進行第四次募資。搭上政令並在環保意識抬頭下， 「吸吸管」於今年八月七日上架，不到一個月的時間，隨即獲得約五百多萬元的募資金額。

循環經濟當道　垃圾變黃金

操作募資平台已有兩年資歷，二○一七年底，顏宏霖以「一間印刷行」品牌首發產品「一張名片：隨身活版印刷機」登上募資平台，短短三小時達標，集資計畫最終募得超過新臺幣五百二十萬元，之後相繼露出的募資產品，也都能繳出百萬以上的成績。

顏宏霖說，做建築的人都有一個遠大的夢想，希望採用環保塑膠運用再生原料，打造環保建築，不過建築的原料需求量大，轉化過程複雜，需投入大量資源，因而先試著從較小規模的產品做起，能在短時間內實現理想，這也是成立「一間塑膠行」的初衷。

一間印刷行暨一間塑膠行創辦人顏宏霖笑說，七十三年次、學建築設計的他，為實踐更大的...
一間印刷行暨一間塑膠行創辦人顏宏霖笑說，七十三年次、學建築設計的他，為實踐更大的理想，正在不務正業中。 圖/一間塑膠行提供
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募資平台風險

六千萬一夕歸零

顏宏霖指出，募資平台具有以小搏大優勢，目前以美國、日本、台灣及大陸最為成熟，大陸的募資平台，甚至有以大型房地產建案為產品的募資案，相當特殊。

嘖嘖收取部分募資金額當作分潤，保護消費者機制，募資期間所得資金存放銀行端，雖然將產品上架，看似只出點子沒有事前囤貨等成本壓力，但還是得承受一定程度的風險。過去就曾有過主打環保杯的募資案，成功募得六千萬元資金，最後卻因製造商提前將產品上架販售，導致發起人只能退回所有募得金額。

廣告投放觸及目標族群

準備站上國際舞台

好的點子要能募得資金，好的行銷不可少。顏宏霖藉由學生操刀宣傳募資影片，藉此降低成本，透過年輕族群豐沛的創新點子，投放網路廣告，透過一定比例的「網路轉化率」觸及目標族群（Target Audience，簡稱TA）。

「吸吸管」將進入後半段募資，產品獲得不少連鎖餐飲店家，大型居家用品牌青睞，預期募資後能展開跨界聯名的合作方式。顏宏霖指出，為了不被忘記，未來將繼續以每半年一新品的方式與大家見面，預計今年底，秉持著「建立一個品牌、帶領一種生活方式」的初衷，進軍美國募資平台，一舉站上國際舞台。

卓越雜誌2019.10號402期
卓越雜誌2019.10號402期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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