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模糊崩解的高教價值：從蔡英文學歷爭議現象談起

丰彩今年營收有望翻倍成長

2019-10-04 12:46卓越

【文·葉怡君 圖·徐裕庭】

「我們也不能再像過去，無止盡地揮霍自然資源及國民健康。所以，對各種汙染的控制，我們會嚴格把關，更要讓臺灣走向『循環經濟』的時代，『把廢棄物轉換為再生資源』。」這是二○一六年五月二十日，總統蔡英文於就職典禮的演說。

之後政府為加速臺灣產業轉型升級，提出智慧機械、亞洲﹒矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟等「五＋二產業創新計畫」，作為驅動臺灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。

滅菌法世界潮流

臺灣卻背道而馳

走進位於五股加工區內，某家環保科技公司內，高溫殺菌鍋爐正轟轟的不斷運轉，這家環保科技公司，早在政府宣布之前，就為了減少環境污染奮鬥了十年。

成立於二○○九年，未上市公司丰彩環保科技（以下簡稱：丰彩）從「醫療廢棄物」著手，採取有別於市場的「滅菌法」，達到減少資源浪費，創造資源的回收再次利用率，期望能藉此改變並影響整個產業，創造良性循環，達到友善環境的目標。

丰彩董事長許勝州指出，全臺的醫療院所，一年約製造十二萬公噸的醫療廢棄物，當中的二十五％對環境有害，需要特別回收處理，目前可選擇「滅菌」或者「焚化」兩種方式處理。據了解，目前國際先進國家多採用滅菌處理法，美國已實行超過二十年，日本及南韓也都有十二年以上的時間。

丰采董事長許勝州，現職醫療廢棄物處理場董事長。 圖/徐裕庭拍攝
丰采董事長許勝州，現職醫療廢棄物處理場董事長。 圖/徐裕庭拍攝
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焚化法　造成環境二次傷害

然而，由於政府法令當中，並未強制規範採用滅菌法處置，以致於多數醫療院所為方便作業，選擇以焚化法處理所產生的醫療廢棄物。也讓臺灣過去二十五年來，與先進國家背道而馳，高達八十五％的醫療廢棄物，皆透過焚化處理過後，再加以掩埋。

然而，經由焚燒過後產生戴奧辛、夫喃及有毒氣體，不但增加PM二．五濃度，造成嚴重的空氣汙染，焚化過後殘留的爐渣與灰燼，含有戴奧辛和重金屬得再進行掩埋，此一作法，無非是對土地及水資源，造成二次傷害。

目前已有數據證實，有世紀之毒之稱的戴奧辛，會造成流產、生育率下降、抑制免疫系統及荷爾蒙失調等，嚴重危害人體，因此未來，無論是握有選擇權的醫療院所及制定法令的政府，都應該對此加以重視，並祭出更符合世界潮流的法令規範。

垃圾分類的觀念

應移植至醫療廢棄物

過去是戰鬥直升機AH 1-W眼鏡蛇的飛行員，之後到美國受訓成為國際物流UPS貨機正駕駛，多年來在空中飛行，許勝州說：「曾經有朋友笑他，是不是在空中看到臭氧層破洞，才會轉戰環保產業。」在飛行員時期，曾歷經四次引擎失效，最後都幸運緊急迫降成功，不過，當年遭遇「機」瘟頻傳的九一一恐怖攻擊事件，成為許勝州毅然決然放棄，十一年飛行生涯，回臺轉往地面發展的契機。

回國後，在因緣際會下，透過衛福部相關人員引介，許勝州首度接觸到滅菌產業，請教了工研院、綠能所及環保領域產官學界的專家學者，從頭學起，他發現，近年來，臺灣的環保意識抬頭，在普通垃圾分類的觀念建立與執行相當成功，但在醫療廢棄物的分類上卻沒能做好，且後續處理的方式也對環境相當地不友善。

善用塑膠王國優勢

達成循環經濟效益

許勝州認為，身為塑膠王國的臺灣，擁有完整的塑膠產業鏈優勢，若能從源頭做好分類，尋求較為環保的「滅菌法」，單一純料產出的塑膠原粒，不但能用更好的價格賣給下游廠商，更能大幅降低因焚燒及掩埋，產生對空氣、土攘及水源等對環境的負面影響，且價格更較焚化法便宜一半，無非是種「三」全其美的作法。

滅菌法透過高溫高壓的蒸氣滅菌，削減率高達九九．九九％，經由第三方公正單位檢測通過，之後進行分選、去除標籤、切割、輾壓，粉碎作業後，塑膠原粒交由專業塑膠商，可再製成工廠冷凍水管、堆高墊板、三角錐、汽車燈殼、車頭燈座、電風扇片、手機殼等工業用品。

多年來，丰彩透過衛福部及環保署的協助及輔導，創造廢物重新再利用的價值，達成政府循環經濟目標，目前丰彩高達八十四．五％的回收再利用率，不僅名列行政院政務實績的模範廠商了，更成為環保署對外的示範廠商，協助拍攝示範教學錄影。

打造一條龍服務鏈

許勝州從軍人、機師轉變成為商人，一路走來並不容易，也曾歷經因為不懂投資，遭到合作夥伴詐騙的陣痛期，另外，因為沒有現成的機器設備，得自己想辦法找人改良的不少機台，不符需求的機台得報廢處理，初期投注了大量成本，加上切入傳統以焚化法為主的市場，面臨同業競爭並不容易，不過挫折並未將他打倒，曾迫降四次的他，說自己膽子很大。

手上握有三張衛福部核發的醫療廢棄物許可證，不是第一家醫療廢棄物滅菌廠，卻能後來居上，別人要用四年才能拿到的牌照，丰彩四年內就能拿到三張，目前已穩居全臺滅菌廠龍頭，在新北市五股區、臺中市龍井區及臺南南區設有廠房，更打造津海及宏天兩家自有清運車隊，能一條龍服務客戶。

初期，丰彩不惜成本，為了讓醫療院所能認同其作法，支持更環保的選擇，因此壓低價格搶市，原本就比焚化法便宜的價格再壓低，成功取得指標性的大型醫院認同，全省包含長庚體系、臺北榮總、臺大醫院等，截至目前已增加五十間以上的醫院進行分類。

合作廠商許豐榮先生(右)與風采董事長許勝州攜手放眼未來。 圖/徐裕庭攝影
合作廠商許豐榮先生(右)與風采董事長許勝州攜手放眼未來。 圖/徐裕庭攝影
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牌照取得不易

市場成長前景看好

統計臺灣目前有共有兩家採取滅菌法、七家採用焚化法，總計十一家的競爭業者，當中不乏上市櫃公司及其子公司。目前兩家滅菌廠共核發五張證照，丰彩就有三張，預期未來，當政府機關對相關管理規範，及市場總量加以管制後，要再申請滅菌牌照的難度激增，現有牌照的廠商，將保有絕對的領先優勢。

許勝州強調，滅菌法毋庸置疑是未來趨勢，並透露，自二○一五年起，美國大型醫療廢棄物處理上市公司就找上丰彩，未來不排除雙方有相關的合作機會；無獨有偶，歐洲的回收王展現高度興趣，將與丰彩洽談發展醫療回收再利用的合作計畫。

根據行政院衛福部二○一七年公告數據，全臺每月焚化加上滅菌總處理量約二九四○公噸而言，若僅以收受臺北長庚為例，便可完全處理高達七成以上的院內醫療廢棄物，以此類推，未來只要五成以上的醫療院所，改變醫療廢棄物的處理方式，屆時相關廠商便能產能滿載，市場成長前景看好。

增資計畫啟動

朝上市櫃目標邁進

二○一六年前，丰彩只能回收受血液透析之AK管、導管及針筒為主，但之後成功突破法規，完成了增加分類（即全院塑膠相關分類），二○一七年，北中南三廠總收受量，成功突破每月兩百公噸大關，預估未來二至三年內，總回收量將有機會達到每月九百公噸以上。

丰彩目前股本○．九二億元，許勝州表示，公司的技術領先歐美日等國，待站穩臺灣市場後，未來不排除拓展海外市場，並看好歐美市場發展潛力。今年在回收項目增加，定價調回原有價格下，營收有望翻倍成長，目前股東結構單純，尚未有法人進駐，未來不排除有增資計畫，朝上市櫃目標邁進。

卓越雜誌2019.10號402期
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