打假 打出真商機

【文·金麗萍 圖·沈文生】

最近十年，「媒體」是一個讓人聽了就只有搖頭的行業，幾乎完全失去既有的價值主張。

只是，媒體消失了嗎？創新，讓媒體不僅沒有消失，而是，人人都可以成為媒體（自媒體：Wemedia），人人都可以是記者（全民記者：Citizen Journalist），再加上UGC（Users Generate Contents），網路強大的連結傳播力……。所謂的媒體，失去價值主張；在媒體的舊皮袋裡，難以盛裝創新所帶來的新主張，於是，舊皮袋破了，新酒散溢滿地……。

創新，對媒體帶來的衝擊，從量變到質變，從祝福到詛咒。假新聞帶來的怪現象，讓整個社會烏雲滿布。

兩則假新聞 讓府院跳起來

過去，兩起假新聞，逼著府院祭出修法公權力，進行打假。去年八月下旬，適逢縣市長選舉前，蔡英文總統搭乘雲豹甲車南下勘災。之後，畫面被剪輯修改，錯誤傳達她面對災民輕蔑的表情。

接著，行政院蘇貞昌也中箭了。今年七月，蘇貞昌在罹難員警告別式中的擲筆影片，已被指證是造假新聞。

只是，那「輕蔑的表情」、「擲筆的畫面」，在各個大小社群中，被有心無意地，快速蔓延傳播，深植一般人的認知系統，不易拔除。

據行政院政務委員羅秉成強調，在過去一、二年，假新聞愈來愈嚴重。它早已由社會問題演變升高為政治問題，甚至，已是國家安全議題。

為了打擊假新聞，蔡英文總統不時親上火線，嚴正澄清說明。 圖/沈文生提供 分享 facebook

轉身驚覺 臺灣竟成假新聞最愛

瑞典的V-Dem調查，引起各界譁然。由瑞典哥德堡大學主持的政治學跨國調查計畫V-Dem (Varieties of Democracy)，新近的統計數字顯示：臺灣「遭受外國假新聞攻擊」程度，世界第一；而臺灣不僅是第一，依V-Dem結果呈現，分數愈低，表示受害程度愈高，由表中顯示，臺灣與排名第二的拉脫維亞，得分相距甚遠，表示臺灣受害程度相當嚴重。

刀出鞘 落點在哪裡？

公權力如何著手，是一門大學問。這一刀，該切在哪裡？目前，行政院已針對《社會安定維護法》及其他如《災害防救法》等六法，進行全面修法，立法院第九屆最後一個會期，預計打假將是修法的重頭戲。只是，攸關維護新聞自由精神至鉅的《廣播電視法》，修法的界線該落在哪裡？政府，是裁判，還是球員？

創新的本質與價值，在於解決社會問題。為了打假，FB、Google、百度等，競相出Fact-checking的解決方案。具有新聞背景的人，都不難理解，打假的利器在於找出新聞引用的出處；只是，網路傳播的便利性，以及龐大的傳播力量，早已視出處、來源為無物；而有趣的是，現在，許多Fact-checking的APP主要功能，正是在追蹤出處，把打亂的秩序重新找回來。

暗夜露曙光 原生內容的真價值

媒體的衰敗敘事，開始於平台的創新模式。平台挾其上無數的創新應用，快速崛起；靠著不斷延展的創新應用，平台不斷壯大，內容模式、傳播路徑，持續翻新，過程中，也賺走了絕大多數的利潤。反觀原生的內容製作，收費模式被破壞殆盡。

假新聞，更在媒體領域鋪陳深沈的暗夜景象。但當假貨滿街跑，真品的價值，在黑暗中，顯得格外耀眼。於是，原生內容製作者，一一築起付費牆（Paywalls），在數位世界裡，高舉價值主張，建立獲利模式。而從價值到價格的路徑有多遠？美國《紐約時報（New York Times）》，一直是重要的觀察指標。

老幹長新芽

紐約時報浴火重生

近幾年，《紐約時報》頻奏凱歌。這家具有一百六十七年歷史的美國新聞老店，自二○一一年建立收費牆、宣告原生內容有價；二○一八年，數位內容營收占比超過百分之四十，達成二○一五年所設定的目標。

而《紐約時報》股價也從二○一一年的四美元，來到目前的二十九美元上下，成長超過七倍。現在，市場對於《紐約時報》所訂在二○二○年數位訂閱營收達八億美元的目標，具有相當高的信心。

看來，訂閱模式已成為原生內容媒體在暗夜中的一盞明燈。一百六十七歲的《紐約時報》，靠原生內容，在老幹上長出新芽，這對於一息尚存、仍堅持製作原生內容的媒體事業，具有什麼啟發？除了靠成千上萬的打假APP，是不是也該讓好細胞加速繁衍？