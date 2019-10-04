親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

蘇花公路149.7K落石雙向交通受阻 估今晚8點單線搶通

模糊崩解的高教價值：從蔡英文學歷爭議現象談起

打假 打出真商機

2019-10-04 12:45卓越

【文·金麗萍 圖·沈文生】

最近十年，「媒體」是一個讓人聽了就只有搖頭的行業，幾乎完全失去既有的價值主張。

只是，媒體消失了嗎？創新，讓媒體不僅沒有消失，而是，人人都可以成為媒體（自媒體：Wemedia），人人都可以是記者（全民記者：Citizen Journalist），再加上UGC（Users Generate Contents），網路強大的連結傳播力……。所謂的媒體，失去價值主張；在媒體的舊皮袋裡，難以盛裝創新所帶來的新主張，於是，舊皮袋破了，新酒散溢滿地……。

創新，對媒體帶來的衝擊，從量變到質變，從祝福到詛咒。假新聞帶來的怪現象，讓整個社會烏雲滿布。

兩則假新聞　讓府院跳起來

過去，兩起假新聞，逼著府院祭出修法公權力，進行打假。去年八月下旬，適逢縣市長選舉前，蔡英文總統搭乘雲豹甲車南下勘災。之後，畫面被剪輯修改，錯誤傳達她面對災民輕蔑的表情。

接著，行政院蘇貞昌也中箭了。今年七月，蘇貞昌在罹難員警告別式中的擲筆影片，已被指證是造假新聞。

只是，那「輕蔑的表情」、「擲筆的畫面」，在各個大小社群中，被有心無意地，快速蔓延傳播，深植一般人的認知系統，不易拔除。

據行政院政務委員羅秉成強調，在過去一、二年，假新聞愈來愈嚴重。它早已由社會問題演變升高為政治問題，甚至，已是國家安全議題。

為了打擊假新聞，蔡英文總統不時親上火線，嚴正澄清說明。 圖/沈文生提供
為了打擊假新聞，蔡英文總統不時親上火線，嚴正澄清說明。 圖/沈文生提供
分享

轉身驚覺　臺灣竟成假新聞最愛

瑞典的V-Dem調查，引起各界譁然。由瑞典哥德堡大學主持的政治學跨國調查計畫V-Dem (Varieties of Democracy)，新近的統計數字顯示：臺灣「遭受外國假新聞攻擊」程度，世界第一；而臺灣不僅是第一，依V-Dem結果呈現，分數愈低，表示受害程度愈高，由表中顯示，臺灣與排名第二的拉脫維亞，得分相距甚遠，表示臺灣受害程度相當嚴重。

刀出鞘　落點在哪裡？

公權力如何著手，是一門大學問。這一刀，該切在哪裡？目前，行政院已針對《社會安定維護法》及其他如《災害防救法》等六法，進行全面修法，立法院第九屆最後一個會期，預計打假將是修法的重頭戲。只是，攸關維護新聞自由精神至鉅的《廣播電視法》，修法的界線該落在哪裡？政府，是裁判，還是球員？

創新的本質與價值，在於解決社會問題。為了打假，FB、Google、百度等，競相出Fact-checking的解決方案。具有新聞背景的人，都不難理解，打假的利器在於找出新聞引用的出處；只是，網路傳播的便利性，以及龐大的傳播力量，早已視出處、來源為無物；而有趣的是，現在，許多Fact-checking的APP主要功能，正是在追蹤出處，把打亂的秩序重新找回來。

暗夜露曙光　原生內容的真價值

媒體的衰敗敘事，開始於平台的創新模式。平台挾其上無數的創新應用，快速崛起；靠著不斷延展的創新應用，平台不斷壯大，內容模式、傳播路徑，持續翻新，過程中，也賺走了絕大多數的利潤。反觀原生的內容製作，收費模式被破壞殆盡。

假新聞，更在媒體領域鋪陳深沈的暗夜景象。但當假貨滿街跑，真品的價值，在黑暗中，顯得格外耀眼。於是，原生內容製作者，一一築起付費牆（Paywalls），在數位世界裡，高舉價值主張，建立獲利模式。而從價值到價格的路徑有多遠？美國《紐約時報（New York Times）》，一直是重要的觀察指標。

老幹長新芽

紐約時報浴火重生

近幾年，《紐約時報》頻奏凱歌。這家具有一百六十七年歷史的美國新聞老店，自二○一一年建立收費牆、宣告原生內容有價；二○一八年，數位內容營收占比超過百分之四十，達成二○一五年所設定的目標。

而《紐約時報》股價也從二○一一年的四美元，來到目前的二十九美元上下，成長超過七倍。現在，市場對於《紐約時報》所訂在二○二○年數位訂閱營收達八億美元的目標，具有相當高的信心。

看來，訂閱模式已成為原生內容媒體在暗夜中的一盞明燈。一百六十七歲的《紐約時報》，靠原生內容，在老幹上長出新芽，這對於一息尚存、仍堅持製作原生內容的媒體事業，具有什麼啟發？除了靠成千上萬的打假APP，是不是也該讓好細胞加速繁衍？

卓越雜誌2019.10號402期
卓越雜誌2019.10號402期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

相關新聞

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

文革前普洱茶 收藏價值暴增

2019-10-04 12:49

房屋家華人最專業國際投資團隊

2019-10-04 12:49

教的不只是課程 更是熱忱和服務

2019-10-04 12:48

當健身成為一種生活態度……

2019-10-04 12:47

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

「吸吸管」搭上潮流 一個月吸「金」五百萬

2019-10-04 12:46

丰彩今年營收有望翻倍成長

2019-10-04 12:46

搶奪科技地盤 戰火中見商機

2019-10-04 12:44

保險業業者 微利時代中求生存

2019-10-04 12:44

臺美準邦交國關係 犧牲小國換強權德國澳洲等支持？！

2019-10-04 12:43

以親民價招商破除工業區炒作魔咒

2019-09-16 15:45

全臺「園區」 翻修上妝ing

2019-09-16 15:45

美中日韓混戰誰受益？

2019-09-16 15:45

莊青岳創辦度度客 群募創業之路有你有我

2019-09-16 15:45

戶戶送做好服務再談營利

2019-09-16 12:49

都更大未來 不要也讓不動產老化淪為「臺灣之光」

2019-09-16 12:49

「植愛」種子醫師 讓病患找回自信笑容

2019-08-13 09:07

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

脫離舒適路 耕讀園扮演臺灣茶拓荒者

2019-08-13 09:07

從「畫」中有話到無限演化

2019-08-13 09:07

千億市場 誰與爭鋒

2019-08-13 09:07

萬芳醫院國際醫療恪守品質 提供有溫度的醫療服務

2019-08-12 15:19

臺皮外骨 混血企業鏈結全球

2019-08-12 15:17

中美貿易戰最終決戰點臺灣2020大選

2019-08-12 09:53

巨大隱形勢力 掀起科技完美風暴

2019-08-12 09:53

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:02

西太平洋島嶼 對臺灣的啟示

2019-07-09 09:04

美中貿易風暴下誰能趨吉避凶

2019-07-08 15:44

解決旅客提行李行動的「痛點」

2019-07-08 15:03

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

摘星的臺灣小吃 處處都講究

2019-06-13 15:30

迎戰亂世天敵的霹靂勇士

2019-06-13 11:20

太空艙新設計 台灣精品館帶您航向未來科技

2019-06-13 11:20

百萬創業大軍 亂世快打出招

2019-06-13 10:46

臺灣數位金融服務何去何從？

2019-06-12 13:30

前進江西農業大城找商機

2019-06-12 13:30

臺南登革熱防治逆轉勝的故事

2019-06-12 13:30

嚴天浩創辦LIS情境科學教材

2019-06-12 13:30
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top