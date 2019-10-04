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模糊崩解的高教價值：從蔡英文學歷爭議現象談起

搶奪科技地盤 戰火中見商機

2019-10-04 12:44卓越

【文·金麗萍 圖·沈文生】

「現在的戰爭形勢，在海、空、陸、星際之外，多了第五個發生地點，那就是網際空間(Cyberspace)」英國ERA大中華地區執行顧問、同時也是國家發展委員會個人資料保護專案辦公室諮詢委員葉基仁博士指出。

拔除鷹派人士　遞出橄欖枝

今年九月十一日，美國總統川普開除外交政策首席鷹派代表白宮國家安全顧問約翰．波頓（John Bolton），要向充滿緊張形勢的國際環境，遞出橄欖枝（Olive Branch）。一直以來，川普不輕易動武，但他周圍，盡是態度強硬的鷹派人士。此時，拔除波頓，傳達和平訊息；但火藥氣息在網際空間裡，加速蔓延。

去年，華為事件點燃美中戰火。接著，川普高舉5G，左右開弓。一邊集結美歐日等三十多個國家，在捷克布拉格召開為期兩天的會議，聯手制訂5G網路安全準則，拉攏國際盟友，而俄羅斯、中國，不在受邀之列，顯然被排擠在外；另一方面，則加碼禁運華為，試圖在華為飛馳於5G的路上，多擺上幾道路障。

美中爭端，戰場林立，打法各異。貿易戰各自追求眼前的最大利益，進退之間，頗具談判空間。但科技爭霸卻像是一場殊死戰，5G更挑旺帝國主義的野心，追求的是：贏者全拿。

強國殊死戰　5G掛滿火種

於是，美中在貿易桌上的笑臉相向；轉身進入網際空間，卻是炮火加倍。

一般認為，美國對中國的惱怒，其來有自；因為，中國在5G的科技賽事上，已贏得第一回合。據德國專利資料庫iPlytics數據顯示，至今年三月間，中國已在5G通訊標準中，申請了百分之三十四的必要專利，其中，華為的申請數量即達百分之十五。

只不過，美國豈會甘居下風。向來掌握發球權的美國，在國際間，總是以老大哥自居；這次，在被視為決定未來科技強國地位的5G發展上，失去絕對的領導地位，恐怕很難嚥下這口氣。於是，開始有人臆測，當美國把全世界的目光、資源，掃進5G時，自己已準備在6G上挖礦。

這時，葉基仁的論述，開始具體而鮮活起來。看來，在無垠的網際空間裡，第三次世界大戰，早已開打，而最具威脅性的正是資安大戰。

小國成箭靶　資安升級無上限

兩大之間難為小。臺灣很小，但在資安議題上，因夾處美中之間，目標卻很大。

最近，由瑞典哥德堡大學主持的政治學跨國調查計畫V-Dem (Varieties of Democracy)，結果統計數字顯示，臺灣「遭受外國假新聞攻擊」程度，世界第一；顯然，臺灣不是場外觀賽者，而是場內的主角。

因此，政府急忙明示：資安問題就是國安問題；並且，以三乘三乘三的國家級資安戰略，作為政策執行藍圖，建立國家資安聯防體系，強化通報系統。更重要的是，一如「國機國造」和「國艦國造」，對於攸關國家安全至鉅的資安而言，在落實政策執行的同時，將同步建立產業自主發展能力。

在兩強之間的臺灣，必須思考如何以小事大，學習作個智者。從事手機檢測業務的耕興副董事長王新添即點出耕興在5G時代的利基角色，而耕興的市場地位，正是臺灣在美中貿易大戰中的關鍵價值。

耕興副董事長王新添以5G檢測點出臺灣在美中貿易大戰中的關鍵價值。 圖/沈文生提供
耕興副董事長王新添以5G檢測點出臺灣在美中貿易大戰中的關鍵價值。 圖/沈文生提供
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臺灣價值　來自美中尬車

王新添進一步說明，針對5G的手機檢測，耕興在美國及中國都設有檢測實驗室。現在，美中在5G上的敏感關係，使得耕興在產品檢測上，成為易於取得信任的第三方。

王新添的分析，正是美中在5G烽火上的臺灣贏面；而市場反應，似乎也間接回應王新添的觀點。最近，臺灣的資通訊、資安開始熱鬧起來了，一周以內，資安大代誌連翻登場。九月十一日至十二日，微軟、IBM搶著亮相、秀出各自的秘密武器。微軟以跨平台的資安解決方案，據此建立市場一哥形象；同樣深耕許久的IBM，則以舉辦「全球資安論壇」，試圖站在制高點發聲；眾所周知，以色列也是資安強國，藉由「以色列資安高峰論壇」，將自家的押箱寶搬來臺灣。

亞太佈點　Google砸錢不手軟

另外，Google的一舉一動，尤其動見觀瞻。近幾年，Google在亞太地區積極佈點，在韓國首爾、日本大阪、印尼雅加達及香港等地插旗；三年來，於亞太地區的資本支出，更是逐年提升。由二○一六的一○九億美元，成長至二○一八的二五五億美元，砸錢毫不手軟。

在Google眼中，臺灣的重要明顯高過亞太其他地區。今年九月，Google正式對外宣佈，在彰化之外，將在臺南設立第二個資料處理中心。

對臺灣而言，數位轉型沒有回頭路。全球四大會計師事務之一的勤業眾信，早已嗅出濃濃的戰火煙硝味，在場場爆滿的數位研討會上，從勾勒數位市場樣態到打造企業數位DNA，看著急駛中的商機列車，台上台下，都急著上車。

要談生產力　先比資訊力

臺商回流，尤為資安熱添加柴火。這波臺商回鄉潮，帶來的不會是三十年前的傳統工廠，而會是一座座智慧工廠；這時，資訊力幾乎是生產力的保證，而資安更是核心關鍵。

台積電的資安事件，造成製造業極大的驚嚇。根據報載，一年多前，台積電生產機台感染電腦病毒，導至三大廠區機台停擺多達三天、影響當季營收約百分之二、損失高達新臺幣五十二億元；在此之前，美國波音、日本本田，也曾受害。而世界經濟論壇（WEF）進一步預估，未來五年，全球網路犯罪為企業帶來的損失，可能將上看八兆美元，換算為新臺幣約二百四十六兆元。

從客戶到策略夥伴，微軟和台達電的合作，寫下智慧製造、數位轉型新頁，圖為台達電董事...
從客戶到策略夥伴，微軟和台達電的合作，寫下智慧製造、數位轉型新頁，圖為台達電董事長海英俊。 圖/沈文生提供
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避免損失，不就是間接獲利嗎？所以，當一百二十多家臺商，帶回近六千億元的投資額，化為一座座智慧工廠時，首要敵人恐非市場同業，而是無孔不入的病毒。

微軟公共暨法律事務部總經理施立成律師即引用微軟CEO Satya Nadella所言，強調微軟「數位轉型，資安先行」的理念；而援引此言進行商機解讀，是否也同樣適用呢。

卓越雜誌2019.10號402期
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