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保險業業者 微利時代中求生存

2019-10-04 12:44卓越

【文·葉怡君　攝影·徐裕庭、孫玉璞】

為瞭解臺灣民眾選擇保險的關鍵指標與認知、各人壽保險公司以及產物保險公司的特色，《卓越雜誌》委託世新大學民意調查研究中心舉辦《2019卓越最佳保險評比》調查，結果出爐，共十三家獲獎，頒獎典禮日前已於台北寒舍艾美酒店順利落幕。

十三家獲獎保險業者與金管會副主委張傳章、商發院董事長許添財、卓越雜誌發行人林定芃...
十三家獲獎保險業者與金管會副主委張傳章、商發院董事長許添財、卓越雜誌發行人林定芃開心合影。 攝影/徐裕庭、孫玉璞
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優質保險公司　必備五大條件

此活動透過調查將臺灣的保險特色呈現出來，並期望經由媒體報導，讓大眾更加認識優質保險團隊。頒獎出席嘉賓有金管會副主委張傳章、商發院董事長許添財、卓越雜誌發行人林定芃與世新大學知識經濟研究院院長梁世武，均對此活動表示肯定及讚賞。

金管會副主委張傳章表示，一間優質的保險公司，應具備以下五個條件。第一，塑造好的公司形象，這是對客戶的一種信任。第二，提供優質服務，保險業者唯有提供有溫度、感動人的服務，才能成為優質保險公司。第三，強化金融創新、與時俱進，引入金融科技（FinTech）才能體現普惠保險。第四，培育專業人才，人才是一個產業、公司發展的基石，有優秀的人才，保險公司才有成長的動能。第五，落實風險控管，最關心客戶的保險業者，才能夠永續經營。最後，張傳章以「沒有最好、只有更好為信念」期望保險業者能精益求精，為保險業再創新的高峰。

推出多樣化產品

滿足消費者需求

《卓越雜誌》發行人林定芃指出，早期社會結構生活型態的不同，對保險業有不同的評價，隨著社會逐漸多元化，生活型態的改變，也衍生出各類不同需求，保險業成為生活當中不可或缺的產業。

他強調，當對象不斷擴大，類別也不斷增加，保險業在現在及未來都扮演著更加舉足輕重的角色，在這樣的情況之下，業者得持續關注並付出，提供更多具有特色的商品，滿足不同的消費族群。

林定芃表示，卓越雜誌由過去的前行政院副院長徐立德創辦，長久以來著重財經商業管理的報導，秉持著媒體專業、客觀及監督市場的原則，在接手雜誌二十多年來，貫徹創辦的初衷，報導卓越的人、事、物，一路走來始終如一。

此次，各家優秀的保險業者，透過報導，讓保險從業人員的貢獻與努力，受到讀者的關注及肯定，未來為各家業者帶來豐厚的利多跟鼓舞。

微利時代　保險業者如何存活

商發院董事長許添財指出，近年來，保險業面臨舊保單利率太高問題，短期之內，低利率的環境難以轉變，當數位轉型步上軌道，世界秩序也將重新建構，然而，在「微利時代」中眾家業者如何經營、存活下去，不僅成為保險業者正在面臨的挑戰，政府也應當想辦法，從舊制度的軌道跳脫，放鬆創新讓臺灣能進一步接軌全球市場，如此一來才能開創新的時代。

卓越雜誌2019.10號402期
卓越雜誌2019.10號402期
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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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