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模糊崩解的高教價值：從蔡英文學歷爭議現象談起

臺美準邦交國關係 犧牲小國換強權德國澳洲等支持？！

2019-10-04 12:43卓越

【文·陳正修】

臺灣九月十六日才與南太島國索羅門群島斷交，時隔僅四天，外交部長吳釗燮再度宣布即日起與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係，全面終止雙邊合作計畫，並撤回大使。我國與吉里巴斯在二○○三年建交，截自目前為止已維持十六年邦交關係，但此次吉國與臺灣斷交，將是總統蔡英文任內第七個斷交國家，我國剩下十五個邦交國。

一週內臺灣接連失去兩個太平洋友邦，吉里巴斯與臺斷交後，臺灣邦交國數量降至十五個，不禁讓人思考，如果臺灣最後一個邦交國都沒有，會發生什麼事？針對這些疑慮，筆者近期與兩大政黨高層進行對話：大家都認為目前是臺灣與美國斷交後關係最好時候，大家都同意臺美關係勝過兩岸關係也毫無疑問等，美方在這次斷交浪潮下，對臺灣進行不少實質助力，甚至出動副總統彭斯來阻止，德國民眾發起請願案與臺灣建交，逾兩萬人連署支持；為何這次斷交，美國、德國、澳洲等這些強權國家都站出來公開挺臺灣，筆者認為，這幾年澳洲飽受中國滲透（政治、民間、商界），國安已經亮紅燈，現在中國勢力突然逼近，國防佈局、作戰計畫，都需要重新規劃。至於美國緊張原因則是，「澳洲是美國的盟友，在默契、合作上，美國需要協防澳洲安全。中國插旗索羅門後，美國軍事布局勢必大幅改變，成本和風險都會變大大提高。」在戰略考量上這些國家如果推動與臺灣建交，也不無可能。

正值臺灣總統大選期間，自然變成一個熱門話題，如果國民黨總統提名人韓國瑜認為，斷交後國人內心衝擊甚大，就應該呼籲北京當局要正視中華民國存在事實，兩千三百萬人民渴望外交生存空間，若是外交一再受到衝突打擊，對兩岸民眾都不是好事。筆者強調，前總統馬英九執政「外交休兵」策略，最大內涵為認定九二共識基礎不再互挖邦交國，以換取大陸給予臺灣部分「國際空間」，某種程度推論，老共間接地承認臺灣為實體主權意味，如今兩岸現狀已被改變，而一向被認定親中的國民黨來說，只敢對內罵小英政府，是否敢強烈批判現今大陸當權惡劣外交手法，且提出強而有力解決外交方式，一昧跟著韓市長喊出「萬金油外交」，卻不敢正視韓市長對於臺灣是否接受一國兩制曖昧態度，至今連美方都有疑慮，不少藍綠學者都認同現在是臺美有史以來最好關係，連資深藍營立委林郁方呼籲，中共挖牆腳舉動其實在暗助總統蔡英文選情，國民黨們還在違背主流民意，臺灣人民會同意嗎？

卓越雜誌2019.10號402期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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