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莊青岳創辦度度客 群募創業之路有你有我

2019-09-16 15:45卓越

【文‧王喬安　圖‧度度客】

莊青岳創辦「度度客」的因緣，源自二○一四年端午節後第一個上班日的一通電話。莊青岳說，那天午休時間，他接到前主管Martin來電，聊到該如何幫助沒有行銷能力的弱勢農民，因而促使他決定離開科學園區的舒適圈，投入了籌辦群眾募資平台的工作，走上公益群募的創業之路。

莊青岳記得，Martin在電話裡說，端午節那一天，他和Edwin等幾位好友在竹山吃飯喝茶聊天，看見一位老茶農背著工具，準備到茶園除草，這個背影讓他想起父親。Martin的父親在宜蘭種柑橘，收成不好心情差，豐收賣不出去心情更差，剛從美國留學回臺的Edwin提到當地的Kickstarter群募平台，建議也來做一個公益群募平台。

度度客有很多貴人，最重要的是一同堅持信念、往前邁進的夥伴。 圖/度度客提供
度度客有很多貴人，最重要的是一同堅持信念、往前邁進的夥伴。 圖/度度客提供
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善用資訊　擴大月百會影響力

聽完Martin這番話，莊青岳說，新竹科學園區的捐款俱樂部「月百會」已經成立十年，他正想如何善用資訊科技來擴大影響力，Edwin提及的群募平台，正是最佳解決方案。於是，度度客就誕生了。

在介紹度度客前，得先瞭解「月百會」。從二○○五年起，Martin建議莊青岳在工作之餘，可以捐款做好事，想到與其自己做有些孤單，不如團結力量大，於是就找了朋友、同事，每月每人收新台幣一百元，持續到現在，每個月總額約一萬元，集資捐給新竹的慈善機構。

一般新創公司可以撐過五年的只有百分之一，度度客是社會企業，面臨比一般創業者更多一層的挑戰，亦即既要解決社會問題、發揮社會影響力，又要兼顧公司營收的生存問題。在這段創業過程中，莊青岳發現最需要的是運氣。事實上，度度客命名的本意就是「自度度人者」，也就是希望每一個人多能幫助他人，而幫助他人也就是幫助自己。

「一路走過來，真的很幸運。尋找方向時，有人帶著我們走，需要資金時，有人投入資金，這些都是我們可以持續到現在的主要原因。所以，請在逐夢的同時，順手幫助身邊的人，一次兩次也許未見效果，持續做十次、二十次，變成習慣，不自覺就做了件好事，你就會發現，運氣慢慢變好，愈來愈多貴人幫你，愈來愈順利。」莊青岳以充滿感激的語氣對幫過他們的貴人致上深深的謝忱。

與十四所大學合作

共推群募課程

創辦度度客三年多以來，最大挑戰是如何發揮群募平台的影響力。比如嘗試幫非營利組織上課，效果很好，非常受歡迎，他們也說這是個非常好的工具，可以為他們帶來新的捐款人，但提案要有人有時間，更要設法讓群募案達標，需要花費一定的時間和人力，以致於大部分的非營利組織都興趣缺缺。於是，度度客找學校合作，協助解決這個問題，在課程中把群募當作業，讓學生與非營利組織合作提案，不但非營利組織可拿到善款，學生也有社會參與的機會，結果廣受好評，愈來愈多學校有意願合作，有配合群募案課程的大學，去年擴大至十四所。

莊青岳(右)受邀向大眾介紹度度客。左為政務委員唐鳳。 圖/度度客提供
莊青岳(右)受邀向大眾介紹度度客。左為政務委員唐鳳。 圖/度度客提供
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創業以來的最大收獲是什麼？莊青岳強調「不斷遇到貴人，尤其和我一同堅持信念、往前邁進的同事們，是度度客最重要的貴人；我們一起在傾盆大雨中搬運接受捐贈的辦公桌椅，從開始到現在都不離不棄；每一個步伐和腳印，都是大夥兒無數次討論的成果……。」

後來，財團法人工業技術研究前來洽談區塊鏈的概念驗證案，推出臺灣第一個區塊鏈的群募平台，此後，莊青岳常受邀站在台上向大眾介紹度度客。還有大學合作的老師肯定群募課帶給學生的影響，不斷想協助行銷度度客。莊青岳說，「我們能夠不斷充電、續航下去，要感謝的貴人太多了。」

創業之初，莊青岳就許願，希望可以成為一個自度度人、以資訊科技創造社會影響力的公司，不只自立活命，更可幫助大眾。由於度度客是回饋型的群募平台，只能在行銷推廣上幫助非營利組織，更積極的作為是，短期希望更進一步延伸並加深對於非營利組織在募資或捐款的協助；中期目標希望可以在其中找出好的商業模式進而幫助更多的人；長期希望，透過區塊鏈的技術能為公益領域找出更有影響力的可能。

卓越雜誌2019.09號401期
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