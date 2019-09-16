美中日韓混戰誰受益？

【文‧葉怡君】

香港「反送中」事件越演越烈，大陸不但面臨內憂，更要應付外患，美中貿易戰還沒結束，日韓雙方煙硝味四起，似有與美中貿易互別苗頭的味道，美國、大陸及日本做為世界前三大經濟體，上位者的所有決策動見觀瞻，牽扯著全球經濟脈動。美中貿易早已成為長期抗戰，雙方無解的戰爭，造成全球經濟下滑，股市劇烈動盪，成為最無辜的受害者，如今日韓兩國，在新仇加上舊恨下另闢戰場，全球籠罩在四國混戰下，對經濟又將造成多大傷害？

日韓貿易成因不同

韓國經濟雪上加霜

台經院企業發展研究及景氣預測中心主任孫明德指出，美中貿易戰與日韓貿易戰的成因大不相同，美國對大陸加徵關稅，全因長期以來，美國對大陸存在著大幅度的「貿易逆差」；不過，反觀日本對韓國則為「貿易順差」，因此，日本並非解決赤字問題才向韓國宣戰，而是希望雙方透過貿易手段，解決政治爭端，預估日韓貿易不會像美中貿易一樣成為長期抗戰。

八月二十八日，日本將韓國從出口貿易優惠待遇的「白色名單」上剔除，使得韓國自日本進口的半導體原料，審核時間拉長，對此，韓國也予以反擊，也將日本從信任夥伴的「白名單」中除名。

即便雙方你來我往，互不退讓，但日本握有絕大比重的半導體原料，對以半導體出口為主的韓國造成重大傷害。事實上，半導體一直以來都是韓國的重點產業，在智慧手機及物聯網的帶動下，近十年成長四‧二倍，占出口總額的二十％。

受美中貿易影響，二○一八年下半年韓國半導體出口急遽衰退，年減三十％，韓國政府更於一九年七月，更將經濟成長預測自去年十二月的二．六到二．七％，下調至二．四到二．五％，創下七年來最低表現，日本此舉，無疑讓沒有談判籌碼的韓國更加雪上加霜。

臺灣難從日韓貿易中受惠

掐住韓國咽喉，日本對半導體的三項關鍵原料包含「光阻劑」、「氟化聚醯亞胺」與「蝕刻矽晶圓的高純度氟化氫」加強管制，雖然媒體大篇幅報導，臺灣半導體有機會藉此獲得轉單效益，但實則不然。受益有限原因除沒有原料外，臺灣的半導體大廠台積電（2330）所做的半導體為Logic IC（邏輯積體電路），與韓國的DRAM（記憶體）及NAND Flash（快閃記憶體）完全不同。

孫明德以光碟片簡單解釋其中差異，台積電的半導體就像是已經有內容的光碟片，買下後便可以使用，但韓國做的半導體則是統一規格，標準化生產，兩種半導體完全不同各領風騷，此外臺灣記憶體及快閃記憶體的產量不大，因此難有轉單效益。

日韓貿易韓方吃虧，有鑑於此，韓國也正積極希望能夠分散採購來源，以減少對日本的依賴，占有全球六十％氟化氫的原礦螢石的大陸，便能因此坐收漁翁之利，此外，近十年來，韓國也將鋰電池的主要成分石墨，轉向大陸進口，將原本自日本高達九十％的進口比率，降至十二％，並提高自大陸進口比率，從八．九％調升至七十九．八％，不過原物料的金額原本也就不大，因此大陸受惠程度有限。

除找尋第二來源外，韓國正積極推動導體設備及材料國有化的腳步，規劃二○二二年，韓國境內生產製造裝置的占比，將從二十％提升至三十％，此外，雖然半導體材料僅占製造成本的一小部分，但不想再被日本抓住小辮子，因此，當地政府規劃以每年一兆韓元（約八．七億美元）的預算，協助半導體材料開發。

隨著貿易戰越打越兇，孫明德認為，相較於美中貿易，美國對華為採取激烈的停工斷料手段，日本並非全然對韓國斷料，只是藉著嚴格的審查條件，延長出口時間，眼看「二○二○東京奧運」在即，顯見日本並不想要玉石俱焚，孫明德指出，假設真的貿然斷料，導致半導體缺貨，將對全球經濟造成嚴重傷害。

「供應鏈自主化」新趨勢

即將展開

回到美中貿易，依舊是美國急跳腳，大陸冷處理的概念，面對美國總統川普不斷放話，大陸以拖待變的作法也是一絕，雙方雖然不斷提及展開對話，但又上演相同劇碼，談判陷入僵局，美國大選在即，川普騎虎難下，只好硬著頭皮將關稅課好課滿。

美國的課稅項目、日期反覆無常，根據美國貿易代表署指出，原九月一日將課徵十％額外關稅的三千億美元清單中，對美商及消費者影響甚大的商品，全部延後至十二月十五日課稅，對中殺傷力大幅減低。

孫明德從清單上分析，美國第四波關稅清單當中的前十大商品，當中以美國品牌為主的筆電及行動電話，於大陸生產比重高，金額占比大，課稅對美商及消費者極為不利，因此不適合做為提前課稅商品；另外，雨傘、拐杖、電視遊戲機、電腦用螢幕及玩具等，於大陸生產比重高不易取代，對消費者同樣不利，因而暫時逃過一劫；至於數位相機、彩色電視、鞋類及衣服等大陸貨占美國進口的比率較低，因而未被延後課稅。

八月二十三日，大陸「國務院關稅稅則委員會」無預警出招，宣布自九月一日、十二月十五日起，對美七五○億美元商品加徵關稅，讓總加徵金額達一千一百億美元，占自美國進口七十％。

對此，川普立刻做出反擊，要求美商撤出大陸，並宣布將原本針對大陸已課徵的兩千五百億商品再加碼，十月一日關稅自二十五％提升至三十％，原本預計於九月一日及十二月十五日課徵關稅商品，自十％提高至十五％。

孫明德指出，美中雙方互相傷害，幾乎已將進口商品關稅「加滿」，雙方靠「提高稅率」對商品競爭力影響，已不如首次課徵來得大，觀察重點是雙方在「時機點的選擇」上。中方選在週五傍晚宣布，不致立即影響自身金融市場，並在開盤前對美股造成壓力，與川普五月初作法類似；而美方挑選十月一日大陸國慶日加徵關稅，時機點選擇頗有深意。

當全球經濟大受美中貿易影響衰退下，就貿易數據分析，唯有墨西哥、南韓、臺灣、菲律賓及越南等五個國家，是這波貿易糾紛下的前五大受惠市場，臺灣更因臺商回流及轉單效益所賜，於主計總處公布第二季經濟成長率，繳出二．四一％的成績，超越香港的○．六％、南韓的二．一％及新加坡的○．一％，位居亞洲四小龍之首。

目前各界期待聯準會能作出更寬鬆的聲明決策來激勵市場，但觀察全球及主要國家採購經理人指數（PMI），經濟下滑似乎已經難避免，未來幾個月隨著關稅陸續開徵及加徵，企業營運及進出貨決策也將面臨更多挑戰。

面對美中日韓四國混戰，孫明德認為長期來看，貿易原本建立在互信的基礎上，全球供應鏈過去分工合作，但現在轉變成互相不信任，未來各國朝向「供應鏈自主化」的新趨勢也即將展開。

日本最好「見好就收」

長期觀察科技產業微驅科技總經理吳金榮則認為，日韓貿易短期來看，臺灣半導體業能受惠，南亞科（2408）、華邦電（2344）等DRAM廠訂單可能會增加，三星晶圓代工的氣勢會稍受挫；中、長期影響則得視日本禁止出口的程度，韓國被日本從白名單除名並不可怕，臺灣就不是在日本的白名單之內，照樣能取得日本原材料。

臺灣半導體僅能獲得短期的好處，因為我們在DRAM、NAND Flash方面市佔率很低，因此無法直接受惠，但若是記憶體嚴重缺貨，則將劇烈影響臺灣PC及各種電子產品的出貨。

目前韓國可說是完全沒有籌碼，重要關鍵元件被日本掌握，目前又沒有替代供應商，只有挨打的份。不過若是影響DRAM及NAND Flash出貨造成全球供應鏈大亂，日本會蒙受重大損失，全球經濟將會大受到打擊，因此「見好就收」會是日本最佳策略。

總結

分析日韓之戰與美中貿易完全不同，沒有相似之處。日本對韓國享有高額順差，發生衝突主要是政治因素，美中主要是美國對大陸有巨額逆差，以關稅為武器逼大陸讓步。然而，貿易戰的結果一定是兩敗俱傷，拖累全球，若再不解決，「負面效應」應該很快就會逐漸浮出檯面。