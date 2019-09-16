以親民價招商破除工業區炒作魔咒

【文‧金麗萍 圖‧沈文生】

二○一七年七月六日，立法院三讀通過「前瞻基礎建設特別條例」；這部國家建設大法，在鳴槍進場時，迎面而來的首要大敵，正是：工業區土地炒作客。

從二○一七年二月六日前瞻建設計畫提出後，到七月六日立法院三讀通過，走了一百五十天。早已十分活躍的工業區炒作勢力，更利用立法程序大肆行動。

工業區地王 現身新北產業園區

根據實價登錄資料，二○一六年，五股區的五權路土地，即以每坪一一六萬元成交，新北產業園區竟拱出工業區的「地王」，此事不僅引起產業界熱議，更驚動立委諸公，頻頻質詢此事。

工業區用地，可以衝到每坪破百萬，實在令人匪夷所思。有哪些產業獲利足以支撐如此高昂的土地成本？還是，早已盤算最後靠銀行買單？

供需失衡，就是炒作客的市場溫床。所以，政府在與時間賽跑，解決工業區供應問題，並祭出犀利手段維持價格秩序，擔心施政美意，未及百姓，卻被炒作客拿來誤用。

工業局工業區副組長曾淑芬表示，透過前瞻經費挹注，有助地方提供平價產業用地，進而落實產業群聚在地發展。 分享 facebook

土地奢華風 由北往南吹

目前，工業區土地刮起的飆漲風，正持續由新北市往南吹，第一站就來到了桃園。現在，連中壢工業區也出現每坪三十二萬的歷史天價。桃園市長鄭文燦針對桃園境內的「在地型產業園區」，喊出每坪八萬至十萬元的親民價，為的正是痛擊炒作，嘗試走出一條產業園區創新開發之路。

只是，面對龐大的供需失衡壓力，鄭文燦守得住嗎？此刻，桃園正承受來自新北市的外溢效應；而臺商回流，桃園又是首選。根據市場統計，二○一八年第一季至第三季，上市櫃公司工業地產交易金額達兩百九十多億元，其中，交易件數最高的正是桃園，達十八件；交易金額也是桃園居冠，達一二六．五億元，占總交易量的百分之四十。看來，鄭文燦堅持工業區的平價路線，將在強大的逆流中，奮力前進。

前瞻送暖

為地方壯膽

所幸，前瞻建設經費成了及時雨。據工業局局長呂正華表示，前瞻建設針對地方各縣市「強化公設」、「平價園區」提出補助，中央為地方政府吸收公共設施等支出，各縣市精算開發成本後，在招商時，較有機會開出平價條件。

工業局工業區組副組長曾琡芬也表示，小規模產業園區的單位開發成本較大規模產業園區高；現在，透過前瞻經費挹注，有助地方提供平價產業用地，進而落實產業群聚在地發展。

全臺二十六座「在地型產業園區」，是否就地開花結果？開闢後，持續地撒種、澆灌……，缺一不可。