千億市場 誰與爭鋒

【文‧葉怡君 圖‧徐裕庭】

伴隨著科技的日新月異，生活水平提升，現代人對於生活品質的追求日益激增，尤其在高齡化及少子化的轉變之下，對於家中包含無障礙空間、親子空間的設計規劃，居家風格、客製化服務的要求都逐漸增加；另外，國內在老屋翻修、臺商回流的新屋需求之下，「住宅裝修市場」在住宅或國內經濟體系中，皆扮演著舉足輕重的角色。

得獎廠商實力、信譽兼具

此次，《卓越雜誌》特別攜手香尼歐整合行銷公司、基隆市室內設計公會、社團法人臺灣住宅品質消費者保護協會、康築創意綠生活、自由空間教育基金會及實踐大學推廣教育部共同舉辦《2019卓越室內設計管理大賞》，與會貴賓包含《卓越雜誌》發行人林定芃、內政部營建署副署長陳繼鳴、基隆市室內設計公會理事長黃澤榮及香尼歐整合行銷公司執行長洪敬富等人。

獎項分為「最佳工程管理」及「最佳設計管理」兩領域，「最佳工程管理」得獎廠商為摩爾空間、東之光、吾境、禾亞、概張、晉鴻；「最佳設計管理」得獎廠商為墨平方、三零設計、森叁、朵奕、泛設計。《卓越雜誌》為民眾把關，挑選出的得獎者得符合一年內無裝修糾紛紀錄資格，實力與信譽兼具。

第一屆《2019卓越室內設計管理大賞》，集結優秀廠家同聚一堂，相互交流。 分享 facebook

不僅遮風避雨

更專注「空間紋理」展現

現階段，薪水跟不上房價漲幅，多數人一輩子只買一間房子。林定芃指出，過去同行相忌，但透過此次活動反而能夠彼此交流，為消費者提供更好也更完善的服務，林定芃更強調，室內裝修立法後，專業度大大提升，並稱過去的室內裝修市場是一．○的版本，僅重視房屋格局、裝潢擺設，現在升級，更注重財產及生活品質，居住品質與室內設計息息相關。

藉由此次活動，增加同業間的合縱聯盟，互通有無能截長補短，透過報導，也能讓消費者獲得更加透明的資訊，並感到安心，同時能提高客戶黏著度。

陳繼鳴上台致詞時表示，原本專注財經、政治領域的《卓越雜誌》，這次跨界演出，對這樣的勇氣及遠見給予相當大肯定，更指出，國家各行各業中許多創意及想法，要靠行政部門執行的過程又太過繁瑣，但透過雜誌的力量，能讓優秀的企業廠商能被看見，實屬不易。

陳繼鳴指出，過往居住者只在乎建築外觀，房子頂多當作遮風避雨的庇護所，現在，則更重視機能，更提到「空間紋理」，展現的正是居住者與住所，透過材料、機能、空間的互動，將無障礙空間、節能省碳的設計裝修於一開始就融入建築當中，減少未來使用者大量修改的幅度，讓建築的整體結構不被破壞，也讓住的安全品質更加提升。

協辦廠商香尼歐整合行銷公司執行長洪敬富。 分享 facebook

從品牌談到經營

管理顧問重要性倍增

目前全臺室內裝修登記家數接近一萬家，從業人員約兩萬三千多人，具有一定的經濟產業規模，在新材料、應用及工法陸續到位下，法令也跟著與時俱進，未來連結上、中、下游相關產業鏈，將有利於整體產業需求與發展。

洪敬富指出，對室內設計產業而言，營運管理顯得較為陌生，但「管理顧問」的重要性已逐漸提升。根據調查，目前四十五到六十歲於室內設計有高額的預算，不過案件數正在大幅萎縮，主要客群落在三十五到四十五歲，緊接而來才是二十五到三十五歲。

隨著目標客群年齡逐漸年輕化，過去透過口耳相傳的經營方式，也必須有所轉變，網路市場行銷愈趨重要，從「品牌」談到「經營」，傳達「永續生存」的理念，強調「售後服務」的重要。洪敬富提醒，業者與消費者結束會議前，都應該要有「預告聲明」，讓消費者知曉下個裝修動作為何，能做好事前準備工作，縮短討論時間與次數，並藉由營建署明確的法令訂定，大幅降低裝修糾紛。

《卓越雜誌》跨領域舉辦第一屆卓越室內設計管理大賞，期望能表揚更多室內裝修的優秀傑出人才，並站在第一線，透過深入具有公信力的專訪報導，攜手官方，未來將繼續從千億產值的室內設計裝修市場中，挖掘更多實力與信譽兼備的廠商。