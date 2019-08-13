親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

不惜一切代價抗爭的意志，從「光復香港」說起

「房價跌一半年輕人有希望」 專家警告：小心金融危機

從「畫」中有話到無限演化

2019-08-13 09:07卓越

【文‧王隆凱 圖‧謝明錩】

面對大家耳熟能詳的藝術家，要描述他的藝術生命，而又不能陳腔濫調，這個任務足足讓我畏卻了好幾週，最終出於真誠尊崇─對謝明錩老師「藝術裡封藏文學雋永」的崇拜，勉力為之。

古有鄭板橋自稱願為徐渭「門下走狗」，齊白石「恨不生三百年前，為青藤磨墨理紙」……，若此篇拙文能道出謝明錩老師文采與藝術五六，則幸甚！幸甚！

一九五五年生的謝明錩，曾任臺灣藝術大學美術系副教授，現任玄奘大學藝術與創作設計系客座教授。他出身於文學系，崛起於雄獅美術新人獎，二十七歲時，獲頒國家文藝基金會的「青年西畫特別獎」，四十歲餘，兩度獲邀佳士得國際藝術品拍賣會，五十歲時，臺北市立美術館的《臺灣美術發展展》遴選為七○年代臺灣鄉土美術的代表，六十歲時，在《全球百大國際水彩名家特展》中被觀眾票選為人氣王第一名。

屹立水彩藝壇四十餘年

謝明錩老師是專業水彩藝術創作者，題材多以臺灣歷史風情、花卉、靜物、懷舊鄉土為主，擅長以細膩精準且有選擇性的寫實技巧，來描繪「歷史過程的滄桑、時代寫照的剪影、幽深迂迴的巷弄、風霜雨洗的簷廊，或斑駁褪色的門牆……。他用絕妙筆技與豐沛情感刻畫出一幅幅令人動容的作品，並透過幾乎每十年一個個創作歷程的接續，訴說著他的藝術見證與演化。

在謝明錩教授的作品前，能很快倘佯在浪漫之中，腦中浮現的一幕幕畫面，如同跑馬燈般憧憬著曾經的美好時空，又好像倒帶播出的某些故事情節，深刻回憶。若有謝明錩親自的導覽，那麼這位接近浪漫主義形式的畫家，就像是熱熔了的莎士比亞上身，忽而是感性的文學語彙、忽而是理性的技藝解析，絕不冷場。

我們每個人都會懷舊、都有回顧，卻很少人用文學的心靈去體會、水彩的筆觸去記錄那些懷舊與回顧。謝明錩用每一張具有美麗文采的水彩畫作，去記錄臺灣優美的地景與風貌，也因為他自詡並致力於成為文學＋藝術的創作者，讓他在水彩藝壇屹立不搖超過四十年；而為了更加圓滿文藝采風的自我追求，他更走遍全球六十六個國家、尋訪了大陸逾百城鎮，身臨足踏紀實創作之豐倉。

從二○一四年到二○一八年的最近四年裡，謝明錩分別獲邀到泰國曼谷、新加坡、韓國首爾、馬來西亞及大陸青島、濟南、南寧國際水彩展展出，作品《我的心靈浴場》榮獲中國水彩博物館典藏；二○一六年榮任《IWS台灣世界水彩大賽暨名家經典展》國際評審團團長；二○一七年榮任中國濟南《第一屆大衛杯世界水彩大獎賽》總決選國際評審團評審；二○一八年於臺北宏藝術舉辦第十九次個人畫展，作品《輕柔》參展馬來西亞國際水彩雙年展榮獲EXCELLENT AWARD。

2019年的水彩作品「幸福滋味」。
2019年的水彩作品「幸福滋味」。
分享

愛侶陳美珍是幕後的推手

在謝明錩老師家裡，訪客看過也摸過他從世界各地帶回來的許多面具，觀者也許只是發出輕輕莞爾的讚嘆聲，但這些之於他，都是一次次錯身而過的緣遇─人與人的相遇、面對面的印象，無論是怎來何去，都好像吊掛在心房裡的那些牆面臉譜。於是，謝明錩打開話匣子，好似就不肯關閉，因為促膝在沙發上所講述的點點滴滴，都是他四十多年來數不盡的人生故事與美好經歷，更何況箇中有他的文學和美學。

「我一輩子沒打過工，也沒有老闆。」謝明錩常這麼說，其實他的老闆就是愛侶陳美珍。他們夫妻倆，在外在家都是「夫畫婦隨」，不同的是，在外的婦隨，是先生參加藝術圈的各項活動時，太太陪伴跟隨，在家的婦隨，是先生畫畫突破不了關卡時，太太隨時督責，所以說，陳美珍是謝明錩的老闆。謝明錩開玩笑說：「當我想放棄下樓時，只要太太一聲喝令：『上去！上去！』我就得上閣樓，去完成了一次次艱難的創作。」

「永遠不要輕忽自己有改變的能力！」謝明錩說，有時候創作的停滯與能量的沈澱，是為了後面一次更大的爆發與跳躍，說著說著，他加重了語氣：「不要忘了，我不是科班的，我只是中文系畢業後再學藝的菜鳥。」

此時，我在敬佩之餘，不免嘀咕：「謝老師，如果沒有打底的文學石磨痕跡、沒有四十年精彩歲月的薰釀，實在透不出這般的芳鬱與雅涵啊！」

更令人驚奇的是，謝明錩如何能在四坪大的小閣樓，誕生出一幅幅臺灣水彩歷史的經典巨作？原來，他在畫室牆面上貼滿密密麻麻的小紙條，片片都是自我嚴苛督責的「心靈雞湯」，或警語或激勵的話，私底下如此的鞭策自己，才有在外的談笑風生啊！這令晚生後輩看了自慚不如。

此外，謝明錩經常屈挨在一個個年輕藝術家的示範場合，展現的，豈止是大師級的謙卑胸懷，更有不恥下問不斷再學習的態度。他提醒自我精進，更以身作則帶領晚輩世代，永不停歇地做向下扎根的教育工作。

捨表相求深刻的藝術觀

謝明錩常說，他的創作觀是，不追求表相，而要深刻。藝術有各方面的可能，他想追求這種可能並做到極致。意念是藝術的靈魂，它可以是技巧、意境、文學、各種媒材特性的融合，更可以是與當代所有天馬行空想像與形式架構的匯聚。總之，藝術創作包容廣大，可以讓人百感交集。

中國藝術的特質，講究畫如其人，人的個性、感覺、氣質和作品絕對不可以分離，畫畫是種修行或修養。對很多人來說，畫畫就是生活，是日記、文章、詩，也是思想記錄，和整個生命融為一體，永遠不能分離。

繪畫是視覺藝術，除了藝術性、技巧性、當代性，以及創意之外，每幅作品都有作者想表達的內涵與意念，縱使技法與表現重點或有不同，還是蘊含了創作者鮮明的個人風格，準此以觀，謝明錩的創作從初始的「畫中有話」─是文學性，藉繪畫為載體，到後來的玩水、玩色、玩光、玩質感，再如今融為一爐，達到所謂「自成系統，無限演化」的境界。

當我們讀著「一道殘陽鋪水中，半江瑟瑟半江紅，可憐九月初三夜，露似真珠月似弓……」，這幅淋漓盡致的秋江圖，到底是白居易遠離朝廷後解放情緒的愉悅抒懷？還是詩人在特定境遇乍起的美學投射？謝明錩的藝術創作充塞著感性的人文學養，每幅畫都有其際遇和故事，恰如白樂天的詩，讀者用心，解悟有別，發自內心的讚賞，則無分軒輊。

卓越雜誌2019.08號400期
卓越雜誌2019.08號400期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

相關新聞

「植愛」種子醫師 讓病患找回自信笑容

2019-08-13 09:07

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

脫離舒適路 耕讀園扮演臺灣茶拓荒者

2019-08-13 09:07

千億市場 誰與爭鋒

2019-08-13 09:07

萬芳醫院國際醫療恪守品質 提供有溫度的醫療服務

2019-08-12 15:19

臺皮外骨 混血企業鏈結全球

2019-08-12 15:17

中美貿易戰最終決戰點臺灣2020大選

2019-08-12 09:53

巨大隱形勢力 掀起科技完美風暴

2019-08-12 09:53

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:02

西太平洋島嶼 對臺灣的啟示

2019-07-09 09:04

美中貿易風暴下誰能趨吉避凶

2019-07-08 15:44

解決旅客提行李行動的「痛點」

2019-07-08 15:03

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

摘星的臺灣小吃 處處都講究

2019-06-13 15:30

迎戰亂世天敵的霹靂勇士

2019-06-13 11:20

太空艙新設計 台灣精品館帶您航向未來科技

2019-06-13 11:20

百萬創業大軍 亂世快打出招

2019-06-13 10:46

臺灣數位金融服務何去何從？

2019-06-12 13:30

前進江西農業大城找商機

2019-06-12 13:30

臺南登革熱防治逆轉勝的故事

2019-06-12 13:30

嚴天浩創辦LIS情境科學教材

2019-06-12 13:30

六大優勢展開贛臺合作新頁

2019-06-12 13:30

江西境內城市發展各具優勢

2019-06-12 13:30

怡仁綜合醫院 誓言為南桃園民眾健康把關

2019-05-13 08:37

龍惠農用珍藏老普洱 譜出公益慈善曲

2019-05-10 08:44

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

臺韓媒體交流大躍進

2019-05-09 11:09

根留臺灣 豈能說說而已

2019-05-09 11:09

鄭文燦打造桃園幸福經濟學

2019-05-09 11:09

張淑芬帶領酵素、牛樟芝走向品牌之巔

2019-05-09 11:09

王子建、陳珮文用音樂傳愛

2019-05-09 11:09

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:09

三家新創團隊現身 暢談創業優勢

2019-04-11 17:23

定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-11 17:23

臺灣農業4.0創新趨勢

2019-04-11 17:23

金融事業痛點有待創新解藥

2019-04-11 17:23

臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-11 17:23

黃偉哲 帶領臺南走向智慧之都

2019-04-11 17:23

臺南晶英在地共生共榮 李靖文打造地方文化之窗

2019-04-11 17:23
看更多

熱門文章

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

6億費用一毫不收 梁懷信守彰銀只拿一面獎章

2019-08-08 08:51

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:08

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

川普打出綜合拳 逼習就範

2019-08-08 12:09

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00

台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

2019-08-08 12:03

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨

2019-08-08 08:52

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

謝金河：在亂世中 尋找有價值的公司！

2019-08-08 12:07

巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

2019-08-08 08:53

接手父親負債事業一個月遭拒6次 他將洗髮品「洗」出破億營收

2019-08-07 13:10

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

高纖飲料 真能吃進纖維質？

2019-08-07 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top