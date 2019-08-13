從「畫」中有話到無限演化

【文‧王隆凱 圖‧謝明錩】

面對大家耳熟能詳的藝術家，要描述他的藝術生命，而又不能陳腔濫調，這個任務足足讓我畏卻了好幾週，最終出於真誠尊崇─對謝明錩老師「藝術裡封藏文學雋永」的崇拜，勉力為之。

古有鄭板橋自稱願為徐渭「門下走狗」，齊白石「恨不生三百年前，為青藤磨墨理紙」……，若此篇拙文能道出謝明錩老師文采與藝術五六，則幸甚！幸甚！

一九五五年生的謝明錩，曾任臺灣藝術大學美術系副教授，現任玄奘大學藝術與創作設計系客座教授。他出身於文學系，崛起於雄獅美術新人獎，二十七歲時，獲頒國家文藝基金會的「青年西畫特別獎」，四十歲餘，兩度獲邀佳士得國際藝術品拍賣會，五十歲時，臺北市立美術館的《臺灣美術發展展》遴選為七○年代臺灣鄉土美術的代表，六十歲時，在《全球百大國際水彩名家特展》中被觀眾票選為人氣王第一名。

屹立水彩藝壇四十餘年

謝明錩老師是專業水彩藝術創作者，題材多以臺灣歷史風情、花卉、靜物、懷舊鄉土為主，擅長以細膩精準且有選擇性的寫實技巧，來描繪「歷史過程的滄桑、時代寫照的剪影、幽深迂迴的巷弄、風霜雨洗的簷廊，或斑駁褪色的門牆……。他用絕妙筆技與豐沛情感刻畫出一幅幅令人動容的作品，並透過幾乎每十年一個個創作歷程的接續，訴說著他的藝術見證與演化。

在謝明錩教授的作品前，能很快倘佯在浪漫之中，腦中浮現的一幕幕畫面，如同跑馬燈般憧憬著曾經的美好時空，又好像倒帶播出的某些故事情節，深刻回憶。若有謝明錩親自的導覽，那麼這位接近浪漫主義形式的畫家，就像是熱熔了的莎士比亞上身，忽而是感性的文學語彙、忽而是理性的技藝解析，絕不冷場。

我們每個人都會懷舊、都有回顧，卻很少人用文學的心靈去體會、水彩的筆觸去記錄那些懷舊與回顧。謝明錩用每一張具有美麗文采的水彩畫作，去記錄臺灣優美的地景與風貌，也因為他自詡並致力於成為文學＋藝術的創作者，讓他在水彩藝壇屹立不搖超過四十年；而為了更加圓滿文藝采風的自我追求，他更走遍全球六十六個國家、尋訪了大陸逾百城鎮，身臨足踏紀實創作之豐倉。

從二○一四年到二○一八年的最近四年裡，謝明錩分別獲邀到泰國曼谷、新加坡、韓國首爾、馬來西亞及大陸青島、濟南、南寧國際水彩展展出，作品《我的心靈浴場》榮獲中國水彩博物館典藏；二○一六年榮任《IWS台灣世界水彩大賽暨名家經典展》國際評審團團長；二○一七年榮任中國濟南《第一屆大衛杯世界水彩大獎賽》總決選國際評審團評審；二○一八年於臺北宏藝術舉辦第十九次個人畫展，作品《輕柔》參展馬來西亞國際水彩雙年展榮獲EXCELLENT AWARD。

2019年的水彩作品「幸福滋味」。 分享 facebook

愛侶陳美珍是幕後的推手

在謝明錩老師家裡，訪客看過也摸過他從世界各地帶回來的許多面具，觀者也許只是發出輕輕莞爾的讚嘆聲，但這些之於他，都是一次次錯身而過的緣遇─人與人的相遇、面對面的印象，無論是怎來何去，都好像吊掛在心房裡的那些牆面臉譜。於是，謝明錩打開話匣子，好似就不肯關閉，因為促膝在沙發上所講述的點點滴滴，都是他四十多年來數不盡的人生故事與美好經歷，更何況箇中有他的文學和美學。

「我一輩子沒打過工，也沒有老闆。」謝明錩常這麼說，其實他的老闆就是愛侶陳美珍。他們夫妻倆，在外在家都是「夫畫婦隨」，不同的是，在外的婦隨，是先生參加藝術圈的各項活動時，太太陪伴跟隨，在家的婦隨，是先生畫畫突破不了關卡時，太太隨時督責，所以說，陳美珍是謝明錩的老闆。謝明錩開玩笑說：「當我想放棄下樓時，只要太太一聲喝令：『上去！上去！』我就得上閣樓，去完成了一次次艱難的創作。」

「永遠不要輕忽自己有改變的能力！」謝明錩說，有時候創作的停滯與能量的沈澱，是為了後面一次更大的爆發與跳躍，說著說著，他加重了語氣：「不要忘了，我不是科班的，我只是中文系畢業後再學藝的菜鳥。」

此時，我在敬佩之餘，不免嘀咕：「謝老師，如果沒有打底的文學石磨痕跡、沒有四十年精彩歲月的薰釀，實在透不出這般的芳鬱與雅涵啊！」

更令人驚奇的是，謝明錩如何能在四坪大的小閣樓，誕生出一幅幅臺灣水彩歷史的經典巨作？原來，他在畫室牆面上貼滿密密麻麻的小紙條，片片都是自我嚴苛督責的「心靈雞湯」，或警語或激勵的話，私底下如此的鞭策自己，才有在外的談笑風生啊！這令晚生後輩看了自慚不如。

此外，謝明錩經常屈挨在一個個年輕藝術家的示範場合，展現的，豈止是大師級的謙卑胸懷，更有不恥下問不斷再學習的態度。他提醒自我精進，更以身作則帶領晚輩世代，永不停歇地做向下扎根的教育工作。

捨表相求深刻的藝術觀

謝明錩常說，他的創作觀是，不追求表相，而要深刻。藝術有各方面的可能，他想追求這種可能並做到極致。意念是藝術的靈魂，它可以是技巧、意境、文學、各種媒材特性的融合，更可以是與當代所有天馬行空想像與形式架構的匯聚。總之，藝術創作包容廣大，可以讓人百感交集。

中國藝術的特質，講究畫如其人，人的個性、感覺、氣質和作品絕對不可以分離，畫畫是種修行或修養。對很多人來說，畫畫就是生活，是日記、文章、詩，也是思想記錄，和整個生命融為一體，永遠不能分離。

繪畫是視覺藝術，除了藝術性、技巧性、當代性，以及創意之外，每幅作品都有作者想表達的內涵與意念，縱使技法與表現重點或有不同，還是蘊含了創作者鮮明的個人風格，準此以觀，謝明錩的創作從初始的「畫中有話」─是文學性，藉繪畫為載體，到後來的玩水、玩色、玩光、玩質感，再如今融為一爐，達到所謂「自成系統，無限演化」的境界。

當我們讀著「一道殘陽鋪水中，半江瑟瑟半江紅，可憐九月初三夜，露似真珠月似弓……」，這幅淋漓盡致的秋江圖，到底是白居易遠離朝廷後解放情緒的愉悅抒懷？還是詩人在特定境遇乍起的美學投射？謝明錩的藝術創作充塞著感性的人文學養，每幅畫都有其際遇和故事，恰如白樂天的詩，讀者用心，解悟有別，發自內心的讚賞，則無分軒輊。