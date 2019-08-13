親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

不惜一切代價抗爭的意志，從「光復香港」說起

「房價跌一半年輕人有希望」 專家警告：小心金融危機

脫離舒適路 耕讀園扮演臺灣茶拓荒者

2019-08-13 09:07卓越

【文‧周義豐　攝影．溫偉廷】

耕讀園老店轉型　

設計不同客群專屬商品

總店在臺中地區「耕讀園書香茶坊」（以下簡稱耕讀園），近年也重新擦亮品牌，催生出嶄新手搖茶「綠飄香」品牌，積極地在北中南百貨賣場布局，搶攻百貨賣場源源不斷人流，創造最大品牌聲量，這幕後推手是耕讀園總顧問蔡翊婷和總經理許浩庭這對母子檔；耕讀園至今開業近三十年，見證臺灣景氣由興轉弱、輝煌到只敢追求小確幸消費市場，這一點一滴歷練都是老店轉型基石。

根據許浩庭透露，早年臺灣景氣好的時候，耕讀園客層約百分之八○來自於商務客群，這些人因為當時百業興盛，賺錢容易，所以養成了敢消費習慣，當年每天的耕讀園可說是人潮為患，絡繹不絕消費力，這個光景維持近二十年，直到二○○八、一○年全球金融危機，加上本土產業外移，臺灣景氣受到重大波及，百業蕭條下耕讀園自然受到影響，「當時只要門一開，客戶就會自動上門，轉變到一天只剩二、三隻貓，可以想見那種經營壓力有多大！」

隨著消費市場改變，許浩庭開始思考耕讀園這塊老招牌定位，以及未來品牌走向，於是他將消費族群重新定義，讓最受景氣影響的商務客群，從原先百分之八○比例降低，取而代之的是親子客群，以及活動團聚客層（包含讀書會、車聚等主題聚會）的比重，從一成不變只有泡茶吃的茶點外，延伸出套餐、簡餐和火鍋等精緻料理，甚至熱茶，我們也加入冰塊，可以做出年輕人愛喝冰飲，這些都是耕讀園這家老店積極走出傳統道路。

耕讀園這家老店積極走出傳統道路，幕後推手是耕讀園總顧問蔡翊婷(前)和總經理許皓庭...
耕讀園這家老店積極走出傳統道路，幕後推手是耕讀園總顧問蔡翊婷(前)和總經理許皓庭這對母子檔。
分享

街邊店打底

百貨賣場搶攻百億商機

除了導入全方面客群進來外，伴手禮市場也是耕讀園極力開發的一環，「我們的伴手禮都緊扣著茶飲文化，如茶月餅、狀元糕、柚子香皂、茶香鳳梨酥、黃金蕎麥茶包等，都是很受歡迎產品。」許浩庭強調，老店轉型真的不容易，市場上也看到很多老品牌轉型失敗例子，所以我們要記取相關警訊。

除此之外，耕讀園老店轉型另一個重心就是創立嶄新手搖茶「綠飄香」品牌，「不可諱言的是，前二十年光景我們都太安逸了，不敢離開舒適圈，已經落後人家太多了。」所以許浩庭發揮一天當三天用能量，積極地在北中南百貨賣場布局「綠飄香」品牌，搶攻百貨賣場源源不斷人流，創造最大品牌聲量，根據了解，新光三越、大遠百、夢時代、遠雄、南紡等大型購物中心，都可以看到「綠飄香」手搖茶品牌。

不同於耕讀園坐落於街邊店破百坪造景格局，「綠飄香」手搖茶品牌在美食街需要不到十坪空間，僅可創出最大坪效消費力，許浩庭透露，「綠飄香」手搖茶品牌創立至今，一年均可輕鬆賣出百萬杯銷售，吸引來自歐美、大陸、東南亞等美食餐飲業者赴臺談代理權，日前更有新疆、西藏業者洽談合作方式。

許皓庭強調，老店轉型真的不容易，市場上也看到很多老品牌轉型失敗例子，所以我們要記...
許皓庭強調，老店轉型真的不容易，市場上也看到很多老品牌轉型失敗例子，所以我們要記取相關警訊。
分享

事實上，耕讀園不過是臺灣茶品牌轉型升級的縮影，臺灣手搖茶品牌海外市場家數已近五千六百家，展店數已超過臺灣，且全球五大洲、十大城市，甚至上海迪士尼，以及公主、歌詩達等國際郵輪上，都有臺灣茶品牌茶飲。「珍珠奶茶，從小眾的最愛變成美國的主流。」《紐約時報》日前報導。

另外，包括CNN等多個媒體，都點名手搖茶是臺灣進軍全世界、獲消費者青睞的明星產品。

卓越雜誌2019.08號400期
卓越雜誌2019.08號400期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

相關新聞

「植愛」種子醫師 讓病患找回自信笑容

2019-08-13 09:07

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

從「畫」中有話到無限演化

2019-08-13 09:07

千億市場 誰與爭鋒

2019-08-13 09:07

萬芳醫院國際醫療恪守品質 提供有溫度的醫療服務

2019-08-12 15:19

臺皮外骨 混血企業鏈結全球

2019-08-12 15:17

中美貿易戰最終決戰點臺灣2020大選

2019-08-12 09:53

巨大隱形勢力 掀起科技完美風暴

2019-08-12 09:53

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:02

西太平洋島嶼 對臺灣的啟示

2019-07-09 09:04

美中貿易風暴下誰能趨吉避凶

2019-07-08 15:44

解決旅客提行李行動的「痛點」

2019-07-08 15:03

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

摘星的臺灣小吃 處處都講究

2019-06-13 15:30

迎戰亂世天敵的霹靂勇士

2019-06-13 11:20

太空艙新設計 台灣精品館帶您航向未來科技

2019-06-13 11:20

百萬創業大軍 亂世快打出招

2019-06-13 10:46

臺灣數位金融服務何去何從？

2019-06-12 13:30

前進江西農業大城找商機

2019-06-12 13:30

臺南登革熱防治逆轉勝的故事

2019-06-12 13:30

嚴天浩創辦LIS情境科學教材

2019-06-12 13:30

六大優勢展開贛臺合作新頁

2019-06-12 13:30

江西境內城市發展各具優勢

2019-06-12 13:30

怡仁綜合醫院 誓言為南桃園民眾健康把關

2019-05-13 08:37

龍惠農用珍藏老普洱 譜出公益慈善曲

2019-05-10 08:44

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

臺韓媒體交流大躍進

2019-05-09 11:09

根留臺灣 豈能說說而已

2019-05-09 11:09

鄭文燦打造桃園幸福經濟學

2019-05-09 11:09

張淑芬帶領酵素、牛樟芝走向品牌之巔

2019-05-09 11:09

王子建、陳珮文用音樂傳愛

2019-05-09 11:09

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:09

三家新創團隊現身 暢談創業優勢

2019-04-11 17:23

定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-11 17:23

臺灣農業4.0創新趨勢

2019-04-11 17:23

金融事業痛點有待創新解藥

2019-04-11 17:23

臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-11 17:23

黃偉哲 帶領臺南走向智慧之都

2019-04-11 17:23

臺南晶英在地共生共榮 李靖文打造地方文化之窗

2019-04-11 17:23
看更多

熱門文章

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

6億費用一毫不收 梁懷信守彰銀只拿一面獎章

2019-08-08 08:51

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:08

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

川普打出綜合拳 逼習就範

2019-08-08 12:09

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00

台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

2019-08-08 12:03

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨

2019-08-08 08:52

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

謝金河：在亂世中 尋找有價值的公司！

2019-08-08 12:07

巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

2019-08-08 08:53

接手父親負債事業一個月遭拒6次 他將洗髮品「洗」出破億營收

2019-08-07 13:10

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

高纖飲料 真能吃進纖維質？

2019-08-07 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top