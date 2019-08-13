脫離舒適路 耕讀園扮演臺灣茶拓荒者

【文‧周義豐 攝影．溫偉廷】

耕讀園老店轉型

設計不同客群專屬商品

總店在臺中地區「耕讀園書香茶坊」（以下簡稱耕讀園），近年也重新擦亮品牌，催生出嶄新手搖茶「綠飄香」品牌，積極地在北中南百貨賣場布局，搶攻百貨賣場源源不斷人流，創造最大品牌聲量，這幕後推手是耕讀園總顧問蔡翊婷和總經理許浩庭這對母子檔；耕讀園至今開業近三十年，見證臺灣景氣由興轉弱、輝煌到只敢追求小確幸消費市場，這一點一滴歷練都是老店轉型基石。

根據許浩庭透露，早年臺灣景氣好的時候，耕讀園客層約百分之八○來自於商務客群，這些人因為當時百業興盛，賺錢容易，所以養成了敢消費習慣，當年每天的耕讀園可說是人潮為患，絡繹不絕消費力，這個光景維持近二十年，直到二○○八、一○年全球金融危機，加上本土產業外移，臺灣景氣受到重大波及，百業蕭條下耕讀園自然受到影響，「當時只要門一開，客戶就會自動上門，轉變到一天只剩二、三隻貓，可以想見那種經營壓力有多大！」

隨著消費市場改變，許浩庭開始思考耕讀園這塊老招牌定位，以及未來品牌走向，於是他將消費族群重新定義，讓最受景氣影響的商務客群，從原先百分之八○比例降低，取而代之的是親子客群，以及活動團聚客層（包含讀書會、車聚等主題聚會）的比重，從一成不變只有泡茶吃的茶點外，延伸出套餐、簡餐和火鍋等精緻料理，甚至熱茶，我們也加入冰塊，可以做出年輕人愛喝冰飲，這些都是耕讀園這家老店積極走出傳統道路。

耕讀園這家老店積極走出傳統道路，幕後推手是耕讀園總顧問蔡翊婷(前)和總經理許皓庭這對母子檔。 分享 facebook

街邊店打底

百貨賣場搶攻百億商機

除了導入全方面客群進來外，伴手禮市場也是耕讀園極力開發的一環，「我們的伴手禮都緊扣著茶飲文化，如茶月餅、狀元糕、柚子香皂、茶香鳳梨酥、黃金蕎麥茶包等，都是很受歡迎產品。」許浩庭強調，老店轉型真的不容易，市場上也看到很多老品牌轉型失敗例子，所以我們要記取相關警訊。

除此之外，耕讀園老店轉型另一個重心就是創立嶄新手搖茶「綠飄香」品牌，「不可諱言的是，前二十年光景我們都太安逸了，不敢離開舒適圈，已經落後人家太多了。」所以許浩庭發揮一天當三天用能量，積極地在北中南百貨賣場布局「綠飄香」品牌，搶攻百貨賣場源源不斷人流，創造最大品牌聲量，根據了解，新光三越、大遠百、夢時代、遠雄、南紡等大型購物中心，都可以看到「綠飄香」手搖茶品牌。

不同於耕讀園坐落於街邊店破百坪造景格局，「綠飄香」手搖茶品牌在美食街需要不到十坪空間，僅可創出最大坪效消費力，許浩庭透露，「綠飄香」手搖茶品牌創立至今，一年均可輕鬆賣出百萬杯銷售，吸引來自歐美、大陸、東南亞等美食餐飲業者赴臺談代理權，日前更有新疆、西藏業者洽談合作方式。

許皓庭強調，老店轉型真的不容易，市場上也看到很多老品牌轉型失敗例子，所以我們要記取相關警訊。 分享 facebook

事實上，耕讀園不過是臺灣茶品牌轉型升級的縮影，臺灣手搖茶品牌海外市場家數已近五千六百家，展店數已超過臺灣，且全球五大洲、十大城市，甚至上海迪士尼，以及公主、歌詩達等國際郵輪上，都有臺灣茶品牌茶飲。「珍珠奶茶，從小眾的最愛變成美國的主流。」《紐約時報》日前報導。

另外，包括CNN等多個媒體，都點名手搖茶是臺灣進軍全世界、獲消費者青睞的明星產品。