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「房價跌一半年輕人有希望」 專家警告：小心金融危機

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07卓越

【文/圖‧李志昇】

我們先從美國軍售問題談起吧，美國就「M1A2戰車」等四項賣給臺灣，可望明年一月生效，這是川普政府的第四次對臺軍售。歷次都升高了與兩岸的對立，這完全是綠營蔡英文的選戰操作，目的刺激大陸，然後回頭影響臺灣民心，接著蔡英文的選票自可增加。

兩岸「政治協商」新課題

其實，菲律賓的總統杜特蒂說得很好，臺灣買那麼多美國武器，都是二流的，又打不過大陸，而菲律賓不但不買，而且跟大陸合作開發石油，四六分帳，武器錢不必花，又賺了四成的油錢，你們臺灣人難道認為我們菲律賓笨嗎？

因此，今天臺灣高雄市長韓國瑜，和前花蓮縣長傅崐其都說過，應在太平島開發油田，開發財源。而我個人也認為臺灣的二○二○年，如果藍色執政，臺灣領導人應與大陸深化交流，除了廢除「中共代理人」等的反民主惡法之外，應與大陸協商共同開發東沙、南沙等油田，不但永不軍事衝突，更讓兩岸發大財，接地氣地說，臺灣軍公教的十八％可以完全恢復，甚至還可以補償他們這幾年來的精神折磨。

尤其韓國瑜已贏得初選，很有可能當選臺灣的新領導人，希望他能朝此方向規劃。

其次是再談談「一國兩制」，這是一條順路，但多年來被民進黨鋪天蓋地的扭曲，而且已汙名化了，連韓國瑜都不得不在無知民意的壓力下，說出：我反對「一國兩制」。

未來二○二○年如果藍色執政，面對兩岸僵局，臺灣勢必應重啟「國統綱領」，因為這不違反中華民國的憲法，兩岸遵循憲法精神勢必終極統一，大陸也勢必運用兩岸一九四九年後的內戰尚未結束，而無奈地祭出「反分裂法」。

但是，如何讓臺灣推動重啟「國統綱領」，以及在大陸又如何明確「反分裂法」的底線，這是兩岸必然面臨的「政治協商」新大課題。

廈門市臺商會長吳家瑩(左)接受訪問。
廈門市臺商會長吳家瑩(左)接受訪問。
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假設藍色執政

兩岸融合進程將可加快

最後，我們來談談對臺灣二○二○年大選的觀察，從臺灣韓國瑜的崛起，可以看出臺灣社會厭惡兩黨的惡鬥，而近日韓國瑜又在國民黨的初選勝出，一般觀察，縱令蔡英文擁有執政的各種優勢，甚至隔岸觀火的柯P也欲加入戰局，我認為終究敵不過廣大的臺灣民意的力量，再說最新民調韓國瑜四四％，蔡英文有一七％，另一份柯P也加入戰局，只小贏蔡，而大輸韓。

我們臺商遊走兩岸，長期耐心的觀察，蔡英文有可能操縱臺灣的中選會，然後，綠色的大法官也在她掌握中，再加上美國的暗中支持，她極有可能膽大包天地大幹仇中、反中的各種伎倆，激化無知臺灣低下層民眾的仇中意識，玩弄如同前總統陳水扁的兩顆子彈，否則，臺灣二○二○年的選戰，泛藍勢必唾口可得，當然所有大陸的臺商和全球華人也應為臺灣下一代和兩岸和平發展著想，大家共襄盛舉，這場選戰的勝利應指日可待。

最可喜的是，大陸對臺事務也朝基層化發展，根據廈門市臺商協會會長吳家瑩指出，廈門市首推「融臺發展工作室」，如果邀約兩岸老、中、青或社會精英參與共謀盛事，未來加上藍色執政，必然像金廈通水一樣，兩岸的融合必將朝向快、猛、準的方向前進。

卓越雜誌2019.08號400期
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