萬芳醫院國際醫療恪守品質 提供有溫度的醫療服務

【文‧葉怡君 圖‧萬芳醫院提供】

萬芳醫院的國際醫療中心自二○○五年設立，歷經十四個年頭，時序倒流，跟著現任萬芳醫院醫務副院長、國際醫療中心負責人陳作孝醫師的記憶，一同飛越好幾公里的海洋，歷經長久飛行，回到當時還是中華民國邦交國，位處西非幾內亞灣的島國─聖多美與普林西比共和國（以下簡稱：聖多美）。

萬芳醫院國際醫療的起點─

聖多美

二○一○年，那是陳作孝第一次接觸國際醫療國家聖多美，同時也是萬芳醫院發展國際醫療的起點。猶記當時，隨同外交部官員及萬芳醫院時任院長李飛鵬至聖多美考察，發現當地的腎臟病人不在少數，但因醫療資源匱乏，少數病患只能轉診至葡萄牙的里斯本，費用不但昂貴，更要忍受長期離鄉背井之苦，國內的多數病患只能坐以待斃。

於是，與駐當地醫療團考察一週，萬芳醫院便決定在基礎建設都還不穩定的聖多美，展開援助計畫。複製臺灣模式及管理經驗，在當地支援中央醫院、及建置急診室等軟、硬體設施，並以每次半年至一年的時間，派遣四位醫師與護理人員，常駐當地，至二○一六年，臺灣與聖多美斷交為止，派駐當地人次達七十五人，服務人次約七萬多人。

不被中斷的國際醫療─南向

還想為聖多美多做些什麼，不料，臺灣與聖多美斷交，深耕當地已久，二○一六年萬芳醫院自當地撤團。但國際醫療任務不該就此中斷，陳作孝以多年參與國際醫療事務的豐富經歷，於兩年前正式接下國際醫療中心負責人，並尋求萬芳醫院拓展國際醫療的下一個落腳處。

正巧，遇上蔡英文政府推動「新南向計畫」，隸屬同體系的北醫大又正好與越南當地兩家醫院進行學術合作。深入當地才發現，越南與所有開發中國家皆面臨相同的問題，包含醫療物資缺乏、城鄉差距等問題。

此外，越南更被世界衛生組織（WHO）列為結核病及多重抗藥性結核病高負擔國家之一，但當地醫院缺乏空調設備，病患長期暴露在病菌滋生場域，發生感染的機率大增，問題很大！

於是，作為臺北結核病醫療主要的重點醫院，二○一八年，萬芳醫院承接疾管署「新南向結核病防治交流合作計畫」，期望藉由過往的豐富經驗，克服語言溝通及文化差距等問題，訓練當地人員，希望能透過觀摩的方式，建立當地防治標準，以降低結核病感染數字。

新南向結核病防治國際研習營開幕式。 分享 facebook

看到需求 補足資源

除越南外，陳作孝指出，透過靈鷲山本就是緬甸華僑的心道法師牽線，醫學結合宗教，二○一七年底，與過去聖多美醫療團長張裕泰到「緬甸」的弄曼學院，經過一年觀察、協調，看到當地「消化道疾病」需求。

二○一八年，萬芳醫院申請衛福部補捐助計畫，並自行對外募款捐助內視鏡設備，同時派任專科醫師至當地進行教育訓練，期望能協助發展當地社福事業，照護貧窮的弱勢族群。並在Ｂ型肝炎的流行區的緬甸，與Ｂ肝防治基金會合作推廣施打疫苗，期望提升當地衛教知識，做好疾病防治工作。

至於，另一個投入國際醫療的史瓦帝尼王國則著重在「癌症早期診斷照護及治療計畫」，計畫邁入第二年，去年已派任一名醫檢師駐守當地，預計今年八月中下旬，也將派任病理科教授至當地指導教學，並聘任一名尚比亞的腫瘤科醫師以補足當地醫療資源，今年將再度提供醫師、護理師、檢驗師及放射治療師四個職位，來臺進行為期一個月的醫療訓練。

以優異的醫療品質

做全球病患強勁的後盾

事實上，廣義的國際醫療定義，不僅是派遣醫療人員至海外國家進行醫療服務，只要在海外無法得到妥善的醫療照護，或者有特殊醫療需求的患病，都能引介進臺灣進行治療，在臺的外籍病人，譬如外僑、外籍勞工及新住民等，也都隸屬國際醫療範疇。

國際醫療經驗豐富的萬芳醫院，過去就曾協助聖多美當地，兩名燒燙傷嚴重的兒童來臺就醫，院內也能透過「遠距醫療」提供完善的醫療服務。不僅在海外付出國際醫療資源，在國內更提供特色醫療，針對有特殊需要的國際患者提出協助。

例如項目之一的「癌症熱療」，由院內專業的醫療團隊，針對癌症腹腔轉移，提供腹腔熱療，達到手術減量目的，透過加熱增加穿透力，能加強治療效果。目前該項目已獲得香港、澳門、大陸及澳洲的病患高度信賴及肯定。

另一萬芳醫院的強項之一，則是瞄準全球一億三千萬下肢淋巴水腫的病患，由資深的許文憲醫師把關，已有不少國外病患透過靜脈支架放置的專業治療，成功解決下肢腫脹痛苦。

院內更設有大陸民眾來臺最愛的雷射整形美容、健康管理中心等專業的醫療諮詢及服務，為了國際病患的語言障礙及文化差異，院內設有全程翻譯的服務，不斷在人員培訓及設備上加以精進，二○一七年更引進最新型達文西機器手術手臂系統，進行微創手術，至今已造福五百多名病患。

萬芳醫院醫務副院長陳作孝徐。 徐裕庭 分享 facebook

自冰冷的醫院裡

散發出有溫度的醫療服務

陸續接觸國際醫療，不僅幫助病患，陳作孝更以萬芳醫院五次通過ＪＣＩ評鑑的實戰經驗，分享並幫助各國等醫療院所，透過品質、管理的改善，順利達到ＪＣＩ評鑑所要求的目標，有助於提升當地醫療品質。

然而，多年來是什麼驅動著陳作孝繼續發展國際醫療的動力？他笑說「就把吃苦當作吃補」，但事實是，澎湖出身的他，小時候經歷過那段醫療資源相當匱乏的日子，因此，直到現在陳作孝仍會隨同偏鄉醫療計畫，進行每兩個月一次的外島支援。「當你有能力幫助別人，就做出貢獻吧！」陳作孝說。

恪守「品質是萬芳的尊嚴」的院訓，陳作孝充滿自信的說，未來將帶領萬芳醫院持續擴大國際醫療層面，導入「複合式手術室」，完成一站式的手術房，提供病患更快速即時的治療，擴展醫療的深度及廣度。他說「醫院始終以來都給人冷冰冰的感覺，但希望萬芳醫院能提供給病患的，是『更有溫度』