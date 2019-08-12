臺皮外骨 混血企業鏈結全球

【文‧唐俊彥 圖‧沈文生】

二○一九年的七月，全球氣候燥熱難耐。臺灣，雖沒有清涼的理由，卻在長期環境的煎熬下，早已練就一身耐高溫、高壓的本事；並且，走出一條非典型的發展之路。

如此看來，《連結力（Connectography）》的作者帕拉格．科納（Parag Khanna）不是預言家，他在書中描繪的未來版圖：「關係網的連結，崛起中的網路化文明，強大到取代政治邊界分隔；而商業往來取代了意識形態。」一字一句，彷彿說的正是臺灣的現狀。

近年來，臺灣加速推動智慧製造。在外人眼裡，臺灣製造實力是工業4.0的重要基礎。 分享 facebook

FTA失利

非典型國際合作上場

受制於國際形勢，臺灣在簽定雙邊及區域「自由貿易協定」（Free Trade Agreement, FTA）的進度，步調緩慢到令人焦慮，幾近於窒息。在全球四百五十一個（至二○一八年六月）FTA中，僅完成臺瓜（瓜地馬拉）等八個國家或地區的簽定。

當然，區域經濟聯盟、國與國之間的FTA簽定，都將影響市場競爭力。只是，有形的疆界，一紙紙隆重儀式中簽定的協議，都無法解釋臺灣的全球連結力；因為，僅簽下八個FTA的臺灣，何以能建立Google、FB的戰略合作關係，還有外資天天穿梭其間？

所以，臺灣被邊緣化了嗎？從外商在產業科技的關鍵布局、投資的實質獲利，臺灣還算是一隻金雞母，按帕拉格．科納的論述，仍具有強大的連結價值。除了含金量甚高的人力資本（Human Capital）外，更有約新臺幣六．五兆的外資，進出臺灣，分享臺灣以五十年心血、所培育的產業果實。所以，此刻臺灣正在全球經濟的「未來版圖」上，參與一場正規軍愈來愈看不懂的戰役。

外資出手 攻占領頭羊

攤開臺灣經濟的命脈：一千七百家由政府掛保證的上市櫃企業，外資占比驚人，是一家家績優的「臺皮外骨」企業。其中，以今年七月一日的數據顯示，外資持股超過百分之五○以上者，達一百十二家；其中，不乏在各個產業領域扮演領頭羊的角色，包括半導體的台積電、聯電、聯發科、日月光等，電腦系統大廠仁寶、華碩等，兩大便利商店統一、全家等，外資持股也都過半。

在這些「臺皮外骨」中，資通訊產業占大宗。而外資在一家家領頭羊內插旗，等於是串聯了臺灣重要的製造鏈、供應鏈、價值鏈，更是Google口中的「生態系」。

一家台積電，即具有為數可觀的上下游協力廠商；再看看鴻海集團，外資占比若以七月一日的數據顯示，雖不及百分之五○，只有百分之四一．四八，但鴻海的子子孫孫企業卻高達數百家。

Google口中輕描淡寫的生態系，卻讓這家國際網路巨擘在臺啟動千斤重的投資案，為的就是要將這一張關係網收斂入袋。

應用的侏儒 市場的巨人

在時代變局下，現代版的《命運交響曲》揚起。身陷中國崛起、兩強相爭的鏖戰中，對臺灣資通訊產業而言，成也中美、敗也中美。試想：如果拿掉中國崛起的美國心結（修昔底德陷阱「Thucydides's Trap」），美國難道不會更傾向符合商業法則的利益算計？這時，臺灣的角色，恐怕就會是在大國中被拋來拋去；若沒有美國總統川普忽東忽西的決策模式，臺灣的彈性優勢，恐怕也是英雄無用武之地。那麼，臺灣能決定中國的大國崛起嗎？臺灣又能決定川普擔任美國總統嗎？形勢比人強，只是，臺灣的可利用價值，充份解釋在未來版圖上，國家大小漸漸與影響力強弱脫勾。

結果，形勢催逼Google、FB在臺加大投資力度。這一場超完美的軟硬結合，破除臺灣資通訊產業被綑綁四十年的魔咒：「製造的巨人、應用的侏儒」；讓小小的臺灣，在未來版圖上，快意延展。臺灣優勢，外資看懂了，正惦惦吃三碗公，臺灣自己呢？