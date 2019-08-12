巨大隱形勢力 掀起科技完美風暴

【文‧金麗萍 圖‧沈文生】

六月二十五日下午二時三十分，福衛七號順利發射升空；到了晚間八時四十八分，六顆衛星全數取得通聯。在這六個小時又十八分鐘裡，有十五萬人同步觀看直播。這一刻，象徵臺灣太空技術的大躍進；更成就十年來，臺美最大的科技合作計畫。

VUCA 商業環境新常態

同一天，現代財經基金會主辦「科技冷戰下的臺灣科技產業」論壇。會中，商業發展研究院董事長許添財受邀演講，在他面前的手機螢幕，正同步直播福衛七號發射升空的畫面；他邊看著畫面邊說，不穩定（Volatile）、不確定（Uncertain）、複雜（Complex）、模糊（Ambiguous）所代表的VUCA，是商業環境的新常態，而科技競賽正是VUCA的核心。所以，福衛七號升空，在承載氣象觀測的太空任務背後，卻是5G、6G的技術實力較勁。

貿易熱戰方歇 科技冷戰登場

中美爭端，不易落幕。據富邦投顧董事長蕭乾祥表示，可預見中美貿易戰將是打打停停，但直接對峙的科技戰，卻不容輕忽。因此，對臺灣而言，具有高度市場敏銳性的外資，不論是直接投資（FDI），或是間接投資，都將成為中美貿易科技大戰的最強外掛。

長期以來，外人直接投資是臺灣說不出口的痛。一九八七年、一九九八年，分別發生美商杜邦、德商拜耳相繼撤離，正是臺灣在政治、社會、經濟相互用力推擠下，發生的重大事件，影響外人直接投資表現至鉅。而近來，國內的投資條件，失去相對優勢，政經環境轉型衝擊持續加劇，長期投資首重穩定，在此，臺灣嚴重失分。

於是，臺灣的外人投資，始終掛車尾。相較於亞洲其他地區，不僅遠不及韓國、香港，也落後越南、菲律賓、馬來西亞、泰國等地。

國際形勢詭譎多變，外資在臺，動見觀瞻。 分享 facebook

敲開冰櫃 兩強對峙的熱效應

只是，中美科技冷戰，卻可望敲開臺灣外人投資的冰櫃，原因在此次兩強相爭的主戰場5G。此刻，美國正全面圍堵大陸在5G的發展及國際參與；對臺灣而言，機不可失。

中美科技冷戰，對外人來臺投資，確實已經產生熱效應。福衛七號升空，拉升臺美合作關係至歷史新高；其他陸陸續續引進的新投資案，除了動作加大，更具有策略布局的關鍵意義。

今年四月下旬，全球伺服器領導大廠美商超微(Supermicro)在桃園八德啟動「亞太科技園區」第二期廠房興建工程。該公司創辦人梁見後表示，未來，將在臺灣發展雲端服務產業。可預見，雲端和5G，在國際間，將形成一場超完美風暴，而臺灣，在夾縫中望去，驚見大商機。

桃園市政府經濟發展局招商科科長游慧玲即表示，在桃園市內，從零組件到系統整合，已建立完整的雲端產業價值鏈。最近，兩大外商：美光和超微的在臺投資計畫，均將進一步強化整體實力。

火線上的5G 機會在夾縫裡

雲端、5G所展開的網路、資安等議題，已成為臺灣吸引外資的新價值。於是，IBM、FB、微軟、Google等，競相將研發中心、AI專案計畫、大規模的人才培育方案引進臺灣，加碼投資的動作不斷。

處於火線上的半導體事業，也是中美貿易大戰的重要風向球。高通、美光、超微的在臺投資計畫，印證臺灣的科技價值；對外商而言，在中美重啟貿易談判之際，檯面下的科技較勁愈演愈烈；而臺灣，早已置身其中。

醫療管理系統，尤是臺灣之光，也因此吸引外商來臺。

美國NASDAQ上市公司的荷商愛齊科技（Align Technology, NASDAQ: ALGN），近日即與臺大醫院齒顎矯正科開設亞洲首門矯正綜合課程。愛齊科技亞太區高級副總裁兼董事總經理鄭茱莉強調，產學合作是切入點，未來，也考慮在臺投資生產該公司的隱形矯正器，以此建立從生產到臨床的完整數位矯正生態系。

臺灣證券市場

讓外資荷包滿滿

雖然，在外人直接投資上仍加緊追趕進度，但在股市，外資卻賺得荷包滿滿；因此，臺灣投資市場，被稱為外資重要的提款機。以今年五月的數據顯示，包括FINI、QDII及FIDI等不同外資類別，共持有臺灣股票市值占總市值的比例為百分之三八．一一，總累積匯入淨額達二○七五．五三億美元，逼近新臺幣六．五兆元。

在全球低利率的環境中，臺灣投資市場的高殖利率，是外資駐足臺灣的重要因素。永豐餘證券表示，今年股市的現金股息殖利率為百分之四．二，粗估外資抱回新臺幣二七三○億元的利息。

最近，再因美國醞釀降息氣氛，外資更可望加碼投資臺灣。外資之於臺灣股市，關係密切，以今年七月一日的資料顯示，包括KY企業在內，臺灣有一百十二家企業，外資持股比率達百分之五○以上；其中，不乏赫赫有名的半導體領導級大廠如台積電、聯電、聯發科、日月光及聯詠等，而台積電、日月光等，外資持股甚至超過七成。

一葉知秋 私募敗部復活

私募基金（PF Fund）也是外資前進臺灣市場的重要策略投資工具。曾經，美僑商會私募基金委員會一度停擺，據美僑商會表示，一年半前，因臺灣對私募基金觀感不佳，該會決定中止委員會運作。但最近，幾起私募案件順利成行，顯示臺灣政府態度改變，也可謂市場的一葉知秋。於是，商會決定重啟委員會功能，藉由私募基金積極參與投資併購，藉此提升臺灣外