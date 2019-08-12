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陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

中美貿易戰最終決戰點臺灣2020大選

2019-08-12 09:53卓越

【文‧本刊首席顧問陳正修】

中國國民黨總統初選民調出爐，日前公布平均對比民調，在臺北市長柯文哲參選的「三腳督」情況下，高雄市長韓國瑜全面輾壓對手，支持率高達百分之四七．七，總統蔡英文只有百分之十五．八，柯文哲則為百分之十八。由韓國瑜高於蔡英文民調三倍出線，即將挑戰現任執政黨。

根據筆者長期與廈門大學對臺重量級學者交流觀察到，他們認為韓國瑜應該繼續留守高雄，藍營找一個強而有力總統候選人來對抗小英政府爭大位，所以對臺系統並不看好韓國瑜可以輕鬆過關，還是有變數在，且他們認為美國一定會介入這次臺灣大選，目前對臺系統已經下令相關單位人士，不能擅自私下亂發言，兩岸事務照著稿唸，以免節外生枝當了豬隊友，例如香港特首林鄭月娥處裡「反送中」運動，就是為民進黨加分。

同一時間，蔡英文結束外交參訪行程，獲得美方滿滿善意，可說是近年來臺灣總統出訪過境美國，得到最高等級規格，根據高層人士向筆者提到，在美國停留期間，小英總統竟然神隱近十幾分鐘，沒有人知道她去哪邊，筆者耳聞消息合理推論，應該是與白宮重量級人士見面，商討二○二○總統大選，搞不好選情落後時，又可以再度見到美國總統川普來電蔡英文，出手救綠營選情，後續值得關切。

筆者認為，這次總統大選中，美中雙雄仍然不會缺席，有如美中貿易戰的政治版，中方支持國民黨，美方出手救民進黨，一直站在藍綠兩側，等待機會的柯文哲領軍「白色力量」不會缺席這場選戰，開始發動募款運動，摩拳擦掌躍躍欲試爭大位，若是由柯文哲、郭台銘、王金平合盟組成第三方力量，是有跟美中國家機器介入臺灣兩政黨一決高下機會。

至於最受關注副手人選，小英仍是屬意目前在國外出訪的前行政院長賴清德，桃園市長鄭文燦其次，雖然英德兩人在初選中刀刀見骨有待整合，仍是綠營最強組合人選，接近過半支持度的韓國瑜，是否還可以繼續維持下去，離大選還有五個多月，讓我們繼續看下去。

卓越雜誌2019.08號400期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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