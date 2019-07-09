市場變臉術 輸家變贏家

【文‧柴宜君 圖‧沈文生】

賺錢企業，股價卻長期低於淨值，要問經營者作何感想？公司年年獲利，在資本市場上卻交易清淡，突顯經營績效不被重視。看看特斯拉或亞馬遜，都曾走過虧損或仍在虧損中，但總是市場焦點，豈不令人扼腕？

在股市，有一群輸家臉譜，它們的股價不受青睞，政府因此飽受罵名：「只會生不會養」，放著一群雞蛋水餃股不管，浪費國家資源。最近，政府準備大力整頓，要改造股市輸家臉譜。

在美國，賠錢企業上市，仍贏得熱烈掌聲。亞馬遜、特斯拉在前，Uber在後，這一群懂得造夢的企業，描繪的未來，深獲投資人的心。但在臺灣，有超過五百家企業，因著複雜成因，在投資市場上，淪為乏人問津的冷門股。

三成企業 得不到掌聲

最近，政府大動作整頓臺灣資本市場，甚至，積極以投資協助啟動企業轉骨工程。這時，股價淨值比被放大檢視，這項指標說明一家上市櫃企業，它的股價與它的清算價值的關連性，如果，股價淨值比小於一，只要不持續虧損，對投資人而言，是物超所值。以今年六月十一日的大盤表現，臺灣上市櫃企業股價淨值比小於一的企業，有五百十八家，約占臺灣一千七百家上市櫃企業的三成。

大同危機引發股市改革聲浪。 分享 facebook

賠錢企業 下台一鞠躬

可以如何描繪臺灣上市櫃企業股價淨值比小於一的企業臉譜？其中，不少不賺錢，又欠缺亞馬遜、特斯拉的魅力，市場完全不看好這些公司的未來，也就是對投資大眾而言，欠缺想像空間，或者說，企業經營者沒有造夢的能力或企圖心。

最近，引起市場譁然的大同集團，是促使投資市場改革呼聲鼎沸的導火線。今年五月間，大同集團旗下綠能、華映等，相繼下市；接著，尚志也敲起了喪鐘。尚志在今年第一季公布的財報數字，每股淨值在一年間，由一八．四三元轉為負三．九五元，每股賠一七．五二元，於六月二十六日下市，成為大同第三家下市的關係企業。

依據今年六月十一日的數字表現，股價淨值比小於一的企業有五百十八家。這些企業在二○一八年的經營績效，處於賠錢邊緣搖擺的公司，超過一半以上；其中，每股賠五元以上者，除尚志外，還有敦泰、台聯電、再生、谷崧、達能、太極等；其餘賠四元、三元、二元者，亦所在多有。

賺錢企業 市場也不賞臉

但在股價淨值比小於一的企業中，也不乏賺錢企業。每股賺五元以上者，達十五家之多，甚至遠高於賠五元以上的企業。其中，宏達電、潤泰全、大東、奇力新，每股甚至賺十元以上；潤泰新、鴻海也有九元以上的獲利實力。

這些踮踮吃三碗公的企業，何以股價表現與獲利能力背離？有幾種可能性，首先，企業經營者可能沒有造夢的能力或企圖心；或者，在股權集中的公司，企業主為易於填權息，維持股價的穩定性。

這些在投資市場未能真實反應價值的企業，有進一步檢視的必要性，以健全股市新陳代謝。

轉骨造夢 官民並肩拚未來

長期以來，政府因著殭屍股飽受罵名。現在，政府要一洗「只會生、不會養」的負面形象，拿起「產業創新轉型基金」的投資工具站上第一線，捲起袖子和企業並肩拚未來。