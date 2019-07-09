親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

後反送中時期 「馬格尼茨基法」牽制香港局勢

長榮機師揚言送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:02卓越

【文‧柴宜君　圖‧沈文生】

賺錢企業，股價卻長期低於淨值，要問經營者作何感想？公司年年獲利，在資本市場上卻交易清淡，突顯經營績效不被重視。看看特斯拉或亞馬遜，都曾走過虧損或仍在虧損中，但總是市場焦點，豈不令人扼腕？

在股市，有一群輸家臉譜，它們的股價不受青睞，政府因此飽受罵名：「只會生不會養」，放著一群雞蛋水餃股不管，浪費國家資源。最近，政府準備大力整頓，要改造股市輸家臉譜。

在美國，賠錢企業上市，仍贏得熱烈掌聲。亞馬遜、特斯拉在前，Uber在後，這一群懂得造夢的企業，描繪的未來，深獲投資人的心。但在臺灣，有超過五百家企業，因著複雜成因，在投資市場上，淪為乏人問津的冷門股。

三成企業　得不到掌聲

最近，政府大動作整頓臺灣資本市場，甚至，積極以投資協助啟動企業轉骨工程。這時，股價淨值比被放大檢視，這項指標說明一家上市櫃企業，它的股價與它的清算價值的關連性，如果，股價淨值比小於一，只要不持續虧損，對投資人而言，是物超所值。以今年六月十一日的大盤表現，臺灣上市櫃企業股價淨值比小於一的企業，有五百十八家，約占臺灣一千七百家上市櫃企業的三成。

大同危機引發股市改革聲浪。
大同危機引發股市改革聲浪。
分享

賠錢企業　下台一鞠躬

可以如何描繪臺灣上市櫃企業股價淨值比小於一的企業臉譜？其中，不少不賺錢，又欠缺亞馬遜、特斯拉的魅力，市場完全不看好這些公司的未來，也就是對投資大眾而言，欠缺想像空間，或者說，企業經營者沒有造夢的能力或企圖心。

最近，引起市場譁然的大同集團，是促使投資市場改革呼聲鼎沸的導火線。今年五月間，大同集團旗下綠能、華映等，相繼下市；接著，尚志也敲起了喪鐘。尚志在今年第一季公布的財報數字，每股淨值在一年間，由一八．四三元轉為負三．九五元，每股賠一七．五二元，於六月二十六日下市，成為大同第三家下市的關係企業。

依據今年六月十一日的數字表現，股價淨值比小於一的企業有五百十八家。這些企業在二○一八年的經營績效，處於賠錢邊緣搖擺的公司，超過一半以上；其中，每股賠五元以上者，除尚志外，還有敦泰、台聯電、再生、谷崧、達能、太極等；其餘賠四元、三元、二元者，亦所在多有。

賺錢企業　市場也不賞臉

但在股價淨值比小於一的企業中，也不乏賺錢企業。每股賺五元以上者，達十五家之多，甚至遠高於賠五元以上的企業。其中，宏達電、潤泰全、大東、奇力新，每股甚至賺十元以上；潤泰新、鴻海也有九元以上的獲利實力。

這些踮踮吃三碗公的企業，何以股價表現與獲利能力背離？有幾種可能性，首先，企業經營者可能沒有造夢的能力或企圖心；或者，在股權集中的公司，企業主為易於填權息，維持股價的穩定性。

這些在投資市場未能真實反應價值的企業，有進一步檢視的必要性，以健全股市新陳代謝。

轉骨造夢　官民並肩拚未來

長期以來，政府因著殭屍股飽受罵名。現在，政府要一洗「只會生、不會養」的負面形象，拿起「產業創新轉型基金」的投資工具站上第一線，捲起袖子和企業並肩拚未來。

卓越雜誌2019.07號399期
卓越雜誌2019.07號399期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

西太平洋璀璨的美玉 羅塔島

2019-07-09 12:23

羅塔島搶攻新興旅遊市場

2019-07-09 09:08

西太平洋島嶼 對臺灣的啟示

2019-07-09 09:04

電商轉型 不只是賣東西這麼簡單

2019-07-09 09:01

美中貿易風暴下誰能趨吉避凶

2019-07-08 15:44

解決旅客提行李行動的「痛點」

2019-07-08 15:03

摘星的臺灣小吃 處處都講究

2019-06-13 15:30

迎戰亂世天敵的霹靂勇士

2019-06-13 11:20

太空艙新設計 台灣精品館帶您航向未來科技

2019-06-13 11:20

百萬創業大軍 亂世快打出招

2019-06-13 10:46

臺灣數位金融服務何去何從？

2019-06-12 13:30

前進江西農業大城找商機

2019-06-12 13:30

臺南登革熱防治逆轉勝的故事

2019-06-12 13:30

嚴天浩創辦LIS情境科學教材

2019-06-12 13:30

六大優勢展開贛臺合作新頁

2019-06-12 13:30

江西境內城市發展各具優勢

2019-06-12 13:30

怡仁綜合醫院 誓言為南桃園民眾健康把關

2019-05-13 08:37

龍惠農用珍藏老普洱 譜出公益慈善曲

2019-05-10 08:44

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

臺韓媒體交流大躍進

2019-05-09 11:09

根留臺灣 豈能說說而已

2019-05-09 11:09

鄭文燦打造桃園幸福經濟學

2019-05-09 11:09

張淑芬帶領酵素、牛樟芝走向品牌之巔

2019-05-09 11:09

王子建、陳珮文用音樂傳愛

2019-05-09 11:09

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:09

三家新創團隊現身 暢談創業優勢

2019-04-11 17:23

定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-11 17:23

臺灣農業4.0創新趨勢

2019-04-11 17:23

金融事業痛點有待創新解藥

2019-04-11 17:23

臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-11 17:23

黃偉哲 帶領臺南走向智慧之都

2019-04-11 17:23

臺南晶英在地共生共榮 李靖文打造地方文化之窗

2019-04-11 17:23

劉正元醫師 個人化的體重管理

2019-04-11 17:23

國泰人壽 讓夢想與工作一起前進

2019-04-11 17:23

烹飪的文學底蘊

2019-04-11 17:23

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

做好投資 想加薪靠自己

2019-01-31 13:07

丹堤咖啡 抓準顧客喜好接地氣

2019-01-31 13:07
看更多

熱門文章

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

華為：美國的頭號公敵之路

2019-07-08 12:16

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top