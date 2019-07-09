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西太平洋璀璨的美玉 羅塔島

2019-07-09 12:23卓越

北馬里亞納群島當中的第三大島羅塔島，位於群島最南端，憑藉著未經污染的自然環境、迷人的人文景觀與悠閒安逸的社會氛圍，被譽為「未經雕琢的美玉」。

羅塔島（Rota Island）位於美屬自治邦北馬里亞納群島，陸地面積八十六平方公里，屬熱帶海洋性氣候，溫差小，氣候宜人。北馬里亞納群島歷任行政資歷最完整的總督Ralph Torres指出，在經貿旅遊方面，正蓄勢待發，後勁驚人。

北馬里亞納群島總督Ralph Torres。
北馬里亞納群島總督Ralph Torres。
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美屬地最棒的祕密花園

北馬里亞納群島位於西太平洋熱帶海域，擁有世界上最深的「馬里亞納海溝」而聞名於世，暱稱「美國屬地最棒的秘密花園」，是由塞班島、天寧島、羅塔島等十四個島嶼所組成，隸屬於美國聯邦政府，有高度自治權，每個島嶼是獨立的自治區，由各地方的市長來統治管理。

島上原住民分別為，「查莫洛」及「卡若蘭土著」，約八萬名島民中，大多數來自北美，其餘包括日本、韓國、菲律賓、大陸、密克羅尼西亞其它島嶼，旅遊業和製衣業是主要經濟來源。

北馬里亞納群島每年均有多個查莫洛及卡若蘭文化傳統節日，當地居民和旅客以歌曲、舞蹈、當地手工藝及食品慶祝，旅客也可在酒店及晚餐的欣賞到各種豐富多彩且具有異域風情的舞蹈及文化表演。

友善之島　未經雕琢的美玉

三大島嶼各具特色，被譽三顆最耀眼的明珠。塞班作為首府，也是最大的中心城市；天寧是第二大島，這裡是一個天然的遊樂場；羅塔則是第三大島，也是保留最多原始淳樸自然的地方。

羅塔（查莫洛語稱之為Luta），也被稱為友善之島，位於群島最南端，憑藉著未經污染的自然環境、迷人的人文景觀與悠閒安逸的社會氛圍，被譽為「未經雕琢的美玉」。

島上有南北兩個社區，北方高地西那帕羅有國際機場及著名的游泳洞，和海鳥保護區，南方聚落宋宋為歷史文物與原始部落，常住人口三千人左右，治安情況很好，島上沒有犯罪，島民們哪怕不須關門也不擔心財物被盜，正是禮運大同篇外戶而不閉的理想。

北馬里亞納群島被譽為三顆最耀眼的明珠。 西太平洋國際經貿智庫
北馬里亞納群島被譽為三顆最耀眼的明珠。 西太平洋國際經貿智庫
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海域潔淨　太平洋諸島中之冠

建設方面，羅塔已擁有發電廠，可供應全島的電力能源；汙水處理廠皆符合政府規定的污水排放標準；礦泉水製造廠瓶裝水產品外銷世界各地，為眾多市場與酒店提供聲譽卓著的羅塔天然礦泉水，含有鈣、鎂、鉀、硒、釩和鍺等對人體至關重要的最佳營養。

羅塔渡假村和鄉村俱樂部是坐落在羅塔島北方的度假酒店，緊鄰太平洋，擁有絕佳海景視野，具有羅塔島最完整的度假村配套措施，包含餐廳、酒吧、游泳池，最大的特色就是夢幻的PGA國際級十八洞高爾夫球場，這是行家的球場，必定會讓來訪者享受一個超級完美的高爾夫體驗，終生難忘。興建中的還有賭場、會展設施、經貿園區、健康園區等，深具後發優勢。

羅塔保有的純樸使之成為地球上最珍貴的資源，擁有最原始的野生動植物，更有享譽盛名的潔淨海域，最高能見度達水下七十五米，奪得太平洋諸島中之冠，成為世界第一透明的潔淨海域，可以浮潛與潛水，親身體驗無汙染海洋、海底生物、珊瑚礁地形、馬里亞納海溝。

羅塔島是不少瀕臨絕種動物的主要棲息地，其中最有名的是原生種馬里亞納水果蝙蝠、馬里亞納烏鴉、紅足鰹鳥等。從高崖上的人造展望道路上向下眺望，可以看到白燕鷗、軍艦鳥等約四十種野生鳥兒們自由飛翔的美景。當夜色來臨，當地光害極少，星空清晰，仰天觀星將讓羅塔之旅更具獨一無二的價值與豐富。

卓越雜誌2019.07號399期
卓越雜誌2019.07號399期
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