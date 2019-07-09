羅塔島搶攻新興旅遊市場

羅塔財富控股集團（以下簡稱羅塔財富）是一家多元發展投資集團，朱傑麟看準被譽為是世界上最友善島嶼「羅塔島」，即將開放「博弈產業」發展，規劃初期投資五十億美元，以休閒娛樂為最終目標，積極搶攻新興旅遊市場商機。

羅塔島是遠古神秘島嶼，位於塞班島和關島之間，從塞班飛行需要三十分鐘，是一處拋開都市生活的好去處，休息度假首選，特別是海中美麗珊瑚及形形色色熱帶魚，帶給愛潛水遊客無法言喻的樂趣。

享有「樂園島」、

「馬里亞納未經雕琢寶石」美名

羅塔財富主席朱傑麟接受《卓越雜誌》採訪時表示，羅塔島是鳥類保育地區及古代查莫洛採石場等自然歷史遺跡，與各種自然旅遊景點組成，這裡擁有遠離人類、回歸自然，特別適合漫步在白沙樹影之中，同伴是鳥語花香、嬌紅日落，最天然自然的景色，因為保留著數千年來原始天然美景及野生型態，羅塔島享有「樂園島」、「馬里亞納未經雕琢寶石」等美名。

來羅塔島旅遊，最重要行程就是觀賞「馬里亞納海溝」，「這條海溝形成至今已有六千萬年，是太平洋西部海底一系列海溝部分。」其北有阿留申、千島、日本、小笠原等海溝，南有新不列顛和新赫布里底海溝。

另一方面，來羅塔島旅遊，朱傑麟推薦「塔薩甘那自然植物園」，在這裡能夠看到很多當地植物和體驗當地文化，這些都是天然景色，絕無人工雕琢的痕跡。「泰泰多海灘」、「塔加石場」、「僻納塘公園」、「宋宋村展望台」等，都是世界級自然景觀的旅遊勝地。

打造「頂級奢華度假美地」

加入臺灣元素旅遊新概念

鏡頭轉向臺北內湖「羅塔財富」總部現場，北馬里亞納群島總督Ralph Torres攜手主席朱傑麟、執行長李英彰共同宣布，由羅塔島政府批准通過，創下歷年來當地最鉅額的投資案；羅塔財富將以「博弈發展」為中心概念，陸續導入人工智慧、綠能建築、高端通訊、人文教育、食衣住行等「臺灣元素」，搭配羅塔島當地旅遊建設，讓面積為臺北市四分之一大，總面積約八十五．三八平方公里大小的羅塔島，積極搶攻新興旅遊市場領導地位。

尤其針對每年一百六十萬關島旅遊及八十萬塞班島旅遊人次，再向臺灣、大陸、日本、韓國、澳大利亞、歐美旅客發出旅遊邀請函。

羅塔島搶攻新興旅遊市場，朱傑麟率領羅塔財富將投資布局放在當地休閒娛樂。 許志隆 分享 facebook

羅塔財富布局「博弈產業」

以休閒娛樂為最終目標

羅塔財富是一家多元發展投資集團，朱傑麟更為其中關鍵總指揮，他強調，羅塔島被譽為世界上最友善島嶼，來到這裡會覺得像回到故鄉一樣親切，風景原始自然，空氣清新且純粹，若以愛潛水的遊客來說，Rota Hole羅塔洞被公認為世界上最好洞穴潛水點之一，在Rota Hole羅塔洞潛水是最不容錯過的活動，穿過巨大石灰岩洞口潛入水中，潛水者將發現自己身處一個巨大洞穴當中，非常有趣。

因為看好羅塔島當地政府將積極開發「博弈產業」的發展，所以羅塔財富將投資目標放在這邊。朱傑麟表示，除了賭場（含博弈機臺）建構之外，我們還會建設與帶動整合型度假村主題樂園、觀光旅遊、交通、會議展覽及精品等周邊產業發展。如此型態活動設施，不僅僅以賭錢為最終目的，而是以休閒娛樂為目標，讓羅塔島除了享受天然環境賦予寧靜外，還有更多不同休閒體驗選擇。

羅塔島是串散落在西太平洋上璀璨珍珠，置身於蔚藍寬闊島嶼，水晶般清澈海水、綿延不斷的白色沙灘、醉人火紅夕陽、溫暖誘人熱帶海風和當地居民熱情好客之道，Ralph Torres和朱傑麟熱情歡迎大家親身來體會世外桃源感受。