西太平洋島嶼 對臺灣的啟示

避開往西的紅海戰場，臺灣作為太平洋島嶼的一員，何不振臂邁出大步，勇猛向有著「上帝的水族箱」之稱的西太平洋進發？

我們一向習慣從臺灣往西望，那是綿延不斷的亞歐非大陸，占有全球陸地五七％，全球人口八五％，人滿為患，資源耗竭，生計困難，標準的紅海戰場。

我們鮮少往東看，一看呢，一望無垠的太平洋、稀疏的島嶼，僅全球千分之一的人口徜徉其間，資源豐富但無力開發，眼前雖說國弱民窮，但終究人類在耗盡陸地資源之後，要靠開發海洋而生存，這些島嶼人民往前看，一定是「島孤人不孤，人窮志不窮」、充滿無窮希望的藍海機會。

臺灣作為太平洋島嶼的一員，而且居於地緣上的關鍵地位，雖然同具坎坷歷史，但臺灣幸運擁有科技與人文的深厚素養，何不振臂邁出大步，勇猛向西太平洋進發？

臺灣下一步「東向計畫」

西太平洋地區面積九千餘萬平方公里，研究與探索的題材，多樣且豐富。如果分為自然與人文兩個領域，在自然方面，研究價值在漁業、礦產、氣候、洋流、環境、水質地文、生態物種等；在人文方面，則有旅遊、宗教、歷史、人類學、文化教育、政治組織等。

太平洋是世界海洋中面積最遼闊、深度最大、邊緣海和島嶼最多的大洋，最早是由西班牙探險家巴斯科發現並命名，十六世紀西班牙的航海學家麥哲倫從大西洋南端進入太平洋並到達菲律賓，航行其間天氣晴朗、風平浪靜，於是也把這一海域不約而同取名為「太平洋」，位於亞洲、大洋洲、美洲和南極洲之間，北端的白令海海峽與北冰洋相連，南至南極洲，並與大西洋和印度洋連成環繞南極大陸的水域。

太平洋南北的最大長度一．六萬公里，東西最大寬度十一萬公里，總面積十八億平方公里，占地球表面積三分之一，世界海洋面積二分之一，平均深度三九五七公尺，最大深度一一○三四公尺，全世界有六條萬米以上的海溝全部集中在太平洋。

太平洋海水容量為七○七一○萬立方公里，居世界大洋之首，太平洋中蘊藏著非常豐富的資源，尤其是漁業水產和礦產資源，漁獲量及多金屬結核的儲量和品位，均居世界各大洋之首，靠近臺灣這側的西太平洋，擁有半數的太平洋資源。

豐富自然資源蘊藏

太平洋地區除澳大利亞、紐西蘭、巴布新幾內亞是大型島嶼外，一萬多個島嶼組成二十七個國家地區，分屬美拉尼西亞、密克羅尼亞、波利西尼亞三大群島，宛如一顆顆璀璨的珍珠鑲嵌在浩瀚蔚藍的洋面。

亞洲開發銀行曾依天然資源、經濟發展與人口數目等因素，分之成三類，一、具豐富天然資源、經濟發展潛力與相對眾多人口，例如索羅門群島；二、相對中等天然資源、發展潛力與人口成長，例如斐濟、密克羅尼西亞；三、珊瑚礁國缺乏天然資源與經濟低度開發國家，例如馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯與吉里巴斯。

巴布新幾內亞擁有豐富的礦產資源、海底天然氣、石油、銅礦、黃金等資源，另索羅門群島、斐濟與萬那杜這三個較大國家，擁有豐富的磷酸鹽與農林資源，諾魯曾有豐富磷礦，曾經是這些島國中的首富，不過已經過度開採，這些島國目前經濟和財政形勢都比較困難，唯擁有廣袤的海洋，而海洋擁有地球上最豐富的地質資源，遠超過陸地上同類資源的蘊藏量，隨著科技的發展，陸續發現了蘊藏在海洋中的寶藏，開發這些海洋地質產業，成為目前許多國家努力的目標。

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潮汐發電 潛力無窮

海洋能源更是深具想像力，是臺灣一項科技強項，「潮汐發電」主要是利用高潮與低潮的潮差產生的位能，以及因潮流流動產生的動能，在潮汐水位落差變化中，把海水動、位能間的變化轉換成電能。

雖然潮汐發電尚未被廣泛的使用，但比風能和太陽能都更加容易被預測到，對於未來能源的供應有潛力，歐洲運用潮汐來推動磨坊已有很久的歷史，潮汐能是清潔的可再生能源，相對穩定可靠，不須築壩，不存在與人爭地問題。

臺灣因近黑潮，流況佳、流速高、洋流穩定且豐沛，在洋流發電上，洋流流速達每秒一公尺以上，就有開採的價值，臺灣學者陳陽益的「瓩級黑潮發電先導機組研發與實海域測試平臺建置計畫」，成功在黑潮主流進行五十kW洋流能單元發電機測試，測得每秒一．二七公尺流速下，平均發電功率為二六．三一kW。

這項發電計畫為全球首座水深九百公尺的深海繫泊系統與浮式平臺測試系統，掛載低轉速洋流能渦輪機，於二○一六年八月成功啟動發電機且連續運轉達六十小時，使其成為全球首例成功擷取黑潮能量發電的計畫，所有研發技術與施工都是由臺灣本土一手包辦，對於島嶼國，自然是可以合作的佳音。

這個洋流發電構想，啟發了基隆市安樂高中高二學生陳懷璞，將之運用在魚身上，利用魚的遊速能，發明「魚能發電系統」裝在魚身上實際操作，成功發電，電量足夠提供物聯網之用，他以這項「魚能發電之開發與應用」，獲得二○一九年美國英特爾國際科技展覽會（Intel ISEF）大會工程力學科二等獎，未來可運用於海底探測， 以及船隻、車輛、飛機等具有流速的載具上。

龐大的旅遊商機 不容忽視

旅遊的潛力更為驚人，這些袖珍國國小人少，環境優美，擁有得天獨厚的旅游資源，旅遊設施和服務能力逐漸完善，擁有各具特色的深度體驗項目，海天一色的自然風光、獨具特色的熱帶風情，吸引著世界各地的遊客，旅遊業蓬勃發展，島嶼旅遊人數年年呈現跳耀式的成長，在一片未經開發的沙灘及清澈海域上，洋溢海島度假歡樂氣氛，來到這裡，一切都隨著溫暖空氣與和煦陽光緩慢了下來，讓人在歡樂中，探索這一處處人間仙境，療癒力十足。

最近的旅遊人數統計，關島一五○萬、斐濟八十四萬、馬里亞納六十六萬、法屬玻里尼西亞二十萬、庫克群島十六萬、薩摩亞十五萬、帛琉十二萬，都很可觀。今年大陸將舉辦太平洋島國旅遊年，島嶼國都加大了在大陸市場的推介力度，以藍洞和玻璃海兩大著名潛水聖地號召的塞班，有「上帝的水族箱」稱號的帛琉，明星蜜月首選的斐濟，應該都會有更好的成績。