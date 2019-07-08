美中貿易風暴下誰能趨吉避凶

美中貿易越演越烈，美國總統川普不按牌理出牌，大陸總書記習近平似乎以冷處理回應美方大幅度課徵關稅需求，到底中美雙方，誰手上的籌碼較具贏面？鷸蚌相爭，臺灣是否就此坐收漁翁之利？

話說，臺股通常是美股的小跟屁蟲，要看臺股走勢，就不能不盯緊美股的一舉一動，而要看資金走向，「美國十年期公債殖利率」及「恐慌指數」（VIX）便是觀察指標。

台灣金融研訓院精英講座講師何文賢 分享 facebook 盯緊兩指標 看出當前市場走向

臺灣金融研訓院菁英講座講師何文賢指出，去年市場預期美國聯準會（Fed）主席鮑威爾將上調利率，因而市場資金轉進美債，美國十年期殖利率漲至三．二四％的高點；不過在美中貿易的不確定因素下，美股震盪加劇，市場預期不會升息，鮑威爾讓利率回到中性水準。

目前，美國十年期公債回落至相對低點，甚至低於實質聯邦資金利率（EFFR）的二．五％，此外，另一個反應當前投資情緒的美國恐慌指數，過去高於二○才會引發市場疑慮，以目前十五至十六的區間範圍，美股並沒有明顯下挫，臺股也回到相對高點，也顯示，過去大家擔心美中貿易一觸擊發，擔心市場衰退，市場保守資金避開市場風險的預期心態，已經隨著美中貿易期間延長淡化。

不妨緊盯美國十年期公債殖利率曲線變動，及美國恐慌指數的變化，便是能了解並判別，現階段資金及市場最新走向的小秘訣。

隨著美中貿易轉變為長期抗戰，面對未來不確定風險仍然存在，何文賢認為，今年二、三月的業績普遍縮水，源自於去年美中貿易議題不斷延燒，不少廠商擔心市場轉向，因而去年第四季廠商也較為保守，採取暫時觀望、轉單、抽單甚至取消訂單的作為，不僅使得業績普遍下滑，也讓不少投資者止步。

然而，美中貿易看似有轉圜餘地，投資信心回穩，即便五月整體財報業績表現看似不俗，但何文賢強調，下半年依舊籠罩在美中貿易陰影之下，投資仍須在自己可控制的風險範圍之內，量力而為。

雙方互相箝制 誰能勝出？

回到臺股，近期跌到半年線後，在資金依然寬鬆的前提下，美股跌不多的情況下，外資率先進場佈局，帶動臺股量價齊揚。何文賢認為，美中貿易的風險還是很大，尤其是當美國制裁大陸三千多億的商品當中，蘋果供應鏈的範圍廣泛，包含筆電、手機等，對臺灣產業的影響甚深。

至於投資者要不要去賭？美股及臺股都已站在歷史相對高點，目前還能暫時維持高檔震盪。美中雙方手中各有籌碼，六月一日美國原本針對大陸進口的兩千億商品，加增關稅從一○％提高到二五％，不過後來延遲，川普仍陸續透過各種公開演說牽制大陸決定。

至於，美國動用國際企業力量制裁華為，臉書及谷歌也加入抵制行列，不過，華為被當作美中貿易的籌碼，此舉已挑戰大陸底線，因而列舉出「不可靠實體清單」，狙擊這些抵制華為廠商，未來都也將被拒於大陸市場之外，這對原本就無法打進大陸市場的臉書及谷歌而言不以為然，但對華為相關供應鏈等廠商就會有較多考量。

高檔震盪 派對接近結束

何文賢表示，對投資市場而言，美中貿易冷戰已轉變為長期抗戰，自然影響消費信心，臺股此次多頭走了十年，派對結束點接近，時間點可能落在近幾年，去年底臺股看回不回，基本上整體操作還是得看外資臉色。

然而，美股、臺股都已經來到相對高點，任何事情都得做最壞打算，不願意承擔風險者，能調整資金配置到債券市場，全看個人風險承擔程度決定，下半年美中貿易變數太多，市場將更加難以預測。

現階段，即便市場認為有七成的降息機率，不過從「基本面」數字判斷，仍尚未到達應該降息水準。事實上，降息動作全為了防範於未然，驟然降息，便是對市場發出警示，預告景氣將從繁榮轉變至衰退，對股市而言短多長空，因此，何文賢認為，現階段降息機率不高。他樂觀表示，這些年臺股投資者經歷金融海嘯，大幅度的劇烈波動，讓多數資金轉往房地產、保險儲蓄及目標到期債等穩健行的投資標的，面對股市波動風險，投資者相對謹慎，但低利的環境之下，臺股殖利率相對要來得高，更能吸引資金近到股市當中尋找機會，過去金融股的殖利率高，不過目前都來到相對高點，投資價值反而降低。

何文賢指出，下半年很難看到精準方向，景氣維持現況之下，臺股區間震盪的時間拉長，不過目前臺股位處「需要被調整的頭部」，如拉回修正則以年線作為回檔位置。

市場上悲觀者通常賺不到錢

何文賢強調，回到美中貿易角力對臺灣而言利多於弊，即便期中歷經遷廠、調整、業績衰退等陣痛期，不過各家廠商也做過面對各種情況之下的情境分析模擬，長期而言，不把產能放在同一個籃子下（大陸），透過南向政策轉往東南亞等地，相對分散風險。

一直以來，投資市場分為樂觀及悲觀角度，只要現階段美中貿易不再惡化，景氣維持，在錢多利率低的環境之下，臺股暫時還能維持高檔震盪。

然而，鴻海董事長、國民黨黨內初選候選人郭臺銘指出，「比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，指出在美中貿易及科技戰越演越烈的情形之下，世界經濟將有可能會在數月，甚至數週內產生劇烈變化」。

假設這類投資的悲觀情緒蔓延，再度引發全球金融海嘯，美國真的對大陸課開徵三千億的稅，最後還是得由美國進口自行吸收，屆時，物價調漲，引發停滯性通膨，經濟走下坡、物價上漲。在各種情境模擬之下，也有可能有人抱持著這種的悲觀投資情緒來看待美中貿易。

但，以長期的經驗來看，市場上「悲觀的人通常賺不到錢」，市場只會循環，不會死亡，只要控制好風險管理，在自己「能夠承擔的風險」之下持股，投資並不困難。

不受美中貿易影響個股

美中貿易延燒，加上香港「反送中」事件的影響之下，國際經濟跟著動盪不安，不過，何文賢指出，在隨著市場波動，股價回檔之餘，還是能找到能有投資價值不受影響的個股。

譬如文化創意類的華研（8446），即將進入暑假旺季，去年下半年歷經公司金雞母S.H.E.宣布不再續約的亂流，影響今年營收較去年同期相比衰退，不過獲利並未受到太大影響，該公司除有穩定的授權、版稅收入外，今年第一季毛利率達六八．五％，年增一七．九％，下半年，旗下藝人林宥嘉及動力火車演唱會即將登場，整體營收有機會再往上衝高。

另外，生技股的邦特（4107），廠房設置在臺灣及菲律賓，也是能在美中貿易戰置身事外的個股之一，五月業績創下歷史新高，宜蘭新廠正在設建，預計今年底即將完工，屆時也能帶動產能增加，高毛利的體內導管，前景依舊看好，股價如有低點，仍可找機會點切入。

至於，長久以來以「高殖利率」深受投資人喜愛的銀行類股，近期都已經來到高水位，倒是富邦金（2881）之前受國際會計準則IFRS17衝擊性，市場預期在要提列準備金之下，會使得淨值將大幅降低，在預期心理因素搗亂下，股價跟著往下掉，然而，這波漲勢當中，富邦金又是漲幅最少的金融股，最壞情況已經發生，未來，在臺幣貶值匯兌順差下，建議此時倒是能夠反市場操作，未來仍有補漲機會。

另外，一直以來具備資產題材的裕隆（2201），在前董事長嚴凱泰過世後，由夫人嚴陳莉蓮協同集團主管，接手裕隆集團的後續營運。何文賢指出，裕隆淨值四六．六元，並沒有賠錢，只要拿掉納智捷，作為控股公司，裕隆每股至少都還能有二、三元的獲利，加上土地資產題材，以現階段的股價而言，長期來看反而相當具有投資價值。

何文賢強調，即便美中貿易打的沸沸揚揚，當前資金依舊寬鬆，錢沒地方去，臺股殖利率仍高懸不墜，價格不貴，只要選對股票、控制風險，未來都能再有轉機及成長空間。