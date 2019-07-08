親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

警察喝咖啡「讓客人感到不安」被驅離 星巴克道歉

獨／南韓監獄零下18度沒熱水 詐欺犯回台：還是台灣好

解決旅客提行李行動的「痛點」

2019-07-08 15:03卓越

越困難、越不被看好，越希望做出成果，也許是這份責任感與執著，讓他們堅持下來。

行李特工創辦人林志洋喜歡旅行，常有下飛機後先趕到旅館寄放行李才能開始行程，或退房後還要回旅館提領行李的經驗，覺得很浪費時間。於是，他想，若從下飛機開始，就有人協助解決行李的問題，可以有更多玩樂或商務的時間，因此創辦了行李特工，希望解決旅客提行李行動的「痛點」。

失敗是寶貴的經驗

要落實這個想法，首先要找到願意送貨的司機。臺北有很多開Wish的計程車，大部分時間在找客人，林志洋跑到河堤外想說服正在橋下休息的司機，但沒有固定訂單，且作業流程比載客麻煩，他們興致缺缺。所以一開始，行李特工得自行開車送貨，慢慢驗證需求。因為只有一台車，於是把前十大熱門的旅館排成一條路線，像公車時刻表一樣，做成傳單發給旅客，固定的時間開到固定的地方收行李，結果以失敗收場。

林志洋記得，有次在高速公路上貨車引擎燒掉拋錨，下著大雨等拖車，不是拖去修車場，而是先趕到機場，將六台捷安特腳踏車交還旅客。「累積這些寶貴經驗，讓行李特工後來推廣服務到各個城市時，有好的管理，並確保運送品質。」

接著，到哪裡找客人？一開始在西門町外圍租店面，希望找路過的旅客，但四個月下來成交不到五件，其中一人是房東介紹的，要讓旅客知道這項服務，實在不易，但他們一步一腳印，先後開通了曼谷、首爾與香港，接觸到更多旅客。

林志洋表示，開發業務的過程，幾經波折，耗時費力，有次去中國拜訪客戶，遇雷雨，在武夷山轉機，臺灣護照被拒絕登機，為了隔天準時抵達，半夜搭了十二個小時的火車到另一個城市趕飛機；有次同行的四人到休士頓參展，四本護照一起被扒走，幸好有大使館的即時幫忙，才讓他們順利回臺；有次濟州島的司機臨時通知說不能服務，他不想輕易放過任何一筆訂單，因而半夜買了機票，隔天飛往濟州島送行李。

剛起步沒生意，林志洋買了張單程機票，並決定如果開通不了日本的服務，就不回臺灣。他租車送貨一個月，每天為了省六千日圓的高速公路費，開著導航，行駛鄉間小路，來回七小時，往返於成田機場送貨，還得同時回覆另一個城市的客服。

人力跟資金都吃緊，行李特工完全靠一股執著與熱血支撐下來。開發日本業務時，透過朋友介紹，認識了現在的投資人，給了許多建議，才漸漸步上軌道。四年來，陸續與攜程、Expedia、Tripadvisor、GetYourGuide、KLOOK、KKday、國泰航空、澳門機場、招商銀行等國內外龍頭企業合作，已覆蓋全球兩百多個城市，至今運送近十萬件行李零遺失。

為了確保服務和運送行李品質，林智洋總是親力親為。
為了確保服務和運送行李品質，林智洋總是親力親為。
分享

客人信賴　是最大的成就

「客人的信賴與認同是最大的成就感。」林志洋說，最大收穫則是認識到不同國家的人，每天與超過三十多個國家的人合作，各國的旅客、司機、酒店、機場，都有不一樣的習慣與文化，透過討論，尋找更好的解決方案，並制定出所有城市可以一致遵行、一體適用的規則，讓旅客放心將行李交給行李特工。

「創業很困難，資金、人才、系統、經驗、管理等等，一再考驗我們，曾經想放棄，不下十次。」林志洋強調，但每次想到一路以來幫助他們的人、相信他們的客戶，就不能放棄，「越困難、越不被看好，越希望做出成果，也許是這份責任感與執著，讓我們堅持了下來。」

林志洋特別感謝合夥人佳宏與奕翔，「因為我們三個人的共同堅持與努力，才有今日的行李特工。」

談到未來，林志洋希望可以得到國際酒店集團、航空、物流等公司的投資，以快速拓展業務，並建構智慧化平台，結合航空公司的住家行李託運、目的地機場行李轉盤提取、伴手禮代購等服務，與全球的合作夥伴，一起為旅客創造全新的旅遊體驗。

卓越雜誌2019.07號399期
卓越雜誌2019.07號399期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

美中貿易風暴下誰能趨吉避凶

2019-07-08 15:44

摘星的臺灣小吃 處處都講究

2019-06-13 15:30

迎戰亂世天敵的霹靂勇士

2019-06-13 11:20

太空艙新設計 台灣精品館帶您航向未來科技

2019-06-13 11:20

百萬創業大軍 亂世快打出招

2019-06-13 10:46

臺灣數位金融服務何去何從？

2019-06-12 13:30

前進江西農業大城找商機

2019-06-12 13:30

臺南登革熱防治逆轉勝的故事

2019-06-12 13:30

嚴天浩創辦LIS情境科學教材

2019-06-12 13:30

六大優勢展開贛臺合作新頁

2019-06-12 13:30

江西境內城市發展各具優勢

2019-06-12 13:30

怡仁綜合醫院 誓言為南桃園民眾健康把關

2019-05-13 08:37

龍惠農用珍藏老普洱 譜出公益慈善曲

2019-05-10 08:44

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

臺韓媒體交流大躍進

2019-05-09 11:09

根留臺灣 豈能說說而已

2019-05-09 11:09

鄭文燦打造桃園幸福經濟學

2019-05-09 11:09

張淑芬帶領酵素、牛樟芝走向品牌之巔

2019-05-09 11:09

王子建、陳珮文用音樂傳愛

2019-05-09 11:09

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:09

三家新創團隊現身 暢談創業優勢

2019-04-11 17:23

定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-11 17:23

臺灣農業4.0創新趨勢

2019-04-11 17:23

金融事業痛點有待創新解藥

2019-04-11 17:23

臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-11 17:23

黃偉哲 帶領臺南走向智慧之都

2019-04-11 17:23

臺南晶英在地共生共榮 李靖文打造地方文化之窗

2019-04-11 17:23

劉正元醫師 個人化的體重管理

2019-04-11 17:23

國泰人壽 讓夢想與工作一起前進

2019-04-11 17:23

烹飪的文學底蘊

2019-04-11 17:23

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

做好投資 想加薪靠自己

2019-01-31 13:07

丹堤咖啡 抓準顧客喜好接地氣

2019-01-31 13:07

「來禽圖」春鳴 故宮邀你看畫賞鳥

2019-01-31 13:07

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07
看更多

熱門文章

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？

2019-07-04 12:11

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

2019-07-04 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top