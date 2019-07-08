解決旅客提行李行動的「痛點」

越困難、越不被看好，越希望做出成果，也許是這份責任感與執著，讓他們堅持下來。

行李特工創辦人林志洋喜歡旅行，常有下飛機後先趕到旅館寄放行李才能開始行程，或退房後還要回旅館提領行李的經驗，覺得很浪費時間。於是，他想，若從下飛機開始，就有人協助解決行李的問題，可以有更多玩樂或商務的時間，因此創辦了行李特工，希望解決旅客提行李行動的「痛點」。

失敗是寶貴的經驗

要落實這個想法，首先要找到願意送貨的司機。臺北有很多開Wish的計程車，大部分時間在找客人，林志洋跑到河堤外想說服正在橋下休息的司機，但沒有固定訂單，且作業流程比載客麻煩，他們興致缺缺。所以一開始，行李特工得自行開車送貨，慢慢驗證需求。因為只有一台車，於是把前十大熱門的旅館排成一條路線，像公車時刻表一樣，做成傳單發給旅客，固定的時間開到固定的地方收行李，結果以失敗收場。

林志洋記得，有次在高速公路上貨車引擎燒掉拋錨，下著大雨等拖車，不是拖去修車場，而是先趕到機場，將六台捷安特腳踏車交還旅客。「累積這些寶貴經驗，讓行李特工後來推廣服務到各個城市時，有好的管理，並確保運送品質。」

接著，到哪裡找客人？一開始在西門町外圍租店面，希望找路過的旅客，但四個月下來成交不到五件，其中一人是房東介紹的，要讓旅客知道這項服務，實在不易，但他們一步一腳印，先後開通了曼谷、首爾與香港，接觸到更多旅客。

林志洋表示，開發業務的過程，幾經波折，耗時費力，有次去中國拜訪客戶，遇雷雨，在武夷山轉機，臺灣護照被拒絕登機，為了隔天準時抵達，半夜搭了十二個小時的火車到另一個城市趕飛機；有次同行的四人到休士頓參展，四本護照一起被扒走，幸好有大使館的即時幫忙，才讓他們順利回臺；有次濟州島的司機臨時通知說不能服務，他不想輕易放過任何一筆訂單，因而半夜買了機票，隔天飛往濟州島送行李。

剛起步沒生意，林志洋買了張單程機票，並決定如果開通不了日本的服務，就不回臺灣。他租車送貨一個月，每天為了省六千日圓的高速公路費，開著導航，行駛鄉間小路，來回七小時，往返於成田機場送貨，還得同時回覆另一個城市的客服。

人力跟資金都吃緊，行李特工完全靠一股執著與熱血支撐下來。開發日本業務時，透過朋友介紹，認識了現在的投資人，給了許多建議，才漸漸步上軌道。四年來，陸續與攜程、Expedia、Tripadvisor、GetYourGuide、KLOOK、KKday、國泰航空、澳門機場、招商銀行等國內外龍頭企業合作，已覆蓋全球兩百多個城市，至今運送近十萬件行李零遺失。

為了確保服務和運送行李品質，林智洋總是親力親為。 分享 facebook

客人信賴 是最大的成就

「客人的信賴與認同是最大的成就感。」林志洋說，最大收穫則是認識到不同國家的人，每天與超過三十多個國家的人合作，各國的旅客、司機、酒店、機場，都有不一樣的習慣與文化，透過討論，尋找更好的解決方案，並制定出所有城市可以一致遵行、一體適用的規則，讓旅客放心將行李交給行李特工。

「創業很困難，資金、人才、系統、經驗、管理等等，一再考驗我們，曾經想放棄，不下十次。」林志洋強調，但每次想到一路以來幫助他們的人、相信他們的客戶，就不能放棄，「越困難、越不被看好，越希望做出成果，也許是這份責任感與執著，讓我們堅持了下來。」

林志洋特別感謝合夥人佳宏與奕翔，「因為我們三個人的共同堅持與努力，才有今日的行李特工。」

談到未來，林志洋希望可以得到國際酒店集團、航空、物流等公司的投資，以快速拓展業務，並建構智慧化平台，結合航空公司的住家行李託運、目的地機場行李轉盤提取、伴手禮代購等服務，與全球的合作夥伴，一起為旅客創造全新的旅遊體驗。