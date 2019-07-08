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獨／南韓監獄零下18度沒熱水 詐欺犯回台：還是台灣好

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01卓越

五月二十八日，一家家公司治理表現優異的企業循序上台領獎，從金管會主委顧立雄手中，抱回努力多時而得的獎座。

在臺灣，類似的獎項愈來愈多；各個領域的佼佼者，可以享受掌聲、不再寂寞。

再者，政府為幫投資大眾挑好股，更精研推出相關指數：證交所的「臺灣五十」，「高薪一百」，櫃買中心也不遑多讓，「富櫃五十」、「富櫃兩百」相繼而出，這些模範生，成為臺灣產業重要的基石。

台經院產發處處長周霞麗執行「產業創新轉型基金」，親訪企業超過百家。
台經院產發處處長周霞麗執行「產業創新轉型基金」，親訪企業超過百家。
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問題愈多　爆發力愈大

只是，在這一群好公司之外，臺灣產業還有多少想像空間？協助企業由負轉正的力量，還有多大的著力空間？也許出人意表的爆發力，並不在穩定成長的乖乖牌身上，而是來自於資本市場上、動也不動的殭屍企業，它們一旦復活，由黑翻紅，所呈現的是倍數成長。

這些殭屍企業，不少具有一定的事業基底，只是失去動能，換個角度來看，問題愈多，不正也是機會愈大？一旦順利度過轉型陣痛，誰知它們不是下一個儒鴻、國巨呢？

在臺灣資本市場，殭屍企業的比率正逐年提升。根據臺灣經濟研究院產業發展處處長周霞麗所提供的資料顯示，殭屍企業家數占臺灣上市櫃及興櫃企業家數的比率，自二○○八年的百分之三．三四，到了二○一四年，成長至百分之四．○六。

修剪企業　去蕪存菁

最近，百年老店大同集團旗下五家企業大同、華映、綠能、尚志、福華等，爆發一連串的經營事件，更突顯殭屍企業、淨值偏低的嚴重性。於是，顧立雄準備大施鐵腕、整頓股市，並以每股淨值低於三元的「雞蛋水餃股」開刀，表示：「不改善就下市」。

接著，股價淨值比低於一的上市櫃企業，也成為關注焦點。以今年六月十一日的大盤走勢而言，股價淨值比低於一的上市櫃公司有五百十八家。據周霞麗分析，這些企業分佈於電子零組件、光電業、電腦週邊、半導體、紡織以及電機機械等產業，主要是面臨產業本身的景氣循環，同時，在大環境中正承受中美貿易大戰的衝擊。這時，產業轉型創新更顯急迫。

正因如此，周霞麗負責執行國發會規模達新臺幣一千億元的「產業創新轉型基金」，大有英雄用武之地。因為，除了果斷決策，讓企業下市、出場外，尤其需要一道精準、犀利的政策工具，展現公權力的支持，並在企業轉型、修剪的過程中，成為一股穩定的力量。周霞麗說明，「產業創新轉型基金」不走補助路線，以參與投資作出承諾，一旦選定投資標的，以持有五年為原則。

家族傳承　逼上火線

家族企業傳承，也被逼上轉型火線。周霞麗強調，臺灣的家族企業有近六成面臨接班問題。只是，問題所帶來的是機會，據普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐表示，二○一八年臺灣發生數起併購案，引資方均為家族企業，投資人則包含策略性投資人及私募基金，其中，尤以國外私募基金表現最為活躍。

中小企業更是非動不可。周霞麗指出，臺灣一百四十多萬家的中小企業中，成立超過二十年以上者，有三十六萬家。這三十六萬家企業，經過時代淬鍊，是臺灣重要的產業資產，但也可能存在不合時宜的包袱，以至於前進的腳步不再輕盈，此刻，需要的是重新整理、去蕪存菁。

以新創事業所帶動的創新動能，會是上市櫃企業轉型不可或缺的養份嗎？最近，科技部長陳良基頻頻與私募併購對接，對於外界好奇的眼光，陳良基解釋說明，併購對新創事業而言，是一良性務實的出場機制。據陳良基表示，在創業風氣鼎盛的美國矽谷，一千家新創公司中，就有九百多家透過併購方式出場，最後真正走上首次公開募股（IPO）的比例極低，嚴格說來，僅有百分之二至百分之五，有超過百分之九十五以上的新創企業，最後是經過購併、重組，一步步走向規模化。

新創事業百分之九十五以上以併購出場。
新創事業百分之九十五以上以併購出場。
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開出引道

讓新創轉進車陣

只是，新創事業為什麼要接受併購？日前，街口併購愛評網一事，在網路圈鬧得沸沸揚揚；在新創事業併購的過程中，原有的創業夢想、事業的長期發展、資金的困窘……，在創業者心裡交織成複雜的思緒，也成為決策障礙。

此際，缺乏轉型動能的殭屍企業、股價淨值比過低的上市櫃公司，正面臨內外交戰，再加上家族的接班難題，可以如何讓帶著創新動能的新創事業順利參與其中？這時，恐怕需要各界開出更多引道，幫助新創事業在面對川流不息的既有商業體系時，得以順勢轉進車陣中。

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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。
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