摘星的臺灣小吃 處處都講究

【文‧李碧華 圖‧吳佰鴻、沈松清】

本年度榮譽登榜的二十四家夜市街頭小吃店，上門解饞的美食客絡繹不絕。吃遍摘星小吃的跨境電商張心慈認為，必比登價格低廉，人人吃得起，更受到一般食客青睞，「尤其是排隊搶來的，特別好吃」。

福州世祖胡椒：臺式速食

《推薦理由》胡椒餅厚實酥脆泛著麵粉香氣，內餡蔥肉飽滿爆漿又辣得過癮。

景美炒米粉、圓環邊蚵仔煎加甜不辣，再燙盤青菜，就是日常美味，而現烤的、熱到燙嘴的胡椒餅，更是臨時充饑的臺式速食。

被稱為饒河夜市門神─福州世祖胡椒餅，就在夜市大門入口處、香火鼎盛的慈佑宮旁，即使路癡，也容易找到。餅皮厚實酥脆泛著麵粉香氣，內餡蔥肉飽滿，爆漿又辣得過癮，花五十元填飽肚子，比山珍海味更令人滿足。

「只是，排得隊伍太長，吃了三攤繞回來，還常常排不到。」吃遍摘星小吃的美食客張心慈說。

福州市祖胡椒餅香氣襲人，午後點心很飽足。 分享 facebook

藍家割包：爌肉遇到花生粉

《推薦理由》傳統的爌肉花生粉刈包，搭配四神湯，口味對比更鮮明。

胡椒餅之外，割包也是臨時充饑神器。公館商圈白天黑夜都人潮不斷，藍家割包座落台大正對面，一長串人龍等著裹腹，傳統的爌肉花生粉刈包，以四神湯來搭配，口味對比更鮮明。

張心慈說，割包源頭是福建福州的「虎咬豬」，在日本街頭吃過，長崎新地中華街稱為「角煮饅頭」，取其滷五花肉夾饅頭之意。

藍家割包內外皆細膩，張心慈認為，肉質鬆軟不柴是致勝關鍵，那爌肉完美無瑕的火候，情不自禁愛上它，絕對值得摘星。

施家鮮肉湯圓：懷念的古早味

《推薦理由》湯圓外皮Ｑ彈、肉餡飽滿，自一九六○年代以來就深受當地人歡迎。

開了近五十五年的施家鮮肉湯圓，提供湯圓、餛飩，還有佛跳牆、乾麵、焢肉飯等，都是傳統道地臺灣美食。

從路邊攤到小店面，不僅是在地人推薦的平價美食，還曾被票選為元宵節臺北市最有人氣湯圓店。吳佰鴻說，挑選一年以上的過冬圓糯米製作湯圓，洗滌、浸泡、磨漿、脫水、攪拌等過程，完全依賴多年老經驗，處處講究，才能維持穩定品質。

想同時吃到鮮肉湯圓跟餛飩，可以點兩顆湯圓加四顆餛飩。吳佰鴻說，皮薄肉扎實的餛飩跟碩大的湯圓形成對比，越嚼越香，更是讓人懷念的古早味。

施家湯圓用料實在，維持穩定品質。 分享 facebook

夜市必吃

高麗菜飯絕配原汁排骨湯

《推薦理由》高麗菜飯和原汁排骨湯的口味簡單，卻令人唇齒留香，回味無窮。

灶頂位於延三夜市頭，近大橋頭捷運站，店內裝潢有懷舊的爐灶，而且使用能讓人感到料理溫度的瓷碗。

卓越學院學習長吳佰鴻說，高麗菜飯看起來份量不多，卻很紮實。米飯吸收蔬菜精華，不致過於濕軟，還能嚐到鬆軟的米粒口感，比例恰當的高麗菜，襯托了米飯的清甜滋味。

他建議，喝排骨湯，搭配一旁的辣椒醬油，先用前牙或湯匙把超大號的排骨的骨邊肉撕下來，沾上辣椒醬油後再入口。

排骨湯的湯頭清澈，無多餘雜質腥味，湯裡大塊白蘿蔔，一樣鮮甜可口。清燙小卷口感不錯，幾乎每桌必點。