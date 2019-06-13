太空艙新設計 台灣精品館帶您航向未來科技

【文‧藍硯琳】

還認為臺灣產業仍停留在代工嗎？這個觀念，或許得改變了！隨著科技進步、專業人才及產業創新，臺灣早已逐步蛻變成令全球刮目相看的精品生產基地，而不少臺灣品牌的優秀產品，透過有臺灣產品年度奧斯卡獎稱譽的「台灣精品獎」，評選出研發、設計、品質、行銷皆優異並具有創新價值的產品，一起行銷到全世界，打響國際知名度。

而在南港展覽館一館三樓，有座展示館正是為了宣揚臺灣產業的創新能量而生，聚集了六十件最新得獎產品呈現產業脈動，它，即是台灣精品館。

臺灣精品館以「太空航艦」主題重新進行空間規劃，令人耳目一新。 分享 facebook

太空航艦乘載最新科技

五大產業代表性產品齊聚一堂

「台灣精品館為一座代表臺灣產業的小型櫥窗，且座落於南港展覽館有地利之便，國內外買主、參展企業和民眾走訪一趟能更加認識台灣精品及臺灣產業優勢。我們以『台灣精品』的品牌概念為出發點在國內外進行推廣，進而提升臺灣形象。」外貿協會行銷專案處處長吳俊澤分享。每年台灣精品獎得獎名單公布後，將會從中挑選出最具代表性的的產品展示，為的就是讓參訪來賓能夠在短時間內，從中瞭解臺灣產業的變化，增加與世界各國買主鏈結的契機，讓台灣精品的軟硬實力被看見。

「此次展出，我們以「太空航艦」為慨念，融入情境布置，精選出約六十件亮點產品，其中涵蓋資通訊、智慧生活、生技醫療、運動休閒及環保機能五大類，呈現臺灣產業的多元性；同時，我們也讓展示更加生活化，在館內就能感受未來零售的消費體驗，以及有效解決生活痛點的創新商品，讓民眾能更加認識臺灣的軟硬實力。」吳俊澤表示，展示品項相當豐富，如透過氮氣一分鐘內改變任何飲品質地的「驚奇瓶」、能瞬間達到醒酒效果的「可調節式的電子醒酒器」等，還有最新的電競商品以及虛擬實境（VR）互動遊戲，讓參觀民眾立即感受到台灣精品的活力。

貿協行銷專案處處長吳俊澤表示，希望透過展館改裝，讓更多臺灣民眾認識台灣精品之美。 分享 facebook

鼓勵大學生拍短片競賽

激發年輕創意 從小認識台灣精品

吳俊澤表示，精品館訪客以國際買主及參展廠商為主，同時每年也接待許多外交部、經濟部、文化部、觀光局的貴賓，是座兼具外交功能的展示館。而為了讓全球訪賓能更瞭解臺灣產業優勢及亮點商品，台灣精品館有專業導覽員全天駐點以中英文導覽，透過現場體驗產品能令印象更加深刻。不少體驗過的買主，就是透過館員轉介，與廠商成功接洽，後續下訂採購將產品帶到世界更多地方，讓更多人因為台灣精品而享受到更舒適的生活體驗。

吳俊澤表示，「為了提升國內民眾對於台灣精品的認知，我們藉由不定期舉辦活動，線上線下聯合宣傳跟不同族群溝通。例如今年白色情人節時，我們也邀請到知名網紅『泱泱』到精品館利用最新得獎產品『大同百年電鍋』做出美味料理跟粉絲分享，同步在臉書直播跟未能到場的朋友互動。去年暑假我們也舉辦小小導覽員活動，讓國小學童從小認識台灣精品，透過擔任一日導覽員，體驗接待訪賓及介紹產品的趣味，同時，陪同前來的家長們也能藉此機會飽覽精品館內的臺灣驕傲。」為培育台灣精品種子，今年針對大專院校學生舉辦校園競賽活動，透過創意短片徵集宣傳台灣精品，也鼓勵學生組團到訪，感受臺灣產品的魅力。

「台灣精品獎在今年已邁入第二十八屆，依據『研發』、『設計』、『品質』、『行銷』四大項目，並考量『臺灣產製』綜合評選出最具創新價值的優良產品，並從中進一步評選出三十件代表最高榮譽的『金質獎』及『銀質獎』；獲獎不僅是產品創新價值受到國家肯定，也有機會與台灣精品在全球推廣，每年我們舉辦近百場的活動，運用展覽行銷、運動行銷、體驗行銷及通路行銷等方式，向全世界介紹台灣精品，除了提升國家形象外，還要帶動外銷訂單，為國際拓銷盡份心力，也要將臺灣的優質產品跟全世界分享，讓世界因為創新臺灣，精彩世界。」吳俊澤期許。