迎戰亂世天敵的霹靂勇士

【文‧唐俊彥】

近十年前，坊間出現一本令人十分刺眼的書：《黑道商學院：我會提出讓你無法拒絕的條件》，封面外加一句：「其實，黑道比你更瞭MBA」。作者麥可．法蘭傑斯年輕時混過黑道，證明他的著作根植於親身經歷，不是來自想像。

黑道商學院 嚇壞乖寶寶

想當然爾，此書一出，嚇壞一群B-School（商學院）裡的乖寶寶。此時，他們正在無風無雨、吹著恆溫的教室內，認真拜讀彼得．杜拉克、麥可．波特等大師的經典論述，其間，穿插著案例分享，準備在即將來到的期中考，拿下好成績，作為進入美國財星五百大企業的敲門磚。

私募的主動性 慘遭污名化

看看私募基金（PE Fund，Private Equity Fund），在既有的神秘色彩下，也引來不少負評，一如黑道談MBA。有人將私募基金與股市禿鷹劃上了等號，再不就是電影《麻雀變鳳凰》裡，李察．吉爾飾演的惡意收購者愛德華．劉易斯；於是，不少人避之唯恐不及。

私募基金管理，具有主動積極的特質；不同於創投、壽險等資金，往往被動參與投資。但也因此，難掩它的攻擊性，醜陋污名，由是而生。而臺灣的金融市場，向來保守，私募基金具有積極性的管理手段，始終未獲開放經營。

政府開大門 國泰投信一馬當先

直至二○一七年，形勢終有改觀。在投信投顧業者極力爭取下，政府開放投信業者辦理私募股權基金相關業務，為產業投資再添活水；同時，放寬保險基金對私募基金的投資比率，由百分之十，增加至百分之二十五；此舉，加大私募基金的揮灑空間。政策一拍板，國泰投信搶先上場。國泰投信由子公司募集私募股權基金一百億元，成為臺灣首檔投信業私募股權基金。

事實上，私募已被臺灣上市櫃公司列為重要募資管道。就二○一三年至二○一八年金管會統計資料顯示，它的家數超過IPO，金額也與IPO不相上下。

只是面對產業轉型，私募的積極性，被賦予更多期待。PwC盧森堡合夥會計師Julien Ghata即曾以歐洲為例，分享私募的建設性。Julien Ghata強調，歐洲的私募股權基金十分重視「購買和建設（Buy-and-Build）」，重視購買後增值的策略和方法，並介入改善營運，證明購買價格倍增的合理性。

近來，臺灣的企業經營環境愈來愈險惡，大舉淡化私募的攻擊性。就企業而言，全球劇烈變動才是最兇猛的天敵，企業或金融市場慣常保守溫吞的手法，恐怕是另一個潛在的敵人。這時，私募犀利的管理態度，才足以協助企業，磨利上戰場的武器。

對抗兩大勁敵 企業磨刀霍霍

為在國際間建立規模競爭力，政府大力籌組綠能產業國家隊，也為私募基金找到公私協同合作的切入點。二○一八年四月間，由存續公司新日光能源科技以百分之百持有併購昇陽光電及昱晶能源；合併換股比例為每一股昱晶普通股換發一．三九股的新日光普通股；昇陽光電則以一股普通股，換發一．一七股新日光普通股。三方合併後，新日光再更名為聯合再生能源股份有限公司，一躍成為太陽能國家隊，在此基礎上，可望發展更強的籌資能力。

一九五三年成立的復盛集團，也是與私募合作，不斷轉型、刷新品牌；過程中，清晰可見私募基金重塑企業的力道。一九九七年，復盛首度上市，旗下具有兩大生產線，分別是：運動器材事業部及電子事業部；隨後，開始擴張版圖，設立越南廠，並收購Coastcast、更名為FSPT。二○○八年下市，接著，進行一場組織重組，建立產線多元化。二○一○年，復盛組織重整，分為復盛應用、復盛以及復盛精密，分別生產高爾夫頭、高壓機及導線架。二○一七年，復盛重新站上興櫃；為了厚植技術實力，分別於二○一八年的七月及八月，收購嘉華盛成立航太平台，再買下中山奧博高爾夫球桿頭，完成垂直整合；同年第四季，復盛重返上市。

不論是籌組太陽能國家隊，抑或是改造復盛，都得靠私募基金在產業競爭的快節奏中，精準出手。