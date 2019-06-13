親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

中油租船於中東阿曼灣遭攻擊 船身起火、船員撤離

百萬創業大軍 亂世快打出招

2019-06-13 10:46卓越

【文‧金麗萍、鄭清影、蔡秀蓮　圖‧沈文生】

在臺灣的土地上，創業故事傳唱不息。不同年代，述說風味各異的創業佳話。

三、四十年前，郭台銘、張忠謀代表早期臺灣科技創業家。今天，政策工具點火，再輔以大規模的法規鬆綁，從5G、AI、大數據，到再生醫療，創業之火，再現燎原之勢；成千上萬的創業家，正帶著成敗未卜的商業模式、砍掉重練的轉型大計，四處碰撞卻屢敗屢戰的精神，為的是闖過五年存活率百分之一的死亡魔咒，一圓創業夢，成為未來的郭台銘、張忠謀們。

土城小工廠　變身鴻海王國

四十五年前，土城工業區內，一家黑白電視機旋鈕的小工廠藏身於此。四十五年後，小工廠成了富可敵國的鴻海王國，轉投資事業遍及全球，關係企業高達八、九百家。

臺灣的創業環境如何？各人詮釋不同。但不論是荊棘滿佈也好，一片沃土也罷，終究，它造就了鴻海。郭台銘既無傲人學歷，也不見顯赫家世，如今，以規模稱王，在臺灣上市櫃企業中，屢屢拿下「營收王」的封號。

李國鼎慧眼　張忠謀不負所託

再將鏡頭轉向台積電。三十多年前，張忠謀被前總統府資政李國鼎大力延攬返國，在他筆下，撰寫的是另一部創業鉅著。張忠謀擔任經濟部旗下公法人工研院院長、董事長等職，接著參與催生台積電，一路打造台積電成為全球最大的晶圓廠，外資占比高達到八成左右；台積電也是臺灣股市的獲利常勝軍，二○一八年稅後純益達三五一一．三億元，較前一年成長百分之二．三。

鴻海、台積電於本土紮根，前進世界插旗；在臺灣，類似的創業故事，不知凡幾。只是，隨著大陸、新加坡、東協等四面刮起的創業狂潮，臺灣舉世稱奇的創業精神，如何才能再造勝出優勢？

拜杜法案

成就美國創新領導地位

對臺灣而言，校園的創新資源，是一塊亟待開發的處女地。最近，政府出重手，祭出加強版的產學合作戰略，科技部長陳良基認為，它是連結產、學之間的重要橋樑，更可望藉此刺激釋放校園的創新創業動能。被賦予重責大任的產學合作方案，火速串聯百業，從5G、AI到連鎖咖啡店，都可見產學合作機制串流其間。

國立陽明大學榮譽教授，同時也是長安醫藥集團董事長吳榮燦，同時具有產學的跨界經歷，而他從教授到創業家的轉型之路，深受美國「拜杜法案」所帶來的啟發，他體會：以校園的創新能量推進產業，它的力道竟如此驚人。

吳榮燦分享美國麻省理工學院（MIT）受惠於拜杜法案，所締造的經典案例。他表示，美國拜杜法案通過將政府經費支持的研發成果下放各大學等執行機構；結果，MIT以三十年來師生合作產出的研發成果所衍生的創新產業，市值達四千億美金，相當於新臺幣十二兆。吳榮燦進一步強調，MIT的成就，印證就產學跨界聯手打造新創事業而言，師生所組的創業團隊，因知識背景相似，易於互動溝通，成功機率也較高。

從事抗衰老中藥新藥開發的長安集團，在它的背後，連結龐大的潛在商機。此時，仍在立法院奮戰的《再生醫療製劑管理條例草案》，彷彿就像三、四十年前，美國校園的《拜杜法案》，它正在醞釀新一波生技產業的驅動力。

專家雲集，為產業升級獻策。
專家雲集，為產業升級獻策。
分享

一張小貼紙

讓智慧製造無痛上路

四月底，一場未來工廠戰略論壇在北科大集思國際會議中心展開。論壇主題討論如何導入5G、AI等智能製造，這是一項涉及產業轉骨的大工程；台上的分享者，個個是掌管規模百億以上的製造業Ａ咖企業如鴻海等。

只是，會場內的大格局、大戰略，對於場外的中、小、微型企業而言，卻像是難有交集的平行線。根據「2018中小企業白皮書」資料顯示，至二○一六年底，臺灣中小企業家數達一四三．七六萬家，資本額在三千萬以下的家數達一四三．二一萬戶，這些中、小、微型企業，鎮日低頭守著眼前的機台，它們雖是落伍老舊，卻是一家大小的生財器具。所以，智能製造雖然偉大先進，但如何在不停運轉的機台端導入，卻是在中、小、微型啟動的第一步。

這時，出奇不意的創業小點子，在校園內醞釀成型。中央大學校園內，由研究生張焜傑主導的智慧貼紙專案計畫，在智能製造的龐大工程中，可望成為順利達陣的關鍵。張焜傑分享，智能製造工程浩大，其中，一項很重要的精神在於大數據蒐集；但對於臺灣上百萬家的中小企業、微型企業而言，工廠內的每一部小機器，都形同印鈔機，導入智能製造，不可避免的停機動作，形同斷炊。張焜傑試圖解決問題的創意由此而生，老闆們將具有光學條紋技術的智慧貼紙，張貼於運轉中的機台，即可達蒐集工廠內相關數據的目的，讓智能製造在綿密交錯的中、小、微型企業網內接上地氣，全面動起來。

企業藉由併購，可望達成灣道超車、後發先制的目標。
企業藉由併購，可望達成灣道超車、後發先制的目標。
分享

快打出招　亂世求生

從零開始的創業之路，需要全新的商業模式；而企業轉型整骨、彎道超車，則猶如二次創業，少不得砍掉重練的決斷力。

成立六十六年的復盛應用，經歷上市、下市，轉上興櫃、再登上市的重大轉折，過程中，交互運用併購策略；去年第四季，復盛再次上市、重新歸隊。二○一八年的毛利率達百分之二四．六，算是二○一一年來的新高。證明老企業也能有新生命。

保瑞及環球晶，均為櫃買市場的模範生，雙雙寫下彎道超車的併購佳話。保瑞靠併購宇泰欣藥業、益邦治藥，在企業的營收、毛利、營業利益及淨利等，創造數倍成長。

環球晶的併購手法，更見犀利。從對岸中國大陸，飛到太平洋彼岸美國，再回到東亞日本，接著，遠征北歐丹麥、東歐波蘭；進一步深入中東以色列；繞完世界大半圈後，在韓國、馬來西亞、新加坡，再寫下佳話。現在，環球晶晉升為全球第三大矽晶圓供應商。

劇烈變動的全球經貿環境，已成為企業存活最大的天敵。市場上，不時上演昨是今非的劇本，看來，除了精準佈局，唯有快打出招，才能在亂世求生。

卓越雜誌2019.06號398期
卓越雜誌2019.06號398期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

相關新聞

摘星的臺灣小吃 處處都講究

2019-06-13 15:30

迎戰亂世天敵的霹靂勇士

2019-06-13 11:20

太空艙新設計 台灣精品館帶您航向未來科技

2019-06-13 11:20

臺灣數位金融服務何去何從？

2019-06-12 13:30

前進江西農業大城找商機

2019-06-12 13:30

臺南登革熱防治逆轉勝的故事

2019-06-12 13:30

嚴天浩創辦LIS情境科學教材

2019-06-12 13:30

六大優勢展開贛臺合作新頁

2019-06-12 13:30

江西境內城市發展各具優勢

2019-06-12 13:30

怡仁綜合醫院 誓言為南桃園民眾健康把關

2019-05-13 08:37

龍惠農用珍藏老普洱 譜出公益慈善曲

2019-05-10 08:44

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

臺韓媒體交流大躍進

2019-05-09 11:09

根留臺灣 豈能說說而已

2019-05-09 11:09

鄭文燦打造桃園幸福經濟學

2019-05-09 11:09

張淑芬帶領酵素、牛樟芝走向品牌之巔

2019-05-09 11:09

王子建、陳珮文用音樂傳愛

2019-05-09 11:09

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:09

三家新創團隊現身 暢談創業優勢

2019-04-11 17:23

定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-11 17:23

臺灣農業4.0創新趨勢

2019-04-11 17:23

金融事業痛點有待創新解藥

2019-04-11 17:23

臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-11 17:23

黃偉哲 帶領臺南走向智慧之都

2019-04-11 17:23

臺南晶英在地共生共榮 李靖文打造地方文化之窗

2019-04-11 17:23

劉正元醫師 個人化的體重管理

2019-04-11 17:23

國泰人壽 讓夢想與工作一起前進

2019-04-11 17:23

烹飪的文學底蘊

2019-04-11 17:23

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

做好投資 想加薪靠自己

2019-01-31 13:07

丹堤咖啡 抓準顧客喜好接地氣

2019-01-31 13:07

「來禽圖」春鳴 故宮邀你看畫賞鳥

2019-01-31 13:07

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07

緊盯二○一九年聯準會決策 美國升息循環即將接近尾聲？

2019-01-07 10:30

恐攻之後 巴基斯坦選舉路線的挫敗

2019-01-04 12:06

美國升息循環即將接近尾聲？

2019-01-04 12:06
看更多

熱門文章

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:33

逃犯條例讓不信任感全面爆發 何韻詩：中國可以封殺我的歌 卻阻止不了人民團結

2019-06-12 13:33

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top