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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

江西境內城市發展各具優勢

2019-06-12 13:30卓越

【文·編輯部整理 圖·許志隆】

江西是世界客屬的重要聚集地，現有客屬一二五○萬，有「客家搖籃」之譽，當中的客家、道教、禪宗及陶瓷文化在臺灣具有一定的影響力，且目前臺灣五百萬的客家鄉親，和江西客屬同祖同宗、一脈相連，有著密不可分的關係。

南昌惠臺政策　齊頭式平等

江西省中最大城市南昌，是江西省的省會城市，更是全省政治、經濟、文化、科技和交通中心，依山傍水，西枕梅嶺西山，贛江穿城而過，兩河八湖點綴其中，是全國省會城市中水域面積占比最大的城市。

南昌的經濟發展迅速，在大陸名列前茅，當中，戰略性新興產業呈加速集聚之勢，又以汽車和新能源汽車產業保持著千億的強勁發展態勢，電子資訊產業更以年均三○％以上的速度增長，營收過千億，高新技術企業數量突破千家。

目前南昌直飛臺灣的航班，每週約五個班次，當地非常歡迎臺灣民眾和臺資企業積極參與南昌經濟建設，對重點臺商投資工業項目，採取「一企一議」、「一事一議」的辦法給予政策支持，並同時提出了南昌惠臺政策六十條，讓在南昌的臺商能享有與南昌市民及企業同等待遇。

鷹潭為千年道都。
鷹潭為千年道都。
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鷹潭千年道都　銅產業亞洲第一

位於江西東北部、信江中游的鷹潭為千年道都，大陸唯一的宗教道教，便是發源於龍虎山，該地正是古典名著《水滸傳》開篇所描繪的古今名山，以丹霞絕美、道宗絕聖、古越絕唱、陰陽絕妙享譽海內外，是世界自然遺產地、世界地質公園、國家5A級旅遊景區，毛主席曾批語「龍虎山極神奇，令人神往」；大陸領導人習近平更讚譽「龍虎天下絕」。

除自然的景觀外，鷹潭更有亞洲第一、世界第二的銅冶煉企業「江銅集團」，此外，全市銅企業更有一四五家，可說是大陸銅產業的生產基地；另外，眼鏡及烘焙產業在當地，也都均有兩百餘年歷史。

當地物聯網產業加速集聚，是全球首個NB-IoT和eMTC兩張網路全域覆蓋的城市，建成了體系齊全、功能完備的公共服務平臺，鷹潭的移動物聯網產業園區，更是新一代寬頻無線移動通信網，國家科技重大專項成果的示範基地。

自一九九二年至二○一八年底，鷹潭市共註冊臺資企業一六九家，總投資金額約八萬六千五百萬美元，註冊資本六萬一千美元，二○一八年新註冊臺資企業十三家，總投資金額四七一一萬美元，實際進資三八三一萬美元，目前只要臺商來鷹潭投資、就業、就學，可享有與當地民眾相同待遇。

鷹潭市臺辦主任邵志國。
鷹潭市臺辦主任邵志國。
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撫州才子之鄉　文化之邦

而具有才子之鄉、文化之邦美譽的撫州，有著一千九百多年設郡歷史，歷史悠久，森林覆蓋率達六成，水源地水質清甜，市城區空氣品質全年保持在二級以上，更被評為全國五十強「氧吧」城市。

撫州設有國家級高新技術開發區、東臨新區及十一個工業園區，開發面積約五十餘平方公里，主要發展汽車及零組件、生物醫藥、新能源新材料等，並輔以電子資訊及生物醫藥、崇仁變電設備、金溪香料等，在十一個省級產業集群穩步推進，此外，文化旅遊、中醫藥、大健康、農產品精緻加工、現代物流等新興產業也在同步蓬勃發展中。

相中撫州發展潛力，臺商嘉紡國際董事長、撫州市前臺協會長李嘉芳，偕同一雙兒女至當地拓展事業版圖；另外，撫州市臺協榮譽會長、資溪康元旅遊開發有限公司董事長李復班，同樣也在當地發展製鞋業，皆是臺商到當地經商有成的眾多案例之一。

撫州市臺辦主任陳克勝。
撫州市臺辦主任陳克勝。
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吉安中歐班列開通

縮減人力與時間成本

吉安位於江西省中部，古稱廬陵、吉州，元初取吉泰民安之意改稱吉安，是舉世聞名的井岡山所在地，現轄十縣兩區一市與一個國家級經濟技術開發區、一個國家級高新技術產業開發區、一個國家級農業科技園區，總面積二．五三萬平方公里，總人口五三○萬。

該地以電子資訊產業為首位產業，另輔以先進裝備製造、生物醫藥大健康、新能源新材料和綠色食品等，形成四大主導產業的「1+4產業體系」，二○一八年，全市完成生產總值一六六○億元、同比增長九．一％，八項主要經濟指標增幅位居全省前三，顯示全市的經濟已取得明顯成效。

此外，吉安更開通了至廈門、深圳的鐵海聯運，並成立了「一中心、一平臺、多園區」的現代物流體系，當中首列「中歐班列」的開通，成功縮減了企業運送貨物至歐洲及遠東地區的資金與時間成本。

近年來，吉安為深化兩岸經貿合作，在當地打造贛臺產業合作示範區，持續推動吉臺兩地經貿文化交流合作，連續十一年舉辦「贛臺（吉安）青年學生中華傳統文化研習營活動，並於二○一八年取得國臺辦授予為「海峽兩岸青年就業創業基地」，創造了對臺簽約項目多、交流頻次多、創業就業多的「三多」佳績。

上饒最宜創業城市

上饒是江西省旅遊第一大市、人口第二大市、面積第三大市，境內擁有四個世界遺產，兩個世界地質公園，4A級以上景區數量三三三個，在江西省中排名第一。

上饒有三清天下秀的三清山、大陸最美鄉村婺源、無山不龜、無石不龜的龜峰、華東最高峰、武夷山主峰黃岡山、湖濱草原、候鳥王國鄱陽湖濕地公園等，二○一八年全年接待遊客一．八億人次，占全省的二十八％，全國的三．二％。

目前境內共有兩百多家光學企業，作為國家光學高新技術產業化基地，上饒以央企中電海康所屬鳳凰光學和江西維真為龍頭，並緊抓維真LED-3D及裸眼3D、華芯晶片、海康智慧物聯網三個產值過百億的專案，預估至二○二○年當地的光學產業，能突破三百億元銷售收入，鞏固全國三大光學產業基地的位置。

此外，上饒打造江西汽車城不遺餘力，包含吉利、長安、漢騰、博能、中汽瑞華及愛馳等六個品牌，已在當地設立工廠，發展汽車經濟，打造完整的汽車產業鍊，目前境內共有六十多家汽車配套企業，吉利汽車的綜合試驗場也將開工，預計至二○二○年，上饒將能有一二○萬輛的汽車產能，且相應環保，絕大部分車款為新能源汽車。

新余人口最少　人均生產總值最高

新余於一九八三年恢復設市，可說是一座年輕有活力的城市，位於江西省中西部，地處南昌、長沙兩座省會城市之間，人口一一六萬人，即便是江西省中面積最小、人口最少的城市，但卻是全省城鎮化率、人均國內生產總值最高的設區市。

事實上，新余還孕運著一個美麗的傳說，據傳當地是七仙女下凡之地，大陸七夕節的發祥地，誕生了江西第一個狀元盧肇、明朝首輔嚴嵩、當代著名國畫大師傅抱石等名人，明代科學家宋應星的科學巨著《天工開物》成書於此。

當地以鋼鐵、新能源、光電資訊、裝備製造四大產業為主，鋼鐵更是當中的傳統支柱產業，有「鋼城」之稱，透過不斷向中下游延伸產業鏈，在全國大中型鋼企中位列第十二位，工業化率在全省名列前茅，是遠近馳名的工業城市。

另外，新余的鋰鹽產能占全球產能的近五分之一，全國產量的三分之一，二○一八年十月，「贛鋒鋰業」成功在香港聯交所掛牌上市，也成為了新余首家、江西省第二家「Ａ+Ｈ」股同步上市公司。

卓越雜誌2019.06號398期
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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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