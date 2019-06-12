六大優勢展開贛臺合作新頁

【文·編輯部整理 圖·許志隆】

第十六屆贛臺(南昌)經貿文化合作交流大會。 分享 facebook

近年，省臺辦著力擴大贛臺經濟文化交流合作，打造了一系列獨具特色的交流活動，成功舉辦十六屆贛臺會，累積簽約項目一○三七個，合同臺資額四○八．九五億美元，截至二○一九年三月底，全省累計引進臺資專案三五二三個，實際進資一四一．五億美元，在中部地區名列前茅。

江西省臺辦主任鄧保生。 分享 facebook

萬事俱足

贛臺兩地經濟

可望同頻共振

江西主要經濟指標增幅繼續位居全國前列，當地的生產總值增長八．七％，增速居全國第四，中部第一位；今年一季度，全省GDP預計增長八．五％，財政總收入增長九．六％，規上工業增加值增長九％，固定資產投資增長一○．五％，社會消費品零售總額增長十一％。

交通方面，江西除了是距離臺灣最近的內陸省份，也是唯一一個毗鄰大陸經濟最活躍的長三角、珠三角和閩三角的省份，是中西部靠東南沿海改革開放最前沿的地方，交通網絡發達，對外聯絡便捷，建有七個機場，六千一百公里的高速，四千公里的鐵路，形成到東部沿海省份一小時航空、三小時高鐵、六小時高速經濟圈。

政策方面，由於江西是革命老區，黨中央、國務院對江西格外關心，先後出臺了一系列支持江西發展的特殊政策。譬如，企業所得稅降至一五％，並為企業上市開設了「映山紅行動」綠色通道；省市也都對臺祭出優惠精准招商政策，成立了一千億的產業引導基金，並建有大量標準廠房；稅制方面，對於企業引進急需緊缺高層次人才所支付的一次性住房補貼、安家費、科研啟動經費等費用，得在計算企業所得稅前扣除。

這些年，江西大力推進政務改革創新，積極推進「五型政府」建設，對臺祭出了「江西惠臺六十條」，並大力發展航空、裝備製造、電子資訊等戰略性新興產業，培育虛擬實境、物聯網、工業設計等新經濟新動能，省臺辦期望藉由六大優勢，贛臺兩地經貿可以完全同頻共振、攜手躍升，走出一條抱團發展、合作共贏的康莊大道。