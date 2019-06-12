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嚴天浩創辦LIS情境科學教材

2019-06-12 13:30卓越

【文·王喬安 圖·嚴天浩】

「孩子王」嚴天浩和孩子在一起，教起課來活力四射。
「孩子王」嚴天浩和孩子在一起，教起課來活力四射。
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讀大三時，嚴天浩為了幫忙繳不起補習費的孩子，在二○一三年成立了LIS（Learning Is Sharing）線上教學平台（現名為LIS情境科學教材），當初想法很簡單，只是希望透過錄製線上教學影片，放在網路上，讓偏鄉小孩可以上網免費學習，後來成了翻轉臺灣教育的一股生力軍，迄今有五十單元教材、九百萬觀看次，影響十萬名學生，幫助超過三千名偏鄉孩子。

孩子的成長不該有城鄉差距

兩年前，身為LIS情境科學教材創辦人的嚴天浩偕同夥伴們，一起到「孩子的書屋」，陪一群臺東的偏鄉孩子做功課，幫他們複習生物、理化。雖然他們已是國二的學生，但問題不僅止於自然科程度落後，包括數學大概只有小六程度、英文程度也不到國二該有的能力。當時問了幾個成績比較好的孩子一些有關課本的問題，才發現他們的程度跟都市的孩子比起來，的確有一大段距離。

嚴天浩自問：「我能夠幫這些孩子什麼嗎？」他清晰記得，他每個禮拜幫一名讀小學五年級、英文程度落後的偏鄉孩子上一堂輔導課，經過一段時間的努力，終於追上應有的進度，並參加國中英文會考，但跟都市的孩子相比，成績還是不如；為數不少的都市孩子一路唸雙語學校，從幼稚園、國小，到國中，之後一起參加英文會考，誰會贏呢？結果不言而喻。

城鄉教育落差的背後，更根本的問題是考試導向下，填鴨教育只教我們怎麼考試，無論城鄉，我們在學的都是如何考試，而不是如何面對未來「我們所面對的問題不只是一群偏鄉的孩子，而是臺灣教育的問題。而這件事情不是一時半刻可以解決，或許需要用一輩子的時間。」嚴天浩為此深深有感而發，也因此認真思考下一步該怎麼走、該怎麼做。

嚴天浩(後排右二)和LIS情境科學教材團隊，為翻轉臺灣教育盡心盡力
嚴天浩(後排右二)和LIS情境科學教材團隊，為翻轉臺灣教育盡心盡力
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給孩子翻轉未來的能力

LIS先暫停了所有的教學影片錄製計畫，嚴天浩和團隊夥伴打開自然課本問自己：一個被全世界重視的科學教育，是STEAM教育主軸、國際PISA測驗的核心科目，但為什麼完全不覺得過去痛苦背下的週期表、原子說、牛頓三大運動定律很重要，而且現在一個字都記不得了，好像也不會怎樣。

接著一路回頭去讀、去想、去找箇中的緣由：這些科學概念當初為什麼會被提出來呢？看完之後，終於懂了為什麼全世界都這麼重視的科學，在臺灣的教育體制下卻找不到要學的原因。

嚴天浩說，每一個科學概念，都是過去科學家觀察到一個自然現象或是一個社會問題，試著想去解決所提出來的答案。但臺灣的科學教育，省略了中間那段從看到問題到想辦法去解決的過程，而是直接教孩子結論。省略的那段過程所訓練的能力，就叫科學探究能力，用白話來講，也叫邏輯思考能力、創新能力，這也是STEAM教育或國際PISA測驗所定義的科學，但臺灣的教育都省略了。

「我相信學習不是為了考試而存在；而是給每一個孩子，都擁有實踐夢想的能力和自信。」嚴天浩和團隊夥伴投入到科學教材的製作，他們把國中小的自然課程編成「真人演出」的戲劇，每單元約十分鐘，並設計延伸的教案、學習單……等教材，幫助教學現場的教師，引起孩子的學習動機，透過課程的情境，培養孩子如何像科學家一樣思考。LIS透過科學教材的製作，支持體制內的教師改變教學，希望逐步改變臺灣的科學教育，透過科學給每一個孩子實踐夢想的勇氣和能力。

卓越雜誌2019.06號398期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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