臺南登革熱防治逆轉勝的故事

【文·陳錦生】

前台南市長賴清德(右二)陪同當時前行政院院長張善政(左一)參觀「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，陳錦生教授(右一)在旁解說。 分享 facebook

市政府在七月病例超過五十例時，趕緊成立指揮中心，眼看疫情壓不下來，九月初，由賴清德市長邀請前疾管署長蘇益仁教授為登革熱防疫總顧問，另亦聘請金傳春（流病）、陳錦生（病媒）、黃基森（噴藥）、柯乃熒（護理）、莊坤達（資訊）等教授擔任指揮中心顧問。十月份疫情終於回穩，至十二月底確定無新病例。總共染病者二二七六一人，死亡者一一二人（疾病管制署資料）。為歷年來臺灣登革熱熱流行罹病人數和死亡人數的最高紀錄。

臺南市過去的登革熱只有二○○七年曾有超過一千個以上的病例的流行，其他各年均是散發式的流行。面臨有史以來最大的流行，一開始經費、設備、人員和經驗都不夠，也沒有料到會一發不可收拾。所幸，市府團隊及時調整步伐，很快將疫情控制下來。接著三年，病例急遽下降幾乎達到零病例。難怪旅美的St. Louis大學醫學院朱真一教授特別寫文章說：「世界衛生組織不肯講，這裡特別寫出，今年臺灣防範登革熱是世界模範」。

筆者有幸，以學者身分參與這次的登革熱防治戰役，親身見證這場有如棒球比賽，九局下半逆轉勝的艱苦戰役。分析其成功的原因，主要可歸納下列幾點：

一、科學防疫

二○一五年，在人力、經驗、經費皆不足情況下，指揮中心成立了顧問團隊，以「科學防疫」為主軸，大量採購NS1快篩試劑提供診所快速確定病例；同時公開所有流行病數據供學術界使用，其中成大莊坤達教授帶領學生，設計「登革熱即時資訊」動態圖表，逐日更新，發布於「用數據看台灣」網站，使得許多學者可以在網路上使用第一手資料，整合成為動態資料。此外並開發蚊蟲孳生源回報系統App，隨時更新防疫資料庫，利用GIS系統分析尋找病例數集中熱點、隱性孳生源，即時進行化學防治及孳生源清除，使指揮中心可以做最佳之判斷。這是臺灣首次使用大數據防治登革熱成功的例子。

二、團隊合作

在賴清德市長領導下，執行秘書陳美伶率市府各局處全力總動員，每周一、三、五均由市長親自主持防治會報，各單位首長及各區里長幾乎都出席，民間的醫師公會、學術單位亦積極參與。防疫視同作戰，市府一切以防疫優先，跨局處合作的團隊，在強有力的領導之下，各司其職，形成一個士氣高昂的氛圍。防疫期間，筆者多次參與衛生局的蚊媒密度監測工作，看到林聖哲局長、蔡玲珊科長等主管及同仁忍辱負重，不眠不休，毫無怨言地加班，這是筆者參與其他縣市登革熱防治未曾見過的現象。

三、有效保全

登革熱流行結束後，筆者曾向市長建議應成立專責單位，平常監視病媒蚊密度和境外移入病例，研發新的防治技術以防範未然，並可協助技術人員訓練及衛教宣導。終於在市長努力之下於二○一六年四月二十日成立「台南市政府登革熱防治中心」，賴市長並向當時的張善政院長爭取成立的「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，也在兩天後正式在臺南及高雄揭牌成立。這兩個單位即時運作，很快地協助台南建立登革熱病媒蚊的基本資料，使得二○一六年臺南只有兩個本土病例發生，二○一七年零病例。從兩萬到零，這是一個了不起的成就。

登革熱是由人、蚊子和病毒三者之間相互傳播，只要切斷任何一環，即可有效防治。由於目前尚未有可靠的疫苗，也無法限制人員的流動，只有加強港口檢疫，將病毒阻絕境外；或嚴格控制病媒蚊的孳生，使得病毒無法傳染是目前最好的方法。

臺南市在二○一五年之後，已建立了一套登革熱防治的SOP，這套方法也吸引鄰近國家前來取經和尋求合作。這是一個突發事件，緊急應變成功的案例，也是如朱真一教授所說的：「臺灣防範登革熱是世界模範」。

（作者：長榮大學名譽教授，國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問）