前進江西農業大城找商機

【文·葉怡君】

江西省贛臺交流服務中心成立至今，剛好滿十週年，會長蔡孟勛回想當初笑著說，一九九八年的兩岸的交流正熱絡，當許多臺商多選擇「北上廣深」等大城市投資，因緣際會之下，他選擇較少人落腳的江西，二○○九年中心成立，深根當地，沒想到一晃眼十年就這麼過去。

江西省贛臺交流服務中心會長蔡孟勛，致力推動扶貧，至今累積捐款已達一千四百萬人民幣。 分享 facebook

比當地人還要當地人的蔡孟勛

談起江西的名勝風景如數家珍，景德鎮的瓷器、列名世界遺產的上饒市三清山、有著豐富文化底蘊的九江市廬山、江南三大名樓之一的南昌市滕王閣等，比當地人還要當地人的蔡孟勛，事實上，他非旅遊業出身，過去做過花卉事業，也曾預期兩岸交流增溫，大舉投入遊覽車事業，結果卻遇上政策大轉彎，導致虧損連連。

不過，歷經挫折的他並未喪志，重新出發，一頭栽入江西與臺灣的交流工作，憑藉著深入當地、細心及高品質的服務，蔡孟勛再度重新擦亮他的招牌，目前江西省贛臺交流服務中心除提供專業級的深度旅遊、在地客製化服務外，更是兩岸產官學界在經貿、文化及教育上的重要橋樑，扮演著舉足輕重的角色。

小事業的大善舉

兩岸交流支持扶貧推動

事實上，蔡孟勛會開始扶貧，深受省臺辦啟發，每年省臺辦都會到江西各地做扶貧的工作，之後蔡孟勛也開始投入，第一筆四六萬元的捐款，就是在省臺辦的協助牽線之下完成，之後每一年也都是在省臺辦和市臺辦的協助下投入扶貧。

根據官方統計至今，贛臺交流服務中心的扶貧捐款高達一千四百萬人民幣。蔡孟勛開玩笑地說，「以當初的江西房價計算，一坪方米才三千元人民幣，現在則要兩萬元人民幣，漲幅將近五六六％，想當初要是一百萬放到現在，那不得了。」但問他後不後悔，只見他沒有一絲遲疑地說，「什麼後悔，我還要繼續做下去」！

慈善事業就像一顆種子，在蔡孟勛用心灌溉之下，發了芽，成長茁壯，他說，過去只要有領導來臺，見了面總稱讚他，能夠致力從事扶貧的工作多年不倦，真的很不容易，但他強調，「自己並非大財團，這些扶貧的資金，全來自於領導們來臺灣交流的經費中，扣除成本後再反饋回去的，因此，這並非全是我一人的功勞，我只能說是一個橋樑，真正扶貧的幕後推手是黨和領導」。

現在深入江西各個小角落時，都能發現蔡孟勛從事善舉時留下的足跡，不僅捐贈教學大樓，甚至提供獎學金，對此，蔡孟勛說「給他們魚，倒不如教他們釣魚」。

了解各種需求的「精準扶貧」

「江西省贛臺交流服務中心」深耕當地十年，早已建立良好的口碑，無論是品質或是規模都是同業難以企及的。

不過，有業者使用類似的名稱承攬業務，導致許多人遭到誤導，稱自己是半個江西人的蔡孟勛，早已將扶貧視為使命感，他相信善的福報循環，人生目的不再只有賺錢，十年來，他幫助的家庭不計其數，捐贈資金及生活必需品。

近年，為了讓捐贈的物資，更精準的送到受助人的手裡，蔡孟勛開始改變作法，率先，會逐一調查受助人的家庭背景，了解真正需求為何？才開始投入資源。

有些小朋友只要能吃到麥當勞或肯德基，就能開心的直跳腳，但有更多年長者，需要的則是醫療資源。譬如就曾有農民拉著蔡孟勛說，「我們不缺米、不缺油，但缺有機肥」，他得知後，連忙的將一包包有機肥料送上。

還曾有位自臺灣退休到南昌的老兵，透過省臺辦找上她，得知老人家的難處後，蔡孟勛每月提供尿布、奶粉，照顧到老兵直到安享晚年，甚至出資安葬費用，根據當地風俗民情，辦了場熱熱鬧鬧的喪禮，才送走老人家。

另外，也有一名僅有十八歲，卻罹患白血病的小朋友，每月贈與他一千元人民幣的資助，蔡孟勛謙虛的說，「我們的付出很微小，但為了回報我們，他們從山上抓了土雞，扛了一堆花生跟苦茶油，將他們視為珍貴的物品，送給我們，現在回想起來，我還很是感動」。

2010年，蔡孟勛會長捐出46萬人民幣給偏鄉捐建學校，幫助偏鄉孩子完成學業。

2010年，蔡孟勛會長捐出46萬人民幣給偏鄉捐建學校，幫助偏鄉孩子完成學業。 分享 facebook

善的連鎖反應 延伸至臺灣

拋磚引玉，蔡孟勛的善舉同樣感動不少臺商發心，他印象深刻地說，有次，要運送四百斤糖果，當時，當華航駐南昌的總經理得知，這批糖果是要拿去做愛心，馬上下令「免費運送」！

之後，越來越多人得知江西的「小蔡」在做扶貧，也都深受感動，搶著要幫忙，蔡孟勛笑說，「有時候他們捐助的比我還多」，一個人的力量很小，一群人的力量很大，善的循環不斷持續下去。

甚至連過去曾受過資助的小孩，長大後還寫信給他口中的「蔡爺爺」，信中內容說，「您可能不記得我，但我是受過您捐助的小朋友之一，我也想跟蔡爺爺一樣，所以開始工作後，捐出兩百元人民幣的薪資，希望同樣可以幫助其他人」。

在江西賺的錢，回饋給當地社會，扶貧不僅要在江西茁壯，也要在臺灣發芽，兩年前，蔡孟勛用父母的名字在臺灣成立「崇連社會慈善協會」，也將在中秋節與臺灣的喜憨兒基金會合作、互動，希望能藉此幫助更多需要幫助的人。

投促會、網路電視新媒體成立

自從中央公布江西六十條惠臺政策後，為促進兩岸交流，蔡孟勛的事業將朝向多角化發展，除成立網路電視新媒體外，再成立「贛臺投資促進會」，目前已有五百多家臺商加入，期望能藉此穿針引線，未來將邀請更多企業加入組織，致力於農業、文創、經貿及教育等四大區塊，期望能將臺灣具有優勢的領域引進大陸。

贛臺投資促進會將提供包含土地、資金、技術、管理等豐沛資源，讓想在江西投資，卻苦無門路的臺商，能不在單打獨鬥的情況之下，簡單找到直通大陸市場的管道，藉此推動贛臺雙方，能在經貿及文化等領域的合作交流，邁向新的里程碑！