臺灣數位金融服務何去何從？

【文·編輯部】

臺灣數位金融服務何去何從？三大網銀業者現身說法 分享 facebook

因應資通訊技術進步，金融服務勢必然順應時代潮流，以提升消費者便利性。而近年臺灣持續推動「數位化金融環境3．0」，並積極打造普惠金融，正是為了加速臺灣產業的升級，而其中，創新便利的數位金融服務正是決勝關鍵，各家金融機構不斷推陳出新，也讓數位化整合成為未來財富管理及應用不可逆的趨勢。

為了更加深入理解智慧化金融服務發展、國內外金融產業的變遷，以及未來臺灣純網銀的生存之道，工商建研會、中華工商業聯合會、中華科技金融學會及樺晟電子股份有限公司特別於二○一九年五月八日，舉辦「全球網路銀行峰會：網路銀行創新大未來／數立金融服務趨勢解密」，並邀集國內外產官學研專家蒞臨演講座談，開創數位金融新發展方向，迎接數位金融浪潮。

掌握後發優勢

臺灣純網銀發展看俏

中華民國工商建設研究會理事長郭國聖致辭時表示，從一九九五年美國成立第一個網路銀行，演變至今，中國大陸在二○一五年開始，阿里巴巴、騰訊進軍網路銀行市場，組織規模已成為世界數一數二的網路銀行，成效斐然，「以前都是大陸模仿臺灣，曾幾何時，我們連一家網銀都沒有，臺灣到底跑到哪去了？」

此外，郭國聖觀察，有別於實體銀行，網路銀行主要是以手機、電腦等裝置作為載具，再透過網路的傳播進行金融操作，如信用貸款、轉帳等功能都能透過網銀執行，而這恰巧切合年輕人追求「效率」的本質，「面對網銀的發展我們樂觀其成，希望網路銀行能帶領臺灣走到更美好的境界」。

中華工商業聯合會理事長李玉文表示，「新網路、新時代、新金融！」面對金融商品的推陳出新以及未來網銀可能帶來的改變，臺灣習慣以信用卡進行消費，而順應網路銀行的發展，信用卡無卡化也將有新的開始與發展方向；此外，在發展網銀的同時，針對資安的安全控管與布局，同樣需要專家學者關注，以確保使用者網路安全。

同時，李玉文指出，臺灣網銀可望在今年正式揭牌，這在歐美早已推行，但對臺灣而言代表著新時代的蒞臨，「即便我們落後好幾年，都希望臺灣能截取優勢超英趕美，讓臺灣網銀發展能有更好的發揮。」

而提到對於網銀的觀察，旺旺中時媒體集團副總裁王綽中分享，派駐中國大陸時常感嘆對岸在網路金融、物聯網等科技應用的普及。「中國有八六％消費者常態性使用行動支付，是美國的五十倍以上，而這樣的數據告訴我們，臺灣其實有『後發優勢』！」王綽中認為，網路改變許多消費與生活形態，在網路發達的地方，連小偷的操作模式都會轉型，更何況是金融市場的需求，因此臺灣可以參考無現金支付等國家的執行狀況，發展出有別於西方、中國的網銀特色。

無卡聯名信用卡

掌握銀行、商家、消費者三方需求

除了邀請純網銀業者現身說法外，峰會針對連結傳統、數位及創新等面向，邀請樺晟電子股份有限公司董事長魏孝秦進行專題演講，為外界解析臺灣金融市場的變化與未來。

樺晟繼去年引進日本上市公司AI控股全資子公司NBS Technologies Inc.的行動裝置無卡信用卡發卡系統後，近期也宣布投資軟體設計公司暘碁資訊，持股達七一．四五％，這樣的布局，目的在於提供完整且成熟的電子支付解決方案，更可快速複製推廣至其他國家，拓展東南亞國家等國際電子支付市場。

魏孝秦表示，二○一八年臺灣信用卡簽帳金額共計兩兆六○七九萬元，平均每人擁有四張信用卡，占整體民間消費金額的二七．三％。若以行動支付市場機會來看，由於目前LINE Pay、Apple Pay、街口支付等行動業者齊放，但市場過於分散、整體使用率上升緩慢，無法大量吸引消費者使用。

「其實，銀行只要找對戰場、使用對的工具、找對策略，還有極大的發展空間！」魏孝秦觀察，過去銀行主要是配合政府政策、對企業進行放款，屬於被動式的定位；而演變至今，銀行只協助處理金流，並未與付款者進行更深度的交流，許多支付都是由第三方發行，而後再連結至客戶的銀行帳戶或信用卡，相當可惜。

魏孝秦認為，銀行比任何機構都更適合站在第一線，為它的客戶提供支付的解決方案，特別是民眾最為熟悉的信用卡，若應用在行動裝置上，達成銀行與行動支付的無縫鏈結，讓銀行的行動支付不再只是結帳平台。加上客戶會較信任銀行，同時也更願意接收銀行所推廣的新變革，創造雙贏局面。

當然，銀行要站在最前線，需要注意兩大核心，一是消費者體驗吸引力不足，二是商家在乎成本。魏孝秦分享到，現在信用卡優惠都是發卡銀行所提供的，信用卡逐漸成為發卡單位的成本單位，而非獲利單位；此外，消費者為什麼不願意在銀行平台運作，是因為這個平台沒辦法讓商家在平台上找到消費者，如果銀行從發卡端去進行改革，讓卡片以無卡模式發行，此時銀行能與商店結合，商家進入支付生態系，透過他們主動經營、認同商家的消費者，便能精準發展出獨到的行銷方式。

「臺灣如果要讓行動支付普及化，信用卡從有卡到無卡（從發卡端），其實速度能提升十倍，」魏孝秦表示，行動支付結合信用卡時，應該擺脫實體卡片的介接障礙，實現個性化聯名信用卡與會員卡在行動裝置的連接，藉此可搭配商店企業的即時活動進行推廣，達到精準化行銷、增進黏著度的目的。

此外，店家還能透過行動支付後台帳本平台等系統，進行消費市場喜好分析，有效進行產品數量控制及成本估算，進而讓店家更願意接受行動支付。

「無卡聯名信用卡可有效解決『銀行』、『店家』、『消費者』三方所產生的瓶頸，不論店家大小，都可以發行無實體的聯名信用卡，將金流、店家折扣、個性化服務、消費者交流囊括其中，建構自己的生態系，同時也能帶動商圈繁榮，」面對這波整合式金融服務，魏孝秦認為代碼化發行技術的基礎，跳過實體信用卡後，對於銀行端而言，能有效降低發卡成本，進而回餽給商家，且能有效減少盜刷風險，進而擴大市占率。

「我們推出『Xpressi』，正是鎖定快速發卡、降低成本、資訊安全、攜帶方便四大優勢，讓商家透過行動裝置申請，約半小時就能核卡，同時，結合手機解鎖及應用程式解鎖雙重機制，確保使用者個資安全，讓行動支付不再遙不可及。」此外，這個無卡信用卡發卡系統，能將民眾習慣的信用卡直接轉載於行動裝置上，讓金融機構可直接、即時、高頻率的與客戶產生互動，不再因為客戶使用實體卡或信用卡綁定在第三方支付平台，而造成即時互動中斷，金融機構可在網銀時代中與客戶之間直接互動，「抓住客戶的手機」，將是金融機構的決勝場。

魏孝秦建議，以支付為出發點、金流為軸心，透過整合AI、大數據向外輻射，讓銀行重回主導地位，對於普惠金融及行動支付的普及將是一大助益。

樺晟電子股份有限公司董事長魏孝秦。 分享 facebook

暢談數位創新與未來發展趨勢

專家學者來解惑

除了專題演講，峰會分別以「全球智慧化的金融服務發展及應用」、「他山之石─國內金融業經營策略及思辨」為題舉辦兩場圓桌論壇，從專家學者相關研究中，分享數位銀行如何在法令與創新上取得平衡。

問起人工智慧等科技融入金融服物業，會帶來新面貌，而國際上的發展趨勢及對國內產業可能產生的影響時，將來銀行籌備處總經理梅驊認為，「重要的是如何進入生活，讓科技成就環境！」他強調，從生活而非從銀行的角度來看消費者要的生活是什麼才是關鍵，而其中，需要有更多零售業思維，要有夠多不同夥伴加入，把事情做好；此外，需要有零組件服務，思考如何開放自己給大家用；最後是零摩擦，當人跟人之間面對面，如何透過科技數位力量，透過人的溫度做出來，其實是非常重要的，可以橫跨線上線下服務。

中信金融管理學院金融管理研究所所長陳錦稷則表示，純網銀會比一般銀行更沒有包袱，會有網路世代的原生性格、行銷更精準，如果可以走到Open Banking，會比以前的被動式更好但這也會給一般銀行創新壓力！「純網銀如果往電商、票券走，規模可能會越來越大，與我們對純網銀的想法不同，變成一隻大鯊魚，而這種發展會不會對既有銀行帶來沖擊？值得我們省思」。

開發金控暨凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑認為，金融科技服務的未來，需要關注三方面，「一是年輕人要的是金融服務不是銀行、二是臺灣環境不一樣，科技類股如果沒有取得消費者認同，很難取得刺激作用、三是回歸消費者本身，需要瞭解年輕人的需求跑到哪裡去了。」只要掌握核心價值，對於未來純網銀、數位金融的變化就能有更深入地領悟。

當然，不僅是對於未來數位金融的想象，不少人認為，臺灣金融市場小、競爭激烈，打國際盃成效有待觀察，而隨著網路銀行時代來臨，臺灣打國際盃的優勢是否存在？

對此麥肯錫資深顧問管國霖強調，要思考三件事，才能對臺灣原生純網銀業者有無打國際盃優勢進行判讀，「首先是執照跟法規。每個國家給的純網銀法規都不一樣，需要深入在地才有立論點；再來是目標客群和客戶基礎。樂天、LINE之所以能跨到臺灣來，是因為他已經有客戶基礎，從零開始的困難度會非常高；最後是能力與優勢。」他強調金融服務必須要做到嵌入在生態系統面，透過單一渠道，得到無縫式體驗、且不必脫離生態系統，對於使用者來說才是最適切的服務體驗。

國票金控總經理丁予嘉則強調，國票金樂天合作，透過樂天技術深耕在地，發展出臺灣特色的純網銀後，有了經驗與底蘊才會再去打國際盃，因為這牽扯到生態圈，一旦進入樂天生態圈，電商、信用卡、旅遊等都能服務到，只要讓使用者習慣生態圈所提供的服務，商業銀行絕對無所不在，當手機用途多了，不只是支付，其他使用需求就會應運而生，這才是決勝網銀的新戰場。

「國際盃是跑馬拉松、沒有捷徑，必須要融入當地風俗及法規！」王道銀行個人金融事業執行長兼策略長魏政祥直言，金融產業要跨出臺灣，有三點需要觀察，一是純網銀監管角度需要更開放及彈性、二是行動網銀未必是由銀行發起，從電商、資訊界異軍突起的不在少數、三是市場很大，但只有唯一一個大市場才能讓「鯰魚」去競爭。

就長期來看，純網銀的開放有助於金融創新升級，並發展出新商業模式，讓臺灣金融產業走出一條新道路，但在發展之餘，政府、金融業者也需思考如何強化惠普金融的推廣，讓金融服務需求能藉由數位獲得滿足。