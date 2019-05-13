怡仁綜合醫院 誓言為南桃園民眾健康把關

怡仁粽合醫院優質的醫療團隊，為南桃園醫療服務注入新活力。 分享 facebook

【文‧藍硯琳】

桃園月梅山腳下，民國八十五年就已成立的怡仁綜合醫院，凜然矗立於此，不間斷地以優質的服務及貼心的醫療水平，深耕桃園，至今服務遍布平鎮、新屋、觀音、楊梅等南桃園地區，累積服務超過四百六十八萬人次，儼然成為當地備受信賴的醫院所在。

隨著人口結構的變化以及健保制度下的醫療環境，具備世界一流醫療品質的臺灣，同樣迎來新的變革，而對於怡仁綜合醫院來說，這樣的轉變，卻也是發展特色醫療的優勢所在。

「怡仁醫院雖然不是相當龐大的醫療機構，但我們觀察，面對人口老化和少子化的問題，前來醫院就醫的病人中，以中老年居多，再加上有限的資源下，因此我們將自己定位於社區型醫院，並決定以『大專科、小綜合』為發展方向，以老人醫學、腫瘤治療等科別設定為特色醫療，全力維護桃園民眾的健康。」提到醫院發展方向時，怡仁綜合醫院院長李典穎分享。

投入居家醫療、長照據點加值

怡仁醫院將打造無圍牆醫療環境

根據內政部統計，臺灣老年人口已占總人口數一四％，正式進入高齡社會，再加上生育率始終在全球敬陪末座，對於未來醫療發展與需求將大幅提升，成為臺灣社會中的不得不正視的問題。

面對未來將襲來的銀髮浪潮，長年深耕在地的怡仁綜合醫院，進一步統整資源及觀察南桃園需求，於健康、亞健康、失能等中長期照護量身投入服務資源，透過一條龍的服務有效改善當地醫療不足的情況。

「我們的特色就是社區照護資源完整，不輸醫學中心！」怡仁綜合醫院社區醫學中心主任陳彥廷指出，為了真正讓醫療在家中落實、不必特別跑到醫院端，怡仁綜合醫院從居家醫療、長照據點加值服務、復能計劃到長照資源銜接，全都完整串聯，就是要讓民眾不因地域、醫療資源知識未普及而無法享受醫療服務。

問起投入社區醫學後的觀察與實際操作面的差異時，陳彥廷笑著表示，在傳統醫療上，醫界太過在意疾病本身，而忽視背後的環境因素，對於疾病的診斷或多或少有盲點，「因此我們希望透過醫師實地訪視，到病人家中瞭解疾病以外的因素有哪些，看他平常飲食習慣、居住環境有什麼樣的問題，讓真正需要的病人能夠看到醫生、把服務做到家中，落實居家醫療的核心價值！」

陳彥廷分享，曾經有位中風的病人，前往醫學中心就診後返家休養，但接回家後家人卻發現，在醫療或是飲食、衛生等照顧面向上時常遇到困難，不知從何照顧起。「後來我們到病人家中訪視，觀察了居家環境後，跟他們分享簡單地照顧技巧、復健運動以及提供可媒合的長照資源，藉此減低照護者及被照護者的壓力。」這只是去年九十多件居家案例中的一小部份，對怡仁綜合醫院來說，能落實醫療照護在地化，正是他們努力的方向所在。

當然，除了照顧體力本就虛弱、不便前往醫院就診的病人外，將民眾視為一家人的怡仁綜合醫院，同樣致力成為「沒有圍牆的醫院」，將服務深入社區，透過與社區照護據點、桃園市政府合作下，導入衛教課程及延緩失能計劃，放大醫療所能帶來的「加值」服務。

「我們希望大家都不要生病、不要因為日常疏忽而影響健康，因此我們會站在長者的立場思考，什麼是他們需要的？什麼資源是可以導入轉介的？」目前怡仁綜合醫院社區醫學中心已與桃園市政府合作推出「醫療小管家」，透過建置桃園市民的健康照護計劃，來控制慢性疾病的發生；同時，怡仁綜合醫院也與社會局合作，進一步整合社醫中心資源，並導入醫師、復健師、社工師、營養師等跨領域團隊進駐，透過與民眾面對面的機會，分享健康衛教課程、延緩失能計劃，真正為地區量身打造在地化醫療。

問起未來如何延續以往的服務動能、有效提升服務效率時，陳彥廷表示，目前怡仁綜合醫院社區醫學中心的醫療照護分兩部分，一是急性、二是長照慢性，但在亞急性照護面上仍有進步的空間，「因此未來我們希望能接下長照A據點、統合資源外，會專注於病人照護上，藉此陪伴病人恢復以往的健康。」

南桃園唯二腫瘤專科

誓言躍昇國際級腫瘤治療醫院

除了在社區投注心力外，身為南桃園唯二擁有放射腫瘤科的怡仁綜合醫院，同樣肩負癌症治療使命，為在地民眾的健康把關。

李典穎自接任院長一職後觀察，中壢次醫療區域癌症死亡人數達全市四九．二四％，但南桃園僅有兩家醫療院所設有腫瘤治療中心，加上楊梅區青壯年人口外移數量高，因此無論醫療資源或是就醫路程都對當地居民帶來一定影響。

為此，始終強調把資源投入社區中的怡仁綜合醫院，開始將「癌症治療在地化」，在二○一六年邀請任益民教授成立腫瘤治療中心，同時添購核磁造影、全身電腦斷層掃描、全數位乳房攝影系統、新型放射治療直線加速器等醫療設備，讓南桃園民眾享受更優質醫療服務。

「病人往大醫院跑，無非就是擔心『醫師醫術』、『藥物』、『設備』，而我們現在全數比照醫學中心，把初期癌症的預防篩檢、個案管理照護、臨床診斷、癌症治療、安寧緩和到居家安寧全都整合，透過完整的流程，陪伴病人走過治療的辛苦路程。」怡仁綜合醫院放射腫瘤科主任溫明達說。

不僅在流程上規劃完善，在個人化治療及預防醫學所投注的努力更不在話下。溫明達表示，為了讓前來怡仁就醫的病人都能感受最優質的服務，在治療初期就導入全人照護計劃，每位病人都有專屬個案管理師，主動察覺病人身心所需，導入醫院團隊介入治療，有效減緩病人的不安。

此外，溫明達觀察，當家人生病的同時，容易帶給家屬心理上的負擔，為了提供釋放壓力的出口，怡仁綜合醫院腫瘤治療中心特別設立「全人照護門診」、定期舉辦病友會，更聘請心理治療師以及社工師等團隊，引導家屬減輕疾病所帶來的心理衝擊。

「同時我們創立『怡仁VIP 』App，就是要讓病人在進行癌症治療時，能透過手機時時掌握療程進度、檢查狀況、營養以及放療等注意事項，降低以往紙本紀錄可能帶來遺失、破損困擾，這對於醫院及病人兩者來說，都能帶來正面的效益。」溫明達笑說，這是怡仁綜合醫院有效運用現代科技的成果，而未來除了持續深耕腫瘤治療技術外，目前已陸續派遣醫師、物理師前往大陸、印尼等地進行交流合作外，未來將協助訓練他國醫師，讓臺灣醫療水平發揚光大。

腫瘤治療中心採購放射治療直線加速器，改善當地醫療環境。 分享 facebook

攜手科技、與時代接軌

以大專科小綜合打國際盃

放眼未來，李典穎認為，隨著科技的進步，近年醫療已逐步面臨轉型，以提供更好的醫療照護品質，而怡仁綜合醫院不落於人後，積極與科技大廠合作，引進最新科技回饋給醫護人員及病人。

「針對糖尿病人，我們與仁寶設計了『愛糖寶』，提供生理監測、飲食營養分析、血糖檢測記錄；另外我們也替癌症病友設計App，今年也加入中華電信智慧雲計劃，建構區域型照護網絡，讓醫師能更迅速掌握病人狀況。」而對內部的布局，李典穎表示，目前已與研華共同研發出醫務管理系統，讓數據圖像化，提供管理層最即時的訊息，以便做最快速的調整。

「未來我們將從醫院的角度建立長照園區，吸取日本長照經驗，整合居家照護、日間照護、安養護理等需求，成立一個醫養護結合的長照園區，也將著手投入精準醫療和國際醫療布局，讓怡仁綜合醫院不再只是地區醫院，而是透過『大專科小綜合』理念，打造全新思維的整合式專科醫療！」李典穎期許。