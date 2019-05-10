龍惠農用珍藏老普洱 譜出公益慈善曲

回到宜蘭樂水部落的第二個家，龍惠農暢快彈唱，合泰雅族兄弟同歡共慶。 分享 facebook

【文‧邱文通 圖‧林雪馚】

名將之後、已故國學大師的「入室弟子」，才高一就讀了五所，十六歲逃家，到宜蘭原住民部落居遊、打獵、飆車，後來玩帆船、遊艇，當船長，還成了兩岸知名的骨董商、柬埔寨金邊創業的合夥人、老狼狗樂團的主唱、老普洱茶的收藏家，默默做公益的慈善家……。

該怎麼形容他呢？司馬遷《遊俠列傳序》寫道：「……其言必信，其行必果，已諾必誠，不愛其軀，赴士之厄困……。」這位人生際遇獨特奇異、個性卓然獨立的龍惠農，可說是今之游俠、現代才子。

四海一家 為部落資產發聲

狂野的龍惠農逃家，一逃就是數百里，宜蘭泰雅族樂水部落成了他的第二個家，年齡相仿的部落孩子是他的兄弟姊妹。他為原住民部落抱不平：「政府的山禁，阻隔了部落的發展，對原住民是很大的傷害。」游俠性格的龍惠農對原住民弟兄的關心，不是出自悲憫或同情，而是四海一家的平等相待。

他說，「這裡有很多寶貴的資產，我們一起來珍惜，為改善原住民的生活，我們共同來發展！」後來因緣際會，龍惠農到北京做起骨董生意，啞舍文物名氣很大，鼎盛高峰時期有十二家，在大陸素有「北啞舍南澗松」的美名。更特別的是，大陸作家玄色以龍惠農為原型，從二○一○年開始在《小說繪》登載小說，累計銷量突破一千兩百萬冊。每部圖書一上市，不僅穩居當當、京東及開卷等權威文學暢銷書榜前列，更在新華書店月銷榜中包攬前十大的四席。

因收骨董而收藏到數千片大陸文革前的老普洱茶磚。這批老普洱很珍貴，龍惠農認為，珍貴就要和朋友共享，話說普洱雖好，萬一有不好物質，有礙人體健康，那分享豈不害人？於是，他找了專家區少梅教授做檢測，在確定安全無虞後的第一件事，就是邀集好友黑金城、湯適應等人一起做公益，打算在五、六月間辦場「啞舍龍印普洱慈善之夜」活動。

龍惠農十年珍藏許多稀有特殊普洱老茶，另致力推廣普洱茶品茗文化。 分享 facebook

以普洱傳承愛與文化

講到這批老普洱，龍惠農說，歷經日本侵華戰爭、國共內戰、文化大革命及大煉鋼鐵運動的大時代洗禮，同慶、汪裕泰、福增春、億興合、鴻祥……等，是近三十年大家耳熟能詳的普洱精品，然而，幾經探究，藏封了近百年、保存完好的號級馬口鐵老茶磚，如今初綻曙光，終於要面市了。

龍惠農不禁讚歎說：「每當午夜時分，喧囂散去，鐵壺煮水，真是留香生津韻緻綿延，天地有大美而不言啊！」 提及慈善之夜，其實早在二○○六年，龍惠農就辦過「啞舍文物珍心送愛年度拍賣活動」，當年有徐乃麟、王靜瑩、曲艾玲、李翊君及檢場夫妻等藝人共同響應。

龍惠農率先割愛捐出「清光緒官窯釉裏紅柳葉瓶」，藉此拋磚引玉，最後總共募集五十五項骨董以及現代藝術品，上網公益拍賣，一共募得新台幣一百八十多萬元，全額捐贈財團法人罕見疾病基金會，作為罕病病友就醫、就學、生活急難救助及推動罕見疾病優生保健等用途。

二○一七年，龍惠農和湯適應、薛育仁再次發起另一次「珍心送愛」活動，捐助的對象是位於雲南奔子欄鎮的雪山藏文小學，這所小學多是牧民孤兒和單親家庭，最後籌得人民幣二十一萬七千多元，同樣悉數捐出。

啞舍龍印老普洱將再譜出「珍心送愛」的續曲，龍惠農感性地說：「命運曾以悲痛煉我，我將珍心報答以愛！世界上除了愛以外，其他沒什麼了不起的」！