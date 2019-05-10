親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

結果出爐！丁守中提選舉無效訴訟 法院今判他敗訴

NBA／雙槍合飆62分 拓荒者碎金塊逼進第七戰

龍惠農用珍藏老普洱 譜出公益慈善曲

2019-05-10 08:44卓越

回到宜蘭樂水部落的第二個家，龍惠農暢快彈唱，合泰雅族兄弟同歡共慶。
回到宜蘭樂水部落的第二個家，龍惠農暢快彈唱，合泰雅族兄弟同歡共慶。
分享

【文‧邱文通　圖‧林雪馚】

名將之後、已故國學大師的「入室弟子」，才高一就讀了五所，十六歲逃家，到宜蘭原住民部落居遊、打獵、飆車，後來玩帆船、遊艇，當船長，還成了兩岸知名的骨董商、柬埔寨金邊創業的合夥人、老狼狗樂團的主唱、老普洱茶的收藏家，默默做公益的慈善家……。

該怎麼形容他呢？司馬遷《遊俠列傳序》寫道：「……其言必信，其行必果，已諾必誠，不愛其軀，赴士之厄困……。」這位人生際遇獨特奇異、個性卓然獨立的龍惠農，可說是今之游俠、現代才子。

四海一家　為部落資產發聲

狂野的龍惠農逃家，一逃就是數百里，宜蘭泰雅族樂水部落成了他的第二個家，年齡相仿的部落孩子是他的兄弟姊妹。他為原住民部落抱不平：「政府的山禁，阻隔了部落的發展，對原住民是很大的傷害。」游俠性格的龍惠農對原住民弟兄的關心，不是出自悲憫或同情，而是四海一家的平等相待。

他說，「這裡有很多寶貴的資產，我們一起來珍惜，為改善原住民的生活，我們共同來發展！」後來因緣際會，龍惠農到北京做起骨董生意，啞舍文物名氣很大，鼎盛高峰時期有十二家，在大陸素有「北啞舍南澗松」的美名。更特別的是，大陸作家玄色以龍惠農為原型，從二○一○年開始在《小說繪》登載小說，累計銷量突破一千兩百萬冊。每部圖書一上市，不僅穩居當當、京東及開卷等權威文學暢銷書榜前列，更在新華書店月銷榜中包攬前十大的四席。

因收骨董而收藏到數千片大陸文革前的老普洱茶磚。這批老普洱很珍貴，龍惠農認為，珍貴就要和朋友共享，話說普洱雖好，萬一有不好物質，有礙人體健康，那分享豈不害人？於是，他找了專家區少梅教授做檢測，在確定安全無虞後的第一件事，就是邀集好友黑金城、湯適應等人一起做公益，打算在五、六月間辦場「啞舍龍印普洱慈善之夜」活動。

龍惠農十年珍藏許多稀有特殊普洱老茶，另致力推廣普洱茶品茗文化。
龍惠農十年珍藏許多稀有特殊普洱老茶，另致力推廣普洱茶品茗文化。
分享

以普洱傳承愛與文化

講到這批老普洱，龍惠農說，歷經日本侵華戰爭、國共內戰、文化大革命及大煉鋼鐵運動的大時代洗禮，同慶、汪裕泰、福增春、億興合、鴻祥……等，是近三十年大家耳熟能詳的普洱精品，然而，幾經探究，藏封了近百年、保存完好的號級馬口鐵老茶磚，如今初綻曙光，終於要面市了。

龍惠農不禁讚歎說：「每當午夜時分，喧囂散去，鐵壺煮水，真是留香生津韻緻綿延，天地有大美而不言啊！」 提及慈善之夜，其實早在二○○六年，龍惠農就辦過「啞舍文物珍心送愛年度拍賣活動」，當年有徐乃麟、王靜瑩、曲艾玲、李翊君及檢場夫妻等藝人共同響應。

龍惠農率先割愛捐出「清光緒官窯釉裏紅柳葉瓶」，藉此拋磚引玉，最後總共募集五十五項骨董以及現代藝術品，上網公益拍賣，一共募得新台幣一百八十多萬元，全額捐贈財團法人罕見疾病基金會，作為罕病病友就醫、就學、生活急難救助及推動罕見疾病優生保健等用途。

二○一七年，龍惠農和湯適應、薛育仁再次發起另一次「珍心送愛」活動，捐助的對象是位於雲南奔子欄鎮的雪山藏文小學，這所小學多是牧民孤兒和單親家庭，最後籌得人民幣二十一萬七千多元，同樣悉數捐出。

啞舍龍印老普洱將再譜出「珍心送愛」的續曲，龍惠農感性地說：「命運曾以悲痛煉我，我將珍心報答以愛！世界上除了愛以外，其他沒什麼了不起的」！

卓越雜誌2019.05號397期
卓越雜誌2019.05號397期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:09

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

臺韓媒體交流大躍進

2019-05-09 11:09

根留臺灣 豈能說說而已

2019-05-09 11:09

鄭文燦打造桃園幸福經濟學

2019-05-09 11:09

張淑芬帶領酵素、牛樟芝走向品牌之巔

2019-05-09 11:09

王子建、陳珮文用音樂傳愛

2019-05-09 11:09

三家新創團隊現身 暢談創業優勢

2019-04-11 17:23

定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-11 17:23

臺灣農業4.0創新趨勢

2019-04-11 17:23

金融事業痛點有待創新解藥

2019-04-11 17:23

臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-11 17:23

黃偉哲 帶領臺南走向智慧之都

2019-04-11 17:23

臺南晶英在地共生共榮 李靖文打造地方文化之窗

2019-04-11 17:23

劉正元醫師 個人化的體重管理

2019-04-11 17:23

國泰人壽 讓夢想與工作一起前進

2019-04-11 17:23

烹飪的文學底蘊

2019-04-11 17:23

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

做好投資 想加薪靠自己

2019-01-31 13:07

丹堤咖啡 抓準顧客喜好接地氣

2019-01-31 13:07

「來禽圖」春鳴 故宮邀你看畫賞鳥

2019-01-31 13:07

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07

緊盯二○一九年聯準會決策 美國升息循環即將接近尾聲？

2019-01-07 10:30

恐攻之後 巴基斯坦選舉路線的挫敗

2019-01-04 12:06

美國升息循環即將接近尾聲？

2019-01-04 12:06

林合廣如何用台灣烏龍茶年收五億？

2019-01-04 12:06

教育部推業界經驗綁教甄 未來高職恐爆教師荒

2019-01-04 12:06

霧都重慶招商記

2019-01-04 12:06

中央銀行印鈔廠 搖身重慶新文創地標

2019-01-04 12:06

集結產業聚落優勢 台灣實力將起飛？

2019-01-04 12:03

美國反中聲量依舊 與台關係相對穩固

2018-12-05 14:31

包租代管夯 百億商機來襲

2018-12-05 14:31

台灣十大經濟事件總回顧

2018-12-05 14:31

百年事業深耕台灣 放眼國際

2018-12-05 14:31

結合ICT技術 一手掌握監控資訊

2018-12-05 14:31

台灣能成為亞州區塊鏈中心嗎？

2018-12-05 14:31
看更多

熱門文章

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top