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王子建、陳珮文用音樂傳愛

2019-05-09 11:09卓越

王子建和陳珮文催生了臺灣第一支由原住民組成的弦樂團－親愛愛樂。
王子建和陳珮文催生了臺灣第一支由原住民組成的弦樂團－親愛愛樂。
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【文‧邱文通　圖‧親愛愛樂】

二○○六年，王子建跟陳珮文到南投仁愛鄉親愛國小教書，二○○八年，第一個孩子跟陳珮文說要學小提琴，催生了臺灣第一支由原住民組成的弦樂團「親愛愛樂」，在二○一三年拿下全國音樂大賽南投初賽冠軍，二○一七年勇奪加「維也納國際青少年音樂節」弦樂組冠軍，二○一八年成立財團法人親愛音樂文化基金會，二○一九年成立親愛音樂藝術實驗教育機構……。

一直都是孩子們推著我們前進

十一年過去了，陳珮文清楚記得，這一切都是從那個愛打架鬧事、功課不好，但說要學琴的孩子開始。這個孩子是老師眼中的「問題學生」，從沒學過任何樂理或樂器，他看著老師拉奏，就能拉出旋律悠揚的《小星星》曲調，陳珮文看見「壞孩子」善良的一面，更看見音樂在孩子身上所散發出的力量，於是來自山林裡的樂聲，不僅改變親愛村孩子的人生，也改變了這兩位老師的生命歷程。

當年就讀豐原高中，王子建跟陳珮文是班對，考大學時，王子建把大學志願卡交給陳珮文填，兩人就一起進了屏東教育大學，畢業後從事教職，都教美勞。陳珮文曾在日月潭部落學校服務，發現偏鄉小孩普遍缺乏關愛，比較需要全心照顧，於是申請到原鄉教課，為了在同一所學校教書，王子建也跟著到了親愛國小。

喜愛音樂的陳珮文小時候學過鋼琴，到山上之前學會小提琴，常在下課拉琴，山區的孩子好奇，其中，一名孩子湊近跟她說：「老師，我想學拉琴」。不愛讀書的孩子想學琴，令陳珮文十分感動，為了一圓山中孩子的音樂夢，她再找來三位孩子，用自己的考績獎金買了四把小提琴，在課後教琴，慢慢的，連假日也練。王子建起初不諒解「怎麼練琴練到連家庭生活都沒了？」兩人吵了無數次架，甚至寫好離婚協議書……。最後王子建軟化了，陪妻子共同守護這群孩子。

要用提琴拉住孩子

一路守護孩子到大

親愛村位於海拔九百公尺的奧萬大森林深處，是眾山圍繞的谷地、濁水溪的源頭，也是賽德克跟泰雅族的原鄉。原住民孩子的天生音感讓人驚艷，一般孩子至少要學兩年，他們四、五個月就學會。但沒想到，第一批學琴的孩子上國中之後，紛紛變了，甚至交到壞朋友，每天流連KTV、賭場。面對這樣的結果，讓陳珮文和王子建很心痛，尤其對有音樂天分的孩子，卻沒有良善的環境栽培，深感可惜。

如同多數的山區部落，這裡有太多無法得到照顧的孩子。「將孩子放在身邊，卻不能好好照顧，他們的未來該怎麼辦？」不想看到憾事一再發生，夫妻倆決定「要用提琴拉住孩子，一路守護到大」。這些孩子的家境無法支持他們學音樂，沒關係，念音樂班的錢及食宿費用，他倆全包了，利用課後教提琴，嘗試以實驗性極強的混齡教學，帶領親愛村的孩子全面銜接國小、國中、高中，乃至於大學學程。

在此期間，王子建跟陳珮文既是老師，還扮演「阿爸」和「阿母」的角色。放學後，王子建張羅孩子的晚餐，陳珮文則負責孩子的練習，並幫忙準備考國中音樂班；晚上九點，王子建在黑夜中開廂型車進入三個部落，把孩子安全送到家。

為了培養學音樂的孩子，王子建跟陳珮文負債上千萬元購屋買車，草屯房子是給考上國中音樂班的孩子住，廂型車用於每晚送孩子回家。買琴貴，修琴也貴，於是王子建上網訂購國外的製琴原文書，自學製琴和修琴，親愛國小因此有了製琴教室，他用美勞課，帶五、六年級孩子製作小提琴；樂器搞定後，師資是大問題，還好他們的努力，感動了國立臺灣交響樂團等諸多音樂家，小朋友學習音樂之路於是多了很多愛的扶持。

親愛愛樂二O一七年組團參加｢維也納國際青少年音樂節｣，勇奪弦樂組冠軍。
親愛愛樂二O一七年組團參加｢維也納國際青少年音樂節｣，勇奪弦樂組冠軍。
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孩子們找到自己的路

並能夠幫助他人

當「親愛愛樂」接受外界捐贈樂器等資源，王子建教孩子學習分享，也因此，屏東旭海生活小學堂的原住民小朋友有了免費樂器可用，還舉辦「親愛．頌愛慈善音樂會」，將票價所得全數捐給「早期療育協會」，期望能幫助南投的慢飛小天使。「親愛愛樂」的孩子們於是找到自己的路，並成為能夠幫助他人的人。

為了繼續深耕音樂藝術教育，王子建跟陳珮文推動並成立財團法人親愛音樂文化基金會，楬櫫五大目標是：教育生根、提琴推廣、音樂下鄉、師資陪伴，以及攜手共好，期盼能為臺灣的本土多元文化注入更多活水。

基金會目前支援的偏鄉學校或團體、個人共十七個，來源多半是外界贈與或回收的提琴，希望透過「傳琴計畫」，將音樂、勇氣與愛的種子傳到更多更遠的地方，包括長期自力募集提琴等各種樂器，以民間自辦樂器銀行的模式，協助願意投入音樂教育的偏鄉學校取得可用的樂器。

音樂下鄉方面，包括舉辦不定期的徒步行腳、與親愛合奏等活動，培養孩子合作互助的能力、跟他人相處的包容心，提高面對環境與困難的耐受力，進而認識自己、學習規劃自己的人生。今年第一檔活動，是一月下旬為期兩周的「行腳南臺灣」，從草屯出發，徒步到墾丁，像吉普賽人一樣隨遇而安，日出行走，天黑前抵達住宿點，讓孩子認識臺灣，同時挑戰自我，體驗如何謙虛面對未來。

此外，今年最重要的兩項計畫，一是南投縣親愛音樂藝術實驗教育機構首次招生，鼓勵所有愛藝術的孩子報考；一是推動「第一屆親愛文化攜手計畫」，希望能帶動南投藝文活動發展新契機。

親愛音樂文化基金會官網首頁寫著：「生命就像櫃子，打開了才知道裡面裝什麼」。

十一年過去了，王子建和陳珮文始終念茲在茲的是：教孩子學會「自己去發現」。

卓越雜誌2019.05號397期
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