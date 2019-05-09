SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

超牛幣顛覆了全球遊戲產業的模式。 分享 facebook

【文‧編輯部】

「SuperOX Chain」為打造頂尖的黃金陣容，廣納經驗深厚的「黃金城Online」、「黃金德州撲克」等知名遊戲製作團隊，並且結合具有運營經驗豐富的營運團隊，操作項目就包含「彈彈堂」、「三國群英傳」、「新絕代雙驕2 Online」、「少女騎士物語Tous Les Jours」、「幻想三國志異傳」等多款膾炙人口的遊戲。

SuperOX Chain打破數位貨幣的使用侷限，結合區塊鏈與遊戲，再透過超牛幣（SuperOX Coin）與遊戲的結合，致力突破遊戲市場的困境。

顛覆傳統

打造共享共榮生態圈

還在花大錢組機臺挖礦？「SuperOX Chain讓挖礦這件事不再只是工程師的專利。在SuperOX Chain每天花上三到四個小時進行遊戲，平均可以賺到價值近千元新臺幣的數位貨幣。」SuperOX Chain執行長楊志偉說到，「超牛幣」為全球首創 IGO（遊戲代幣化投資Initial Game Coin Offering），「遊戲即挖礦」顛覆線上遊戲產業。玩家除了能夠通過遊戲贏得超牛幣外，還可藉由不斷投入遊戲累積遊戲值，根據當期遊戲值排行給予相應的額外回饋。兩周一次的遊戲值回饋機制，不僅降低一般遊戲等級需長期養成的困擾，縮短玩家從遊戲中獲得成就的時間，更回應玩家投入遊戲報酬。

運用區塊鏈技術能有效解決現今遊戲產業困境，進而再次釋放產業內的巨大經濟價值，集結線上遊戲趣味及區塊鏈技術優勢，秉持去中心化和開放共享共贏的原則，將遊戲主控權交給玩家，同時去特權化，凡持有超牛幣每月可享有兩次八○％高額營收回饋，共創區塊鏈利潤共享！

談到為何願意以八○％如此高額的利潤回饋給消費者，楊志偉分析到，對於公司營運上不外乎兩塊，節省成本以及增加營收。而現今已是共享以及微利世代，不吝嗇將利潤分出去，才能達到真正的獲得用戶的共鳴。這樣的共享模式不僅降低行銷費用，更讓用戶輕鬆獲得超牛幣，搭配超牛幣「分享」的獎勵機制，讓用戶透過人與人的連結力達到推廣效果，在二○一八年十月份平臺一上線就有數萬人註冊。

去中心化公開紀錄

翻轉遊戲產業刻板印象

臺灣遊戲玩家雖然消費實力強勁，遊戲消費糾紛卻屢見不鮮，據行政院消保處於去年公布的「臺灣消費者申訴及申請調解案件」報告指出，受理的五萬八九六二件案件中，「線上遊戲類」高達四二三九件，蟬聯二年第一名。

針對糾紛現象，楊志偉也談到，過去網路遊戲時常會因為資訊不透明的情況，讓消費者有所質疑，但是即便沒有任何不公，卻也難以提出證據自清。他舉例，因為遊戲規範中，惡意斷線危害其他玩家權益者，將會有相關的警惕懲罰。在過往的經驗中，就曾遇到消費者因網路環境關係而斷線遭到懲處，即對於公司提出質疑，甚至到消基會提起申訴，「當我們知道區塊鏈技術可以公正的紀錄我們的每一項作業流程，並且讓消費者可以解除心中的疑慮，這就是最節省成本且透明公正的一環。」。

超牛幣是基於以太坊 ERC-20 標準的遊戲代幣，秉持區塊鏈透明、去中心化、不可篡改的原則，讓玩家與遊戲端能避免不必要的誤解，同時藉由超牛幣代幣獎勵機制首創全臺「○成本，遊戲即挖礦」，讓SuperOX Chain成為真正運用區塊鏈技術打造玩家夢想的娛樂遊戲平臺。

「超牛幣的應用對於玩家來說，在遊戲操作上沒有什麼改變，同樣是享受遊戲過程，並且從中得到的數位貨幣，使玩家遊戲歷程更豐富、更具價值。」楊志偉表示，玩家能透過積極遊戲行為獲得免費的超牛幣收益，玩愈多賺愈多，更有增值空間。超牛幣顛覆了全球遊戲產業的模式，將「遊戲收益八○％」依持有比例分配給符合資格的持有者，達成真正的利潤共享、回饋有感，大方送幣不手軟的SuperOX Chain，就是要與玩家一同共創超牛未來！