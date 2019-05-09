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張淑芬帶領酵素、牛樟芝走向品牌之巔

2019-05-09 11:09卓越

張淑芬強調，北京、上海、廣州、廈門沿海城市都可以看到川晟生技商品，內陸正中心｢重...
張淑芬強調，北京、上海、廣州、廈門沿海城市都可以看到川晟生技商品，內陸正中心｢重慶｣是川晟生技設置大陸旗艦店首要選擇。
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【文‧周義豐】

桃園知名地產商

事業橫跨金融、健康領域

川晟企業機構（以下稱川晟機構）創立於二○○三年，由 董事長曾明祥創辦，總部設在桃園市，主要經營土地開發、都市更新及不動產投資業務，擁有優秀經營團隊，以地產發展商為定位，以人文創意和人文價值為核心，為不動產注入新價值，並且積極整合人才、專業與資金，提供全方位不動產加值開發服務，近年來營運穩定，獲利逐年增加，得到不少消費者肯定與支持。

在曾明祥領導下，川晟機構業務蓬勃發展，陸續成立子公司，連結成企業體多元化經營，二○○三年成立「川晟開發股份有限公司」，以經營土地開發、房地產等相關事業為主，二○○九年設立「臺灣金隆興業股份有限公司」，透過知名品牌「im.B借貸媒合平臺」為主體，主要經營不動產債權媒合買賣、不動產債權收益為核心，二○一一年創辦「信錸開發股份有限公司」主要經營土地開發、投資興建、委建和合建等相關業務，三個事業體系為川晟機構建立穩定事業基礎。

隨著社會進步與健康意識抬頭下，川晟機構將事業體系轉移至生物科技產業，於二○一一年六月創辦「川晟生物科技股份有限公司」（以下稱川晟生技），由董事長張淑芬帶領之下，經營自創保健食品品牌有成，代理各大ＧＭＰ藥廠優良產品，在兩岸及全球市場都具有一定規模市占率。

川晟機構陸續在二○一五年成立「金隆礦業股份有限公司」，致力開發臺灣墨玉，不斷將臺灣國家寶藏推向國際舞臺，二○一七年創辦「瑟倫丹普特數位行銷顧問有限公司」，根據產業特性，量身打造黃金流量方案，同年創辦「寰宇資通科技股份有限公司」，以網路通訊服務為基礎，結合大數據應用，聚焦消費需求前瞻策略為主。

二○一七年打造「妙真堂極品牛樟芝品牌」，培育臺灣特有牛樟椴木，生產牛樟芝相關保健食品，以「追求健康第一，品質至上」的經營理念，二○一八年再創「馥康生醫科技股份有限公司」，致力於人體幹細胞相關經營（又稱為再生醫學），共創幹細胞研究能有效改變人類疾病的應對方法，造福全球人類健康福祉。

定調生物科技產業

酵素、牛樟芝打頭陣

川晟生技秉持專業研發態度，前瞻創新思維，結合現代化生物科技專利技術，致力於各項優質保健產品研發，追求健康無毒，天然無添加，並以嚴謹品管通過各項檢驗，使每項產品均能達到最高品質水準，讓消費者能夠以最實在價格享受最佳品質。

川晟生技其關鍵領航推手為張淑芬，她擁有臺灣女性堅毅特質，職場上是一位女強人，兼顧家庭照料，為了工作經常需要應酬，久而之感覺體力衰退，身兼母職敏感度，深怕健康亮起紅燈，無法好好照顧家人，於是在親友推薦下，接觸到一款祖傳祕方純天然「酵素」，食用後發現酵素對於人體有太多益處，促使自己深入暸解酵素對人體重要性，不斷研究下終於做出自己敢喝純天然「酵素」，其後延伸出川晟生技熱銷產品「千之酵素」。

一一○○天是「千之酵素」釀造誕生日子，張淑芬表示，取名為千之酵素正是因為發酵超過一千天以上，按照傳統古法天天專人細心照料酵素發酵過程，採取天然六十幾種蔬果，擁有八大項ＳＧＳ國際專業檢驗認證，未檢出西藥成分、塑化劑、農藥、大腸桿菌及重金屬、醋磺內酯鉀、糖精、甘精均未檢出、內含水溶性總多醣（纖維素）、擁有鑽石級ＳＯＤ活性含量、含鋅、鈣、鐵、鎂等豐富人體所需元素。

另一方面，張淑芬指出，酵素主要是細胞化學反應催化劑，人體就像是一個小型加工廠，每天要完成許多化學反應，這些反應進行都需要有酵素參與，但重點是一種酵素只能負責一種作用，而人體內酵素種類高達五、六千種，各司其職共同進行體內各種反應、維持人體機能正常運作。所以川晟生技研發出「千之酵素」，就是補足人體所需各類酵素，它是一份來自大自然禮物，為消費者帶來健康養份。

川晟生技研究團隊近年專研在牛樟芝領域中，發展出｢極品牛樟芝膠囊｣係列人氣商品。
川晟生技研究團隊近年專研在牛樟芝領域中，發展出｢極品牛樟芝膠囊｣係列人氣商品。
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ＭＩＴ品牌

征服兩岸保健食品市場

川晟生技除了「千之酵素」研發外，研究團隊近年專研在牛樟芝領域中，發展出「妙真堂極品牛樟芝膠囊」系列人氣商品，張淑芬強調，牛樟芝是臺灣特有且珍貴真菌，被譽為「臺灣森林中的紅寶石」，蘊含三萜類、多醣體、超氧化物歧化酶（ＳＯＤ）、腺苷等珍貴元素。

張淑芬坦言，虛擬網路購物環境固然重要，但與實體店結合，是未來川晟生技佈局市場銷售核心，大臺北地區包含桃竹苗，為開設實體門市第一優先，目前大型百貨、賣場、各大商圈等，都是川晟生技 瞄準設點的地方。

「觀光工廠將設立在宜蘭、桃園、苗栗、臺南等地！」佈局兩岸市場，張淑芬強調，北京、上海、廣州、廈門沿海城市都可以看到川晟生技商品，內陸正中心「重慶」是川晟生技設置大陸旗艦店首要選擇，重鹹重辣道地美味，是在地最大特點，也是造成身體負擔的主因，所以我們很看好ＭＩＴ酵素、牛樟芝品牌，一定可以在當地藍海市場中闖出一片天。

卓越雜誌2019.05號397期
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