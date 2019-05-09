鄭文燦打造桃園幸福經濟學

桃園市鄭文燦市長 分享 facebook

【文‧周義豐、徐邦浩 圖．許志隆】

一天當三天用 五十八天奇蹟

在農村家庭長大，樸素又肯吃苦的生活態度，讓桃園市長鄭文燦成為民主化過程一個代表性、民主進步黨（以下稱民進黨）新生代，一九九○年「野百合學運」改變臺灣歷史，也改變鄭文燦和他的世代，一九九八年三十歲當選桃園縣議員，獲得全縣第一高票，二○○六年三十九歲，擔任行政院新聞局長，成為最年輕閣員之一。

二○○九年民進黨桃園縣長當時提名難產，時任黨主席蔡英文指名徵召鄭文燦代表參選桃園縣長，臨危受命，最後仍不敵對手小輸近五萬票，與先前多個民調預估會輸二十幾萬票相去甚遠，因此被蔡英文譽為「鄭文燦五十八天奇蹟」。

接者數年來在地深根，於二○一四年披掛上陣競選升格直轄市後的桃園市長，一樣對手，卻以跌破眾人眼鏡姿態，「險勝」成為第一屆桃園市長，開啟「鄭文燦模式」，它代表一種逆轉勝思維，一種改變方式。

「一天當三天用，站在第一線做解決問題市長！」他表示，在每個場合都直接與市民對話互動，站在第一線面對民意，希望讓市民感受到「市長來了，事情就一定會解決」。

桃園發展三支箭

航空城、軌道、亞洲矽谷

何謂桃園發展三支箭，鄭文燦接著補充，發展第一支箭就是「桃園航空城計畫」，去年十月開始辦理土地及地上物補償費查估作業，實地查估作業部分已於今年四月完成，接著明年完成核定及辦理徵收公告；在土地市價查估部分，已完成第一階段比準地協議價購市價查估。

另外將大園國中舊址改建為「桃園航空城聯合服務中心」，明年起分階段辦理產專區招商作業，由交通部負責興建桃園第三航廈、跑道等蛋黃區，表定二○二六年完成，擴大桃機容客、容貨量，預期可帶動機場周邊物流產業發展。

桃園發展第二支箭則為「軌道建設」，鄭文燦表示，鐵路地下化、捷運綠線、捷運棕線、機場捷運延伸線、捷運綠線延伸中壢段、捷運三鶯線延伸八德段等，都會陸續動工，我們目標是在任期內，三心六線全數開工，打造口字型捷運路網，串連北北桃一小時軌道生活圈。

發展「亞洲矽谷計畫」是最重要規劃，鄭文燦強調，機場捷運A19站桃園會展中心將於今年完成統包工程發包，完工後可藉會展產業帶動周邊產業投資發展。「亞矽創新研發中心」將設立於桃園機場捷運A19桃園體育園區站周邊，目前正進行規劃，第一期預定今年底動工、預計二○二二年十二月起陸續完工營運。受到矚目的「虎頭山物聯網創新基地」於去年動工。

平均三十九歲最年輕城市

提供工作創業翻轉人生

近年來，年輕族群不斷湧進桃園市，他認為，桃園發展快速，年輕人口比例高，是一個平均年齡三十九歲最年輕的城市，為了提供桃園青年進入社會第一哩路所需支持，桃園積極推動社會住宅與年輕家庭支持福利，建立友善的托育環境；而在就業創業方面，推動三大三小青創基地，藉由「青年安薪就業讚」等相關政策，鼓勵青年穩定就業、考取證照，改善學用落差問題。

根據瞭解，三小青創中心包含了「青創指揮部」、「安東青創基地」、「新明青創基地」等青創基地，青創指揮部以發展物聯網與電子商務為主軸、安東青創基地以AR、VR、MR技術應用為主新明青年創業基地以AI與機器人教育為發展特色，截至目前已經進駐團隊達四十三組。

三大青創基地規劃部分，建置「虎頭山物聯網創新基地」、「幼獅國際青年創業村」、「亞矽創新研發中心」等青創中心，市府提供辦公空間、創業設備、業師輔導、國際鏈結與行銷資源，在發展下世代產業的同時，成為孕育年輕人創業的搖籃。

便捷生活圈機能與福利

年輕族群受益

「針對青年成家福利政策與社會住宅，這點是民眾最關注福利項目之一！」鄭文燦坦言，就社會住宅而言，目前規劃十二處基地，提供約四千六百戶，加上儲備基地十九處，共三十一處基地。在社會住宅尚未興建完成前，以租金補貼、都市更新回饋等方式提供住宅選項。中路二號社宅已於今年二月受理申請，九月點交入住，強調以「七成青年、三成弱勢」為原則。

「一生活圈一親子館」目前已有十個親子館營運中，持續朝三十個親子館目標邁進、「一生活圈一公托中心」目前共計七處公托中心，之後將再設置八個公托中心，以及增設七處公共托育家園，提供優質的托嬰環境。鄭文燦指出，「托育公共化」、「幸福家庭計畫」將幫助年輕家庭健康好孕，減輕家長負擔。

全力推動「青年安薪就業讚」政策，是桃園市府讓年輕人順利踏入社會第一哩路，鄭文燦說，協助設籍本市未滿三十歲的待業青年就業，推動青年創業輔導，若是待業青年經就服處媒合成功，且連續受僱於同一事業單位滿三個月、六個月，即可分別申請就業獎勵金，最高可請領兩萬一千元，事業單位則可申請一萬元獎勵金，去年「青年安薪就業讚」方案成功媒合七九五七人次，成效卓著，勞動部研擬擴大推廣這項方案。

位於桃園永安漁港的青年體驗學習園區啟用，「燦哥」市長與年輕學生開心玩自拍，希望桃園不只是最年輕的城市，更是年輕人夢想起飛的第一站（圖／桃園市政府提供） 分享 facebook

爭取臺商回流潮

專人專案客製化服務

鄭文燦表示，挹注資源完善產業環境是首先要做的事情，自從桃園升格後，投注大量資源完善產業環境，積極規劃產業園區、產學合作計畫和實驗場域，二○一四年上任後至今，投資桃園案件約有七十五件，投資金額三五四五．八億元，創造就業人數六四三一五人。

另一方面，去年成立「臺商回流小組」，以廠商需求為導向，提供專人專案客製化服務，協助回流臺商解決缺水、缺地、缺工、缺電、缺人才等「五缺問題」，並且積極地協助投資廠商尋覓產業用地，開發產業園區。

「工業區立體化方案獎勵措施！」鄭文燦表示，將會持續推動這些產業政策，桃園工業產值將近三兆元，考量桃園工業型態快速轉變，面對傳統工業型都會區、龜山工業區、中壢工業區等，市府持續推動「都市型工業區更新立體化發展方案」，強化都會型工業區的轉型，推動工業區的再造。

至於桃園市政府與海洋大學簽屬合作推動國際物流、海洋產業、建立海洋生態教育基地，清華大學則是配合桃園智慧城市、亞洲‧矽谷計畫等施政重點，培養高端人才，交通大學規劃結合青埔特區的創業能量，推動智慧生醫的服務創新、人才培育及產業養成，讓智慧生醫園區成為在地特色，奠定「大力推進產學合作，奠定人才培育及創新育成基礎」政策運作。

採訪後記 文．徐邦浩

「一日當三日用」，促使桃園市施政滿意度居六都之冠，這種衝勁是鄭文燦工作態度，採訪當天下午，鄭文燦才在臺北世新大學受邀演講，大談城市行銷理念，接著又趕赴桃園參加企業說明會，瞭解傳統產業轉型契機，接近傍晚時回到市府接受《卓越雜誌》採訪團隊專訪，大談近年來桃園發展政績、多元文化融合，以及自己對於兩岸政策看法，筆者發現，鄭市長依舊沒有突顯疲累感，一字一句清楚表達每個政策背後數字和含意，絲毫沒有模糊空間，給我們很明確解釋與答案，如同蔡英文稱讚他擁有聰明、耐操、記憶力過人等特殊才藝，什麼複雜事情，輸入他的「電腦」之後，就能融會貫通，而且記住了就不會忘記，這點讓採訪團隊留下深刻體會，真的說得沒錯！

二○一八年縣市長選舉中，民進黨兵敗如山倒，綠營好漢在這波「韓流」衝擊下，一個個被擊退，但鄭文燦依舊守住長期藍大於綠的桃園市，真的令人欽佩他的在地紮根能力，守住綠營少數執政縣市，二○二○年總統大選將近，各方陣營即將推出最強候選人來應戰，這場戰役中，鄭文燦依舊在綠營中扮演最重要角色之一，但筆者相信，不久將來，他將有機會換自己當主角，挑戰更上一層樓舞臺！