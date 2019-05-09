根留臺灣 豈能說說而已

行政院主計總長朱澤民強調，投注國家公共建設，可望帶動經濟發展 分享 facebook

【文‧柴宜君．鄭清影 圖‧沈文生】

最近，金融業異常忙碌。因為，當行政院啟動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，滿手現金的金融業，「愛臺灣」的忠誠指數，被加速放大檢視。而誰能代表臺灣？正是二千三百萬的老百姓。

愛臺灣忠誠指數 被放大檢視

銀行、壽險，誰最愛臺灣？只是比出手大方、慷慨撒錢，以滿手現金的金控而言，難分高下，對受貸企業而言，恐怕還可能是「愛之卻足以害之」。所以，砸錢事小，當政府的角色愈來愈吃重，如何在國家產業政策的大框架下，精準辨識投放標的的未來發展潛力，有智慧判斷、面對、處理政治風險（Political Risk）等，重要性遠高於放貸的絕對金額，更是構成「愛臺灣」忠誠指數的關鍵要素（Key Factors）。

最近，在政府「歡迎臺商回臺投資行動方案」中，看到連結力（Connectography）一書的作者帕拉格．科納（Parag Khanna），在書中所勾勒的未來版圖，強調機能性的連結，重建關係網，才可望形成活動力。行政院以「歡迎臺商回臺投資行動方案」，在既有龐大的政府機器內，試圖以有機活化的方式，串連各部會、強力驅動改變、並期待在促成臺商回流上，收割一切行政革新的成果。

政策點火 引資金活水

「歡迎臺商回臺投資行動方案」連結企業生產要素、稅法及資金，形成超完美結合。在此，經濟部傾力解決「五缺」問題；財政部的「海外資金匯回專法」準備拚立院三讀，法案中的租稅特赦，適用於間接投資創投、私募基金；國發基金再以委由各家自有資金代辦的「兩百億專案貸款」進行點火；接著，金控銀行、壽險，開始表態，砸下重金挺臺商。透過「歡迎臺商回臺投資行動方案」，可望促成大規模海內外資金匯回，備妥糧草，迎接臺灣大建設。

政府以政策點火、跨出策略性的一步。現在，將考驗金控去化資金的智慧；是各有特色、以差異化勝出？還是只能一個口號一個動作？這決定著臺商回流是否能順利為產業發展引進活水。

「雨天收傘」污名

碎片化的投資策略

中小企業放貸，有助活化銀行運作機制。多年來，銀行存在已久的負評就是：「雨天收傘」，特別是針對中小企業；而臺灣的產業形態，有高達百分之九七．七三的公司屬於中小企業，家數約達一百四十一萬家，他們在四處闖盪的過程中，常常與金融機構脫節，以至於只能孤軍奮戰。最近，銀行意識到中小企業的重要性，並且，在放款業務規劃上，看到銀行的改變。

公、民銀行，競相規劃針對中小企業的放款專案。中信、永豐、玉山、一銀、兆豐等，均各出奇招，玉山銀行的「中小企業信貸」，提出年營業額五千萬元以下者，最高申貸五百萬元；中信銀行的中小企業方案則提高營業額門檻至一億元，但更加碼貸款額度至一千五百萬元。

公銀合作金庫，則早早就高舉致力協助中小企業產業轉型目標、並特別針對「五加二」政策，推出「五加二新創重點產業貸款專案」，提供中小企業融資所需營運資金。目前，合庫在中小企業放款金額及移送中小信用保證基金的保證金額，均有亮眼的表現，並獲金管會及中小信保基金的肯定。

同時，針對政府「歡迎臺商回臺投資行動方案」，合庫以「臺商返鄉投資貸款專案」火速回應。華南金也挺中小企業，與中小企業信保基金互動密切；民營銀行富邦金同樣不落人後，加入行列。

跟進創新產業

金融系統同步脈動

二○一七年，金管會主委顧立雄一上臺，就對銀行業釋放大利多。首先，金管會將創投歸類為金融事業；接著，讓商業銀行對創投持股上限由原先的百分之五，調整至百分之百。此舉，使得銀行與創投之間，不再是難有交集的兩條平行線，同時，也為保守經營的銀行，注入創新的活水泉源。

投資創新產業投資，尤其考驗銀行的眼光、膽識以及風險控管能力。對銀行而言，近來，最大的專業挑戰，正是「五加二創新產業」，它的內容包括綠能科技、亞洲矽谷、生技醫療、國防、智慧機械、新農業及循環經濟等，即便政府以國發基金兩百億額度掛保障，但對放貸銀行來說，個個都是陌生艱澀的產業項目，此時各大銀行放膽擁抱「五加二」，趁機轉骨變革。

深入工業區 掌握臺商需求

銀行投資列車正式啟動。一銀即針對「五加二」創新產業，跟進政府腳步，提供各項優惠利率融資專案，全力支援臺商順利取得營運資金。最近，一銀以具有十年歷史的「金鑽企業登峰講座」，全臺走透透，由北到南，深入新北產業園區等各大工業區產業聚落（見表），直接連結企業，精準掌握臺商資金需求。公股銀行合庫也在全省產業聚落，標舉支持「五加二創新產業」。

永豐銀行則是大膽瞄準綠能，並看好桃園。去年，永豐與桃園市政府簽署綠能融資備忘錄，以一百五十億元的額度，力挺綠能產業；近日，再以三百億元額度，鼓勵臺商回流，目標仍是桃園，雙方並簽署「紮根融資專案」，進中火力發展智慧物流、自駕車、觀光醫療、航太等先進產業項目。

押寶政治明星

培養創投眼光

去年十一月二十四日，一場九合一大選，改變臺灣的政治生態；明年的總統及立委改選，更將牽動大規模產業發展動向。美國哈佛商業論壇（HBR）曾以專文論述政治風險，所指非單純的政黨輪替，它所輻射的影響範疇，遠遠超過於此。所以，銀行藉由法規鬆綁，注入創投精神，擁有風險投資DNA的銀行，如何出手？

在創投領域，投資新創事業（Startups），十分重視團隊，特別是團隊的核心人物。那麼，回到充滿政治風險的政經領域，人，是否也是關鍵評估要素？去年，縣市長改選，六都市長連任者僅臺北市和桃園市，分別是柯文哲和鄭文燦；而桃園的產業多元、人口年輕，再加上施政延續等等，鄭文燦身上儼然具備天時、地利、人和的絕佳優勢，無怪乎，桃園成為銀行重押的對象。永豐銀行已共有四百五十億元的貸款額度，集中在桃園；兆豐金也攜手桃園市政府與信保基金，看好桃園再生能源發展；臺企銀則針對桃園綠能產業，推出兩百億元的專案資金。桃園的產業吸金能力，堪稱六都之冠。

壽險南征 大方出手

壽險業站出來投資臺灣，更是出手大方；最近，在高雄、臺南都有戰績。隨著韓流聲勢高漲，壽險業的金流加速加大移動至高雄。台壽、富邦、新光等壽險業者，紛紛插旗高雄；國壽則將出手承包臺南污水下水道BOT案。

根留臺灣，不是口號；愛臺灣，更要有行動。一場「愛臺灣忠誠度大調查」，全民已經開始評比了。