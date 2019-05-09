親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

母親節499之戰再啟？遠傳網路門市推499吃到飽再送遠百禮券

耶路撒冷「街貓軍團」：聖城失控爆量流浪貓

根留臺灣 豈能說說而已

2019-05-09 11:09卓越

行政院主計總長朱澤民強調，投注國家公共建設，可望帶動經濟發展
行政院主計總長朱澤民強調，投注國家公共建設，可望帶動經濟發展
分享

【文‧柴宜君．鄭清影　圖‧沈文生】

最近，金融業異常忙碌。因為，當行政院啟動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，滿手現金的金融業，「愛臺灣」的忠誠指數，被加速放大檢視。而誰能代表臺灣？正是二千三百萬的老百姓。

愛臺灣忠誠指數　被放大檢視

銀行、壽險，誰最愛臺灣？只是比出手大方、慷慨撒錢，以滿手現金的金控而言，難分高下，對受貸企業而言，恐怕還可能是「愛之卻足以害之」。所以，砸錢事小，當政府的角色愈來愈吃重，如何在國家產業政策的大框架下，精準辨識投放標的的未來發展潛力，有智慧判斷、面對、處理政治風險（Political Risk）等，重要性遠高於放貸的絕對金額，更是構成「愛臺灣」忠誠指數的關鍵要素（Key Factors）。

最近，在政府「歡迎臺商回臺投資行動方案」中，看到連結力（Connectography）一書的作者帕拉格．科納（Parag Khanna），在書中所勾勒的未來版圖，強調機能性的連結，重建關係網，才可望形成活動力。行政院以「歡迎臺商回臺投資行動方案」，在既有龐大的政府機器內，試圖以有機活化的方式，串連各部會、強力驅動改變、並期待在促成臺商回流上，收割一切行政革新的成果。

政策點火　引資金活水

「歡迎臺商回臺投資行動方案」連結企業生產要素、稅法及資金，形成超完美結合。在此，經濟部傾力解決「五缺」問題；財政部的「海外資金匯回專法」準備拚立院三讀，法案中的租稅特赦，適用於間接投資創投、私募基金；國發基金再以委由各家自有資金代辦的「兩百億專案貸款」進行點火；接著，金控銀行、壽險，開始表態，砸下重金挺臺商。透過「歡迎臺商回臺投資行動方案」，可望促成大規模海內外資金匯回，備妥糧草，迎接臺灣大建設。

政府以政策點火、跨出策略性的一步。現在，將考驗金控去化資金的智慧；是各有特色、以差異化勝出？還是只能一個口號一個動作？這決定著臺商回流是否能順利為產業發展引進活水。

「雨天收傘」污名

碎片化的投資策略

中小企業放貸，有助活化銀行運作機制。多年來，銀行存在已久的負評就是：「雨天收傘」，特別是針對中小企業；而臺灣的產業形態，有高達百分之九七．七三的公司屬於中小企業，家數約達一百四十一萬家，他們在四處闖盪的過程中，常常與金融機構脫節，以至於只能孤軍奮戰。最近，銀行意識到中小企業的重要性，並且，在放款業務規劃上，看到銀行的改變。

公、民銀行，競相規劃針對中小企業的放款專案。中信、永豐、玉山、一銀、兆豐等，均各出奇招，玉山銀行的「中小企業信貸」，提出年營業額五千萬元以下者，最高申貸五百萬元；中信銀行的中小企業方案則提高營業額門檻至一億元，但更加碼貸款額度至一千五百萬元。

公銀合作金庫，則早早就高舉致力協助中小企業產業轉型目標、並特別針對「五加二」政策，推出「五加二新創重點產業貸款專案」，提供中小企業融資所需營運資金。目前，合庫在中小企業放款金額及移送中小信用保證基金的保證金額，均有亮眼的表現，並獲金管會及中小信保基金的肯定。

同時，針對政府「歡迎臺商回臺投資行動方案」，合庫以「臺商返鄉投資貸款專案」火速回應。華南金也挺中小企業，與中小企業信保基金互動密切；民營銀行富邦金同樣不落人後，加入行列。

跟進創新產業　

金融系統同步脈動

二○一七年，金管會主委顧立雄一上臺，就對銀行業釋放大利多。首先，金管會將創投歸類為金融事業；接著，讓商業銀行對創投持股上限由原先的百分之五，調整至百分之百。此舉，使得銀行與創投之間，不再是難有交集的兩條平行線，同時，也為保守經營的銀行，注入創新的活水泉源。

投資創新產業投資，尤其考驗銀行的眼光、膽識以及風險控管能力。對銀行而言，近來，最大的專業挑戰，正是「五加二創新產業」，它的內容包括綠能科技、亞洲矽谷、生技醫療、國防、智慧機械、新農業及循環經濟等，即便政府以國發基金兩百億額度掛保障，但對放貸銀行來說，個個都是陌生艱澀的產業項目，此時各大銀行放膽擁抱「五加二」，趁機轉骨變革。

深入工業區　掌握臺商需求

銀行投資列車正式啟動。一銀即針對「五加二」創新產業，跟進政府腳步，提供各項優惠利率融資專案，全力支援臺商順利取得營運資金。最近，一銀以具有十年歷史的「金鑽企業登峰講座」，全臺走透透，由北到南，深入新北產業園區等各大工業區產業聚落（見表），直接連結企業，精準掌握臺商資金需求。公股銀行合庫也在全省產業聚落，標舉支持「五加二創新產業」。

永豐銀行則是大膽瞄準綠能，並看好桃園。去年，永豐與桃園市政府簽署綠能融資備忘錄，以一百五十億元的額度，力挺綠能產業；近日，再以三百億元額度，鼓勵臺商回流，目標仍是桃園，雙方並簽署「紮根融資專案」，進中火力發展智慧物流、自駕車、觀光醫療、航太等先進產業項目。

押寶政治明星

培養創投眼光

去年十一月二十四日，一場九合一大選，改變臺灣的政治生態；明年的總統及立委改選，更將牽動大規模產業發展動向。美國哈佛商業論壇（HBR）曾以專文論述政治風險，所指非單純的政黨輪替，它所輻射的影響範疇，遠遠超過於此。所以，銀行藉由法規鬆綁，注入創投精神，擁有風險投資DNA的銀行，如何出手？

在創投領域，投資新創事業（Startups），十分重視團隊，特別是團隊的核心人物。那麼，回到充滿政治風險的政經領域，人，是否也是關鍵評估要素？去年，縣市長改選，六都市長連任者僅臺北市和桃園市，分別是柯文哲和鄭文燦；而桃園的產業多元、人口年輕，再加上施政延續等等，鄭文燦身上儼然具備天時、地利、人和的絕佳優勢，無怪乎，桃園成為銀行重押的對象。永豐銀行已共有四百五十億元的貸款額度，集中在桃園；兆豐金也攜手桃園市政府與信保基金，看好桃園再生能源發展；臺企銀則針對桃園綠能產業，推出兩百億元的專案資金。桃園的產業吸金能力，堪稱六都之冠。

壽險南征　大方出手

壽險業站出來投資臺灣，更是出手大方；最近，在高雄、臺南都有戰績。隨著韓流聲勢高漲，壽險業的金流加速加大移動至高雄。台壽、富邦、新光等壽險業者，紛紛插旗高雄；國壽則將出手承包臺南污水下水道BOT案。

根留臺灣，不是口號；愛臺灣，更要有行動。一場「愛臺灣忠誠度大調查」，全民已經開始評比了。

卓越雜誌2019.05號397期
卓越雜誌2019.05號397期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:09

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

臺韓媒體交流大躍進

2019-05-09 11:09

鄭文燦打造桃園幸福經濟學

2019-05-09 11:09

張淑芬帶領酵素、牛樟芝走向品牌之巔

2019-05-09 11:09

王子建、陳珮文用音樂傳愛

2019-05-09 11:09

三家新創團隊現身 暢談創業優勢

2019-04-11 17:23

定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-11 17:23

臺灣農業4.0創新趨勢

2019-04-11 17:23

金融事業痛點有待創新解藥

2019-04-11 17:23

臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-11 17:23

黃偉哲 帶領臺南走向智慧之都

2019-04-11 17:23

臺南晶英在地共生共榮 李靖文打造地方文化之窗

2019-04-11 17:23

劉正元醫師 個人化的體重管理

2019-04-11 17:23

國泰人壽 讓夢想與工作一起前進

2019-04-11 17:23

烹飪的文學底蘊

2019-04-11 17:23

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

做好投資 想加薪靠自己

2019-01-31 13:07

丹堤咖啡 抓準顧客喜好接地氣

2019-01-31 13:07

「來禽圖」春鳴 故宮邀你看畫賞鳥

2019-01-31 13:07

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07

緊盯二○一九年聯準會決策 美國升息循環即將接近尾聲？

2019-01-07 10:30

恐攻之後 巴基斯坦選舉路線的挫敗

2019-01-04 12:06

美國升息循環即將接近尾聲？

2019-01-04 12:06

林合廣如何用台灣烏龍茶年收五億？

2019-01-04 12:06

教育部推業界經驗綁教甄 未來高職恐爆教師荒

2019-01-04 12:06

霧都重慶招商記

2019-01-04 12:06

中央銀行印鈔廠 搖身重慶新文創地標

2019-01-04 12:06

集結產業聚落優勢 台灣實力將起飛？

2019-01-04 12:03

美國反中聲量依舊 與台關係相對穩固

2018-12-05 14:31

包租代管夯 百億商機來襲

2018-12-05 14:31

台灣十大經濟事件總回顧

2018-12-05 14:31

百年事業深耕台灣 放眼國際

2018-12-05 14:31

結合ICT技術 一手掌握監控資訊

2018-12-05 14:31

台灣能成為亞州區塊鏈中心嗎？

2018-12-05 14:31

投資意向書滿天飛 恐傷台灣信譽

2018-12-05 14:31
看更多

熱門文章

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 09:47

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 11:59

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:12

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

原始自然美山海秘境 台26線旭海—港仔

2019-05-02 15:33

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top