臺韓媒體交流大躍進

臺韓媒體合作，卓越雜誌徐邦浩執行長(左)與韓國Apple經濟日報金洪基社長(右)簽定新聞交流備忘錄， 讓兩地讀者掌握臺、韓兩地經濟脈動更多即時訊息！ 張至謙 分享 facebook

【文‧傅啟倫 攝影‧張至謙】

新聞、財經掀話題

臺韓簽訂新聞資訊備忘錄

韓國演藝事業發達，臺灣讀者也相當關注韓國的動態，但基於語言的隔閡，新聞時常無法正確且即時的傳送至臺灣讀者的手上，有鑑於此，臺灣《卓越雜誌》及韓國「Applemedia Group」約定合作，代表理事金洪基特地來臺簽訂備忘錄（MOU），足見對於此次合作事項的重視。

金洪基有著三十多年記者的經驗，主跑建築業相關新聞，他分享跑線時的難忘經驗，他擔任總編輯時曾經批露韓國相當知名的建築弊案，建築體本身出現龜裂，恐引起公共安全事件，金洪基接獲相關消息時，卻遇到自己從小青梅竹馬的好友在該企業服務，在人情與新聞專業中進行著天人交戰，最後他秉持著記者肩負的社會責任，還是批露該建築弊案，讓他談及此回憶時，仍會評論自己以六親不認的堅持來跑新聞。

紙媒公信力高 網媒流通率高

隨著時代的變遷，網路新聞的發展已超過傳統紙媒，許多讀者的閱讀習慣已經改變，在與時俱進的前提下，從八年多前開始，韓國「Applemedia Group」除了維持發行紙本媒體外，也進行大規模的網路新聞建置，讓更多讀者能夠透過電子載具隨時隨地進行閱讀，不僅具有高時效性，也達到網路無遠弗屆的優點。

但韓國讀者對於網路新聞來源仍舊抱持著觀望的態度，這也就是為何紙本報紙仍舊存在的原因，許多讀者較為相信報紙所報導的公信力，所以即便現在報紙的發行量高峰在世界各地都已經下滑，仍不能放棄報紙的印刷發行，「紙媒雖式微，其公信力仍在」！

除了臺灣的最新消息之外，金洪基表示，由於《卓越雜誌》在臺灣發展經驗豐富，且具備公信力，希望能夠透過臺灣的媒體平臺，進行新聞資訊的整合中心，包括中國大陸、香港、甚至擴及亞洲等大中華區，尤其是旅遊類的新聞，是韓國讀者最感興趣的一部分，「不論是介紹韓國的知名景點，或是臺灣的特色美食，都能夠促進兩地的觀光發展」。

韓國「Applemedia Group」除了維持發行紙本媒體，也進行大規模網路新聞建置，讓讀者透過電子載具閱讀。 分享 facebook

評比 座談 《卓越》一把罩

金洪基對於臺灣《卓越雜誌》在財經證券類的專業評比感到佩服，此次前來，也透露出希冀透過《卓越雜誌》的號召力，能來臺舉辦中小企業商業型展覽或活動，國際型的會議及論壇，透過公信力也能有相關的評比頒獎，讓兩地的交流合作更多元化。《卓越雜誌》執行長徐邦浩也強調，除了新聞訊息的交流外，也期待透過兩家專業的媒體，讓民間的文化媒體交流更進一步，掌握更多即時的訊息！