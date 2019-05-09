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利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09卓越

國發會主委陳美伶主導跨部會整合，一千億回臺投資目標達陣。
國發會主委陳美伶主導跨部會整合，一千億回臺投資目標達陣。
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【文‧金麗萍、唐俊彥、鄭清影 圖‧沈文生】

二○一七年一月二十日，美國第四十五任商人總統川普上任。在激烈的選戰中勝出，已是跌破專家眼鏡；接著，他再以「讓美國再次強大（Make America Great again)」連連放出利箭，更是讓全球化的經貿發展節奏，頻頻跳針。

全球經貿變局　何處是兒家？

首先，強調美國利益優先的川普，大動作追錢。二○一七年底通過減稅措施，激勵美國企業將海外獲利匯回本國。接著，發動中美貿易大戰；關連產業系統內的經濟體如臺灣，不可避免地被捲進修昔底德（Thucydides）大國崛起的時代風暴之中；身處亂局中的臺商，電腦上，正試算著各種可能性。

川普「美國優先」的強烈愛國主義傾向，讓保護主義勢力抬頭，「讓美國再度強大」的主張，引起各國效尤，各國正上演不同版本，由政府主導的搶錢、搶人大戰，持續升溫；在臺灣，執政者也透過各式政策工具，竭力連結全球臺商。

長期以來，臺灣企業早已習慣四海為家，事業與金流佈局，交錯成一張張綿密的網絡。只是，對臺商而言，精密算計、滴水不漏的全球佈局，卻讓反洗錢、肥咖條款、變調的租稅天堂，一一撕裂，此刻的臺商心生：「何處是兒家？」的喟歎；資金回臺，出現契機。

赤眼數據　迫使政府轉守為攻

對政府而言，爭取臺商回流，更是出現急迫性。二○一七年，代表臺灣經濟命脈的上市櫃公司動向亮紅燈；這一年， IPO家數來到歷史新低，僅有三十九家，資本市場少了新的活水。當時，民進黨不分區立委郭正亮疾言提醒金管會主委顧立雄，必須正視企業捨臺灣、前往大陸上市的警訊，他甚至語出驚人地表示，若再不正視此一問題，二○一八年，極有可能成為「臺灣下市元年」，這已是嚴重的國安問題。

郭正亮指出，臺灣企業不在臺灣投資的情況愈來愈明顯。台塑、鴻海往美國跑，更多臺灣上市櫃公司往大陸投資；還有臺灣上市公司索性在臺灣下市，前往大陸掛牌如環隆、鼎新等；也不乏採化整為零的策略到對岸佈局，鴻海旗下子公司富士康工業互聯網、聯發科的匯頂科技，競赴上海IPO。

企業減資案件增多，也不宜輕忽。費鴻泰委員也在同一時間提出警訊，他援用金管會統計資料顯示：二○一七年上市櫃公司減資件數為二十八家，二○一八年第三季已達三十七家，減資企業家數攀升，掛牌企業減資具有多重意涵，但對未來欠缺想像空間，卻是不易掩蓋的成因。

現在，臺商的默然出走，更化為一連串赤眼的統計數據，令政府坐立難安。競爭者已在門外叫陣，政府無太大的防守空間，只有反守為攻；這時，爭取臺商加碼投資臺灣，已成案牘上的最急件。

爭取臺商回流　加大力度

主客觀環境，在政府與臺商間，醞釀著郎有情、妹有意的氣氛。只是，回臺，真是臺商唯一選項？臺商返臺投資的心動指數到底有多高？心中取決輕重的盤算是什麼？在全球佈局中，還有多少其他的可能性？顯然，臺商的追求者眾，迫使政府得加大力度，爭取臺商回流的動作，一次比一次大。

目前，爭取臺商回流，已拉高決策行動層級。為了整合各部會力量，行政院於二○一九年成立「歡迎臺商回臺投資行動方案」，準備以三年的時間、火速拚出績效。在此非常行動方案的全速運轉下，臺商開始起程、踏上返鄉路。

國發會主委陳美伶表示，在「歡迎臺商回臺投資行動方案」驅動下，此方案專屬機構「投資臺灣事務所」每周召開聯席會議。據投資臺灣事務所表示，截至今年四月十九日、第十三次聯審會議後，已有三十五家廠商通過資格審查，包括智邦、廣達、南六、巨大、車王電等，總投資金額超過兩千億元，預計創造一萬多個本國就業機會。投資臺灣事務所強調，另還有五十左右家臺商也表達回臺投資意願。 

專法上路

資金回臺稅務大赦

降稅，往往可以牽動企業心中最柔軟的一塊。川普為要美國企業資金歸隊，即以降稅送出大紅包，他將企業所得稅由百分之三十五降為百分之二十一；結果，二○一七年法案過關，二○一八年，美國企業匯回的海外獲利超過六千六百億美元，約是二○一七年的四倍；雖然，距離川普喊出資金回流四兆美元的目標，差距仍遠，但短期效益顯現。

臺灣呢？原本海外所得匯回稅率為百分之二○；現在，輪到我們的政府秀出誠意。千呼萬喚的「海外資金匯回專法」，近日正式拍板定案。按專法內容規劃，第一年匯回課徵稅率百分之八，第二年則提高至百分之十，但若實質投資產業，則稅率再減半，即百分之四及百分之五，投資標的若是直接投資，不限產業，間接投資則需限於五加二特定產業。在程序上，需向「亞太防制洗錢組織（APG）」秘書處進行書面報告，強調專訪符合洗錢防制規範。

上市櫃公司　精選中的名單

臺灣近一千七百家上市櫃企業，更是臺灣經濟的命脈；主導臺商回流的國發會主委陳美伶馬不停蹄地穿梭其間，展現超級業務員的熱誠。陳美伶在臺灣上市櫃公司協會上，大談臺灣不斷優化的投資環境，為的是堅固上市櫃企業深耕臺灣的信心；接著，她又出席重要政商組織三三會，再豪氣地喊出：「鼓勵臺商回流，國發基金未設上限」，陳美伶強調：「只要臺商的需求到哪裡，補助額度就擴增到哪裡」。

金管會旗下的法人機構證交所及櫃買中心，更是沒閒著。為了避免讓郭正亮委員口中「二○一八年臺灣下市元年」的警語成真，金管會高壓訂出IPO的關鍵績效指標（KPI）。結果，二○一八年，IPO家數為六十家，未減反增，甚至創五年來新高。

打造多元化的投資指數，更為資金建立明確的投資標的。證交所的「臺灣50指數」，櫃買的「富櫃50指數」、「富櫃200指數」，強化資金與優質上市櫃企業間的連結，引導回臺資金進入股市的流向；並透過密集的業績發表會，不斷強化上市櫃企業的公司治理。

近來，壽險業海外投資虧損引發關注；進而使得提升壽險資金管理效益，再度成為重要議題，各方獻策、行動不斷。財政部提出發行中央政府建設公債想法，保發中心則積極完成類債券股票研究，依營收、獲利穩定度、過去五年配發的現金股利、稅後獲利成長性及股票波動度等條件，為壽險資金選出一百檔投資股票。

亂世中　誰是贏家？

當各式國際性的金融監管機制傾巢而出，手忙腳亂的臺商該求助於誰？全球四大會計師事務所勤業眾信、安侯建業、資誠以及安永等，正是他們急著想抓住的桴木。從CRS到反洗錢，再到後租稅天堂時代，一時之間，已讓臺商暈頭轉向，此時，全球四大會計師事務所儼然是救世英雄。

全球四大會計師事務所不只在亂世勝出，更成為財政部與臺商間的潤滑劑。最近，臺商鮭魚返鄉，雖頻傳捷報，但更多臺商，還在家門外徘徊；恐怕，忌憚的是，財政部展開歡迎的雙臂，仍藏著追稅的刺，以致於臺商被抱得愈緊、可能傷得愈重。

對此，在一場勤業眾信舉辦的稅務研討會上，財政部嚐試讓業者撤下心防。財政部南區國稅局局長盧貞秀強調，南區國稅局已開始落實客製化服務、專案專人諮詢，建立納稅者與稅務機關間的互信關係。看來，在資金流向被迫透明化的今天，也讓納稅者與收稅者之間，出現大和解的契機。

卓越雜誌2019.05號397期
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