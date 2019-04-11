烹飪的文學底蘊

古月的獅子頭。 分享 facebook

【文‧李碧華 圖‧紀州庵文學森林提供】

這是文學家特有的細緻，把私房菜一道道的故事，端上桌了。

旅行味道

—韓良憶的蛤蜊烤魚

飲食旅遊作家韓良憶曾旅居荷蘭，烹飪、散步、旅行，最愛簡單的生活。作品有《餐桌上的四季》、《浮生．半日．里斯本》。

頭一回吃到這道菜，韓良憶在義大利旅行，用的是整條魚，一個人真吃不完。後來又在西班牙嚐到相似菜色，用的是大塊的白肉魚，還加了辣香腸，份量恰恰好。

兩道菜的滋味皆鮮美，韓良憶加加減減，做成良憶版的蛤蜊烤魚，不時端上餐桌，吃著吃著，便會想起在南歐旅遊時的點點滴滴。

家族的舌尖記憶

─廖玉蕙的蹄花麵線

創作《純真遺落》、《像蝴蝶一樣款款飛走以後》及《文學盛筵－談閱讀，教寫作》的廖玉蕙說，台灣經濟起飛後，慶生盛行，廖媽媽也開始跟風，目的無非招喚家人聚首，共享天倫。

後來，這道食物成為廖玉蕙歡聚的必備。母親走了，她接手舊宅，翻新屋宇，將老家打造為手足聚會之所，在母親的廚房重拾老人家的鍋鏟，追索母親的廚房滋味。家人共推，她的這道豬蹄走過的麵線，最得上一代神髓。

找尋幸福滋味

─凌煙的麻油玻璃肉

凌煙二十六歲時，即以《失聲畫眉》獲得百萬小說獎，散文集著有《幸福田園》、《乘著記憶的翅膀尋找幸福的滋味》。

走過大段艱困的日子，凌煙開始可以富足些生活後，肉攤老闆娘推薦她一塊高貴的「玻璃肉」，家裡的歪嘴雞都一致叫好，原以為它長在屁股，後來才發現是以坊間的松板肉充數賣。

凌煙說，松板來自常用來滷肉角肉燥的槽頭肉，古代「禁臠」一詞，即來自這項下的一片肉，而真正的「玻璃肉」其實是長在肩胛的三角肌。

自然與自在，方梓的紅麴燒肉

方梓出生台灣花蓮，對野菜有著無可救藥的迷戀，即使跋山涉水也在所不惜。著有《釆釆卷耳》、《野有蔓草》等書。

方梓說這一道私房菜就是對生活「自然」與「自在」的態度。喜歡食材的原味、偏好簡單的料理，紅麴燒肉是自家餐桌上的常客。紅麴獨特的酒香和清甜，將豬肉襯得平衡。

配菜部分，方梓選擇野菜馬齒莧，搭配時令蔬菜、天然醬料，食物的味道清楚的吃出來了。

和寫詩一樣，古月的獅子頭

古月浪漫、感性，先生為知名藝術家李錫奇。她的詩呈現了生活中的花開與花落，柔美有情。

「做菜和寫作一樣，要慢工出細活。」古月用細膩的情緒經營文字，也用細致的功夫對待食物。

她用蛤蠣的甜，豬皮的膠質，讓獅子頭的層次更加豐富。所以獅子頭裡有她的詩，如詩般的晶瑩細緻，不假他人。

羅思容的鄉愁─仙草雞

寫詩也寫歌，更以詩入歌，「羅思容與孤毛頭樂團」以客家新民謠《多一個》獲得華語音樂傳媒大獎，最佳民謠藝人獎。

一把七層塔下鍋，混和著金光閃閃的蛋汁，趁著香味四溢之際，淋上熟透的米酒頭，空氣微醺令人陶醉，獻給母親、獻給客家、獻給土地─這是羅思容溫柔的質地，回應生命的一道樸質料理。

紅棗、龍眼乾，帶上了更多層次的仙草甘甜，暖胃也開心，像就是回到故鄉的喜悅，令人無法挑剔。

吳德亮，像美人般多變的茶湯圓

花蓮客家人吳德亮是作家、畫家、攝影家、茶藝家。喜歡喫茶、賞茶，在茶道之間體驗生命的樂趣及活力。

東方美人茶又被大家稱為膨風茶，「這晶瑩剔透的琥珀色，是它專屬的顏色。」吳德亮說，入口後淡淡的果香和蜜香跑出來，「是小綠葉蟬的傑作」。

吃完一顆甜蜜的湯圓，再品味東方美人茶，或者也可以一口湯圓、一口茶，隨著心情改變享受茶湯圓的程序。「就像東方美人茶的滋味豐富多變。」他說，茶湯圓也如美人般充滿彈性和均衡。