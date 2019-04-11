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國泰人壽 讓夢想與工作一起前進

2019-04-11 17:23卓越

國泰人壽支持夢想與工作並行，讓夥伴能夠享受職場生活。
國泰人壽支持夢想與工作並行，讓夥伴能夠享受職場生活。
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【文‧陳文燕 圖‧徐裕庭】

走進國泰人壽大樓，寬敞的大廳以及斗大的企業題字，有別於一般辦公大樓，少了嚴肅與繁忙感，反倒讓人精神抖擻、心曠神怡。初與兩位達人見面，便能即刻感受到企業文化，熱情活潑充滿笑容與希望。

原以為在壽險業中所遇到所謂的公司達人，是以業績成績作為排名，但是國泰人壽並非如此，「這是我們的歌唱達人戴晏青與Zumba 有氧達人廖怡青。」沒有聽錯，他們認真地過生活，投入自己的工作與興趣，完美詮釋「讓夢想與工作一起前進」的理念。

誤打誤撞進壽險業

卻被企業文化深深吸引

說來有趣，兩位達人一點都不避諱的說起踏入產業的原因，起初都對於壽險產業有些刻板印象的排斥，也都在矇矇懂懂的求職過程中，因緣際會接觸到帶領者，「你想要當中上人，還是中下人？」戴晏青說到，本來對於工作選擇上有些迷惘，甚至想要隨意做點小生意即可，但是聽到長輩的一席問話，讓他決定一試，「對於自己的人生負起責任，努力、堅持，沒有什麼是困難的。」即便沒有任何經驗，他也不畏艱難的開啟人生第一份職涯。

「我也在不知道該做什麼好的情況下，接觸到壽險業熱情的招攬。」廖怡青說到，起初因為服務家中壽險事項的人員相當熱情，就姑且一試，但是起初並非在國泰人壽，而是規模較小的公司，等到奠定一定基礎後，開始反思，應該尋找有規模與前景的公司，多抓住一些進步的機會，也因此踏進了國泰人壽，「我永遠都記得，看到公司光是一個地區的營業處進行晨操，就有一百多人，」廖怡青說到震懾自己的一幕，也是確立自己要在國泰人壽持續學習的利基點，「一群熱情有上進心的人在一起，互相給予信心，是相當難能可貴的」。

他們都從起初有些排斥的刻板印象中，到現今可以露出自信笑容表示著熱愛這份工作，原因來自於多元並且人性化的企業文化，以及給予明確目標的工作氛圍。

不侷限夢想　

抓住屬於自己的舞臺

西門町Westar斗大的舞臺，現場如同舉辦國際賽事一般，燈光音效硬體設備十足，臺下的拉拉隊更是搶眼，各組別支持著在臺上大放異彩的參賽者，有儀隊操槍、魔髮秀、歌唱、有氧舞蹈琳琅滿目的項目，讓整場彷彿在嘉年華表演般熱鬧，座無虛席。

而每一位站在舞臺上秀出自己精湛專長的參賽者，並非職業家，竟都是國泰人壽的夥伴，「我從小就喜歡舞臺，不只站上校園的表演舞臺，也有到電視臺參加過比賽，但是公司所舉辦的比賽，卻一點都不馬虎，甚至是我站過最完備的舞臺。」戴晏青感動地說到公司對於比賽的重視，讓他感受到真正的行動支持。

「除了能夠站上舞臺與大家分享自己的興趣與喜悅，我覺得最難能可貴的是同事間的支持與陪伴。」廖怡青表示，雖然是自己的興趣與專長，但是談到比賽，難免會有些緊張情緒，甚至擔心沒有好成績會讓推派自己上臺的同事們失望，然而在準備的過程中，總是能接收到同事的關懷以及打氣，甚至到現場熱情的加油，讓她極為感動，更願意在如此美好…如此美好的工作環境中持續努力。

工作時間自由

是更懂分配與約束的關鍵

談到究竟如何分配工作與興趣，戴晏青說到自己目前已經工作三年，雖說前一年半都還在摸索，但是努力地讓工作上手後，現在能夠有效地管理時間，會將一個月份分成三等份，第一等份肯定專心於工作事項，讓自己訂立的每月績效可以達成，接下來的第二部分為緩衝，需要較多時間的事務，准許一點彈性，但是在進入第三部份時，就已經是興趣的規劃時間，不讓自己因為沒有效率而佔用。

廖怡青則是將有氧運動安排於平日下班時間，假日時間安排課程，也成為一種紓壓並且維持健康體態的必要排程，「基本上我一週有六天都會進行有氧運動。」她表示時間都能壓縮出來的，只要不給自己藉口與理由，不斷的堅持並成為習慣，那麼一點也不會感到吃力或負擔。

「我們除了努力做好自己的時間分配，公司也支持我們走進不一樣的生活。」廖怡青說到，此次的「國泰達人爭霸賽3」比賽，公司協助達人們成立粉絲專頁，並且搭配小編團隊及培訓社群行銷等內容，「因為會有許多有趣話題不斷衍伸，也讓我身邊的朋友對我的工作感到好奇。」她笑稱自己感覺像是個公眾人物，有更多的人關心以及注意，也增加了許多自信心。

不同的時間分配方式，皆能達到夢想與工作並行的原因，以心態上來說，事實上並不在於有沒有時間，而是有沒有決心與毅力，而以工作環境來說，國泰人壽給了臺灣企業做足了標竿榜樣，不僅僅是基本福利上的照顧，更讓服務於國泰人壽的夥伴能夠受到支持，勇敢多元發展、追逐夢想。

卓越雜誌2019.04號396期
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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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