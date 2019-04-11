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劉正元醫師 個人化的體重管理

2019-04-11 17:23卓越

劉正元醫生
劉正元醫生
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【文‧編輯部 圖‧一零一多媒體提供】

看到現在的劉正元醫生，你很難想像他曾經也是個體重破百的大胖子！其實一開始劉正元的從醫之路可說是充滿曲折，當初已完成小兒專科考試的劉正元，因為對於外科可以立竿見影的治療方式很有興趣，所以又轉向到外科學習。

而這段期間內自己的父親也遇上的身體方面的疾病，一開始是左腿膝蓋不能動，劉正元四處求助於醫界同事，得到的不外乎是左膝退化這類答案，但始終也沒有獲得治本的改善。而某一天父親突然演變成左手也有問題、胸口悶不舒服，在透過急診室醫師的評估與判斷下，才發現原來劉醫生的爸爸是頸椎受到了壓迫，導致左腿與左手延伸出問題。

在急診室工作的他，充滿高壓的工作環境與不正常的輪班時段，讓急診室許多醫療人員在暴飲暴食下而有過胖的危機，當然劉正元自己也不例外，據說他當時自己高達九十八公斤，直逼破百大關！

肥胖阻礙健康 不得不重視

當年跟劉正元醫生同在一個急診室的前輩，因為總是在大夜班輪值，不正常的飲食時間讓這位前輩有著破百的魁武體型，然而在一次夜診時，前輩因為突然感到胸悶，原來是急性心肌梗塞發作，需要做心導管治療，但卻因為太胖造成導管手術困難，雖然導管手術後來成功，但肥胖造成了前輩的下肢循環受到影響，不得已而部分截肢。

劉正元眼睜睜地看著跟自己一起工作的前輩，才正值四十多歲的壯年卻突然倒下演變成需要截肢，這一切的根源都是因為肥胖所引起，而自己也才三十多歲、體重高達九十八公斤，深怕自己十年後健康也會受到影響，於是下定決心開始邁入減肥之路。

劉正元一開始想說憑藉著自己的醫療專業，減肥應該不是什麼難事，從起初在飲食上做調整，對體重上的確有些幫助與效果，但是少吃或是低卡飲食對於急診室的工作環境並不太適合，沒有體力去支撐長時間的高壓工作，於是他又開始在運動方面加強，當時每天騎單車往來醫院上下班，一天可騎到四十公里，但卻沒有繼續瘦下去，反而一個月就胖了六公斤！

他自己笑說：「人在運動後更容易餓，而且有補償心態，想說自己有大量運動了，多吃點也沒關係吧？結果反而越運動越胖！」體重上上下下對當時的他來說心理打擊很大；而後他也嘗試過代餐減肥，但一開始有效而後也遇到了瓶頸，最後開始研究藥物，根據自己本身的生活方式與運動習慣去搭配藥物輔助，最後如願的讓自己減重成功、恢復到理想健康的體態。

錯誤用藥

會讓肥胖與疾病惡性循環

正因為自己肥胖過、有成功瘦身的經驗，而後復健科診所找上劉正元合作，希望讓許多因為肥胖而導致膝蓋問題而需要復健的患者，從根本之道去解決體重問題。在這段看診的過程中他發現，許多疾病與肥胖都是息息相關聯的，例如國人比例居高不下的糖尿病患者，通常因為三高而產生肥胖狀況，但是糖尿病為了控制血糖而使用胰島素藥物，血液中胰島素增加，卻更容易導致脂肪囤積，如此一來更加肥胖、血糖更高，胰島素藥物也會越來越加重。

而治療高血壓的乙型阻斷劑也會導致肥胖。因為需要治療原有的疾病所使用的藥物，卻導致患者走向肥胖的惡性循環中，劉正元醫生認為這是一個非常不健康的醫療模式，他認為在評估患者的身體狀況、配合生活形態與適當的運動方式以及藥物輔助，先協助患者把體重恢復到正常的狀態下，血糖或血壓等疾病也會更容易受到控制，讓身體逐漸邁向一個更健康且均衡的狀態。

運用自身經歷

減肥患者的心靈導師

正因為劉正元醫生自己曾經歷過近百的體重，也曾幾度減肥失敗，所以現在面對來診的患者心態，他更能設身處地的為病患著想。例如患者可能工作繁忙沒有時間固定維持運動習慣，就好比他當年在急診工作時高壓忙碌的生活，協助而幫患者做飲食上的調整。

更有許多女性患者因為肥胖外型而導致心情上的憂鬱，而劉醫生也更能感同身受，替患者做體重管理時同時開導心理上的壓力。而其中也不乏令人難忘的患者，曾有一位幼兒園老師在治療不孕過程中發胖二十多公斤，後來轉而尋求減重，大約半年內順利瘦身成功，某一天就突然沒回診了，一開始劉醫生以為對方瘦下來也不需回診了，快一年後女患者抱著小嬰兒前來感謝醫生，原來患者瘦下來後身體機能也正常了，順利的自然懷孕，瘦身與求子兩個願望一次完成！綜觀每個人身體狀況、依照不同人去量身訂做體重管理，讓身體逐漸恢復到最健康平衡的狀態，許多原有的疾病也將能獲得改善與控制。

卓越雜誌2019.04號396期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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