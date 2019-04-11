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臺南晶英在地共生共榮 李靖文打造地方文化之窗

2019-04-11 17:23卓越

引進比利時團隊3D裸視投影結合科技料理餐桌秀，體驗顛覆傳統的用餐體驗。
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【文‧周義豐 圖‧臺南晶英酒店提供】

打造「摩登臺南」人文酒店新典範

臺南晶英酒店（以下簡稱臺南晶英）創立於二○一四年，是晶華國際酒店集團旗下的國際級商務度假酒店，坐落於臺南市中西區，與府城豐富歷史典藏、蘊含人文風貌、商業機能完善特色緊密結合，室內風格將臺南儒風意象化為設計元素，運用閩式建築特色妝點空間，走入飯店皆是藏於細節中的心意。

「一府二鹿三艋舺」這句俗語道出臺南文化重要性，臺南晶英共耗資十億裝潢費用，全館樓高十四層，擁有一八六間客房與六十九間套房，客房坪數十二坪起，有一間可以容納千人的大型宴會廳。臺南晶英總經理李靖文（上圖）指出，臺南晶英延續著晶華集團「Modern Chinese」（摩登中式）風格，期望打造出「Modern Tainan」（摩登臺南）人文飯店新典範，以臺南歷史地位為基礎，在懷舊府城古都中注入現代典雅。

感受人文「書院」、「奉茶」文化

一走進臺南晶英內挑高七米大廳氣勢十足，兩側八片長型對稱質樸窗櫺、座立兩面大鼓，不張揚浮誇，剛柔並濟，恰到好處，走到大廳盡頭是臺南晶英特別規劃「書院」區，將創造出一個可以看書休憩獨立區域，將書香淡雅的味道點綴其中，李靖文指出，取名靈感來自官方最早認可私塾「海東書院」，人文書香已是城市生活的一部份，「書院」與大廳入口處，是挑選府城堆疊赤磚紅瓦做為在地裝置藝術。

臺南晶英另一個體驗樂趣是「陶囍奉茶」，呈現臺灣普羅大眾文化「奉茶」文化，代表著臺南本地溫暖人情味，消費者入住時，櫃檯員工會親自端上一杯親自調煮的茶，由每位員工親手拉製的陶杯盛裝，是「歡迎您來」的意思，杯子上刻印每一位員工名字代表手作心意，李靖文說：「希望讓客人感受到我們誠意，從手溫中感受到我們熱情。不是非常刻意舉動，就是一種臺南生活方式」。

「臺南晶英是一家與在地共生共榮、最有台南文化特色的酒店」李靖文強調，為了發揚臺南文化、增加國際能見度，臺南晶英自開幕以來致力於推廣一系列在地文化活動，逐步將府城的精緻文化介紹給每位來客，從簡單卻深刻文化活動中展現臺南人俯拾即是生活品味，打造府城當代文化之窗。

城市行銷　「跨界」精緻文化

「擁有百年文化歷史府城，加上臺南晶英嶄新元素，將呈現出一種再創造文化蘊含！」臺南晶英近年來不斷地推出結合在地人事物「跨界」精緻文化，例如：《追愛總動員》系列，受到國內外旅客青睞，府城古都擁有眾神庇護，各司其職，月老靈驗程度更是無人不知、無人不曉，「拜月老」就等同喝牛肉湯一樣，被視為來臺南必做的事，臺南晶英就推出「四大月老攻略」希望不管是單身或祈求感情順利民眾都可以前往祀典武廟、祀典大天后宮、大觀音亭和重慶寺等月老廟祈求幸福圓滿，李靖文說。

《二○一九小山豬壯遊寶島系列特展》、《在地藝術家鄭百真老師「詩畫獨白」畫展》、《府城版時空膠囊封包茶》、《復古懷舊旗袍體驗》、《府城微視．書畫托特包》、《府城陶坊手拉坯》等文化體驗，都是李靖文跟著團隊一家一家去登門拜訪，說服在臺南具有歷史特色店一起合作這些文化體驗，另外，她提到，先前臺南市政府與寶可夢公司攜手合作，成功開創以遊戲觀光行銷城市案例，讓我們當地旅遊業者都有感，所以未來「城市行銷」是臺南晶英跟地方政府會一起走的正確道路。

卓越雜誌2019.04號396期
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