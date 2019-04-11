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臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-11 17:23卓越

前行政院副院長施俊吉提醒，金融是台灣重要產業富可敵國的台灣金控業者，仍持續拚規模...
前行政院副院長施俊吉提醒，金融是台灣重要產業富可敵國的台灣金控業者，仍持續拚規模。
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【文‧蔡秀蓮 圖‧沈文生】

二○一八年，臺灣九合一大選期間，高雄市長韓國瑜一句「高雄又老又窮」，勾起高雄人的悲情；結果，感性的悲情化為一張張選票，成就高雄變天的奇蹟。高雄市負債沈重，確實不富有；但臺灣呢？長期的低薪惡名，如鬼魅般地糾纏著臺灣；若再加上空污、民主紛爭……，美麗寶島臺灣，竟被形容成一座鬼島。

百兆身價　美麗的金銀島

其實，臺灣一點也不窮，還是個大富人家。前行政院副院長施俊吉在其任內，徹底盤點臺灣資產，結果，發現臺灣是一座具有百兆資產的金銀島。其中，本國銀行的資產即達四十九兆，在我們的銀行體系有四十兆的存款；臺灣上市櫃公司市值有二十九兆，保險業的總資產也達二十七兆之譜，加總起來，超過百兆。一百兆，有多大？施俊吉比擬，一百兆是臺灣GDP的五倍，也是每年國家總預算的五倍。臺灣，真是有錢。

近十年來，臺灣本國銀行的資產成長約二十兆，由民國九十八年的二十九．八兆，成長至民國一○八年的四十九．二兆；但是代表銀行賺錢效率的資產報酬率，卻起起伏伏，總體而言，表現不佳，十年來，未曾突破百分之一，表現最好的一年是民國一○三年，也不過是百分之○．七九；表現最差的民國九十八年，只有百分○．二八。

銀行錢太多，卻不敢聲張，因為，報酬率表現不佳；老百姓的巨額存款，早已成為棘手的濫頭寸。但靜靜地抱著錢，卻意外予人「臺灣窮了」的錯覺。

金控集團拚規模

國泰金資產奔向十兆

再看看臺灣金控集團，富可敵國、資產超過政府每年總預算者，所在多有。國泰金破九兆，富邦金緊追在後，達七．六兆，中國信託、臺灣銀行（註：現屬公開發行公司，資產數字以銀行部分在公開資訊觀測站所提供為準）也都有五兆之譜。在民營金控中，具有小而美市場形象的玉山金，資產也有二．二兆的規模；玉山金總座黃男州甚至在日前的法人說上表示，今年底，玉山金的資產將突破二．五兆，三年內，可望破三兆。

金控集團拚規模的動作，不會停止。為求以規模爭取更大的國際空間，成就亞太理財中心的金融地位。

國人狂買保單　保險業荷包滿滿

臺灣人愛買保險，保險業者也是各個荷包滿滿。十年來，保險業的資產總額成長近三倍，由民國九十七年的九兆，成長至民國一○七年的二十七兆；相較於其他金額機構，保險業資產累積速度更快，民國九十七年，保險業的資產僅佔臺灣金融機構總資產的百分之二十二．三；十年後，提升至百分之三十四．十二。

一般人說：「人窮志短」，臺灣並不窮，但志氣卻被消磨不少。培養以錢賺錢的想像力，它的重要性，恐怕不能再坐視了。

卓越雜誌2019.04號396期
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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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