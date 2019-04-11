金融事業痛點有待創新解藥

金融創業圈裡，將產生源源不絕的多元服務。 分享 facebook

【文‧金麗萍、唐俊彥、鄭清影 圖‧沈文生】

二十一世紀，創新已是各行各業輸不起的聖戰。只是，對具有龐大資產的銀行金控集團而言，擁抱創新，卻不只得搞定一個個隨時代起落的科技名詞，而是一場觀念的革命。

世界金融體系的建立，源自於猶太人；根據猶太人的財富經營觀，管家是否忠心盡職，在於錢財管理效率。

於是，在《聖經》裡，有一段對三位管家的描述，大意是：主人要出遠門，他按著個人才幹不同，分別交給他們一千兩、兩千兩、五千兩的家業管理。拿五千兩的管家，用這五千兩作買賣，結果再賺五千兩；拿兩千兩的管家亦然，也再賺回兩千兩。五千兩、兩千兩，雖有資金規模的差異，但所表現的資產報酬率均為百分之百，他們得到主人的稱許也一字不差，完全相同。

獨獨那拿一千兩的管家，他選擇掘開地，將主人的錢埋起來；主人回來時，一千兩仍是一千兩，外加一段污名化主人，為自己卸責的說詞；最後，不僅受到責備，連原有的一千兩也被收回。

臺灣錢 豈只淹腳目？

從兩千兩賺回兩千兩、五千兩再賺五千兩，這個思維，成就猶太民族的富裕；而善盡錢財經營的管家職份，以錢賺錢，使得以色列締造的金融創新奇蹟，舉世稱羡。

回到二十一世紀的臺灣，銀行的經營痛點之一，竟來自於錢太多。根據行政院主計處的統計資料顯示，最近十年，臺灣的超額儲蓄率不斷創新高，二○一六年來到歷史高峰，達百分之一四．八九，是二十九年來最高；二○一七年雖出現緩和跡象，但仍保持在百分之一四．五七的高點；二○一七年至二○一八年，國人超額儲蓄率出現十年來首度下滑，只是，若以絕對金額而言，銀行存款每年仍以三兆元的速度，持續累積。臺灣另有一絕，國人喜歡買保險，二○一七年，臺灣的保費收入，全球排名第十；保險滲透率，甚至居世界之冠。臺灣錢，不只是淹腳目而己，恐怕已經及膝了。

韓國瑜V.S.施俊吉

隔空交鋒

最近，韓流旋風掀起許多議論；其中，不少政治口水、逞強爭勝；但也不乏建設性的論辯。其中，前行政院副院長施俊吉與韓國瑜的一段各自論述，引出未來臺灣經濟發展重要的價值與定位。

針對韓國瑜疑質：「到現在，臺灣還在仰賴新竹科學園區，到底臺灣還有沒有其他產業？」韓市長的問題，恐怕也是許多人的焦慮；長期倚靠製造業的臺灣，直覺認為，製造就是我們的全部。只是，財經大老、前行政院副院長施俊吉反問，具有百兆資產的金融產業、一年創造一．二兆的附加價值、佔GDP百分之六．八，是不是一個產業？

國家理財

豈可輕忽被動收入？

當然，金融是產業。這項產業甚至打造臺灣成為一支績優資產概念股；不過，建立如此的認知，需要新的眼光。這幾年，理財觀念開始喚醒鎮日埋首工作的人；個人需要理財，國家亦然。製造業一如我們的「主動收入」，即靠勞力賺進的財富；至今，仍是臺灣產業的重要根基。但近十年來，競爭從四面八方湧來，臺灣面臨產業轉型極大的壓力；「轉型」兩字，知易行難。只是，過去三十年的經濟榮景，為臺灣積累龐大資產，這時，該思考「國家理財」的議題，如何以錢賺錢，打造「被動收入」，讓資產像一部賺錢的機器，日夜運作不停地賺錢。只是，如何活化資產？卻是一門大學問。

百兆資產

不能擺著好看

據前行政院副院長施俊吉估算，臺灣銀行、證券和保險三大產業的資產規模合計超過一百兆。只是，金融業一百兆的總資產，為全臺灣老百姓賺了多少錢？若以臺灣本國銀行而言，民國一○七年，平均資產為四十七．九兆，結果，當年的資產報率不到百分之一，只有百分之○．七二，賺錢效率偏低，原因出在：創新不足。

創新動能

來自於不得不的壓力

創新的動力，來自於非改變不可的內外在環境，巴西庫里奇巴（Curitiba）城市的故事，或許可提供臺灣金融業一番深省。庫里奇巴是南巴西最大的城市，它的創新動力，來自於預算少了兩個零。基於國家財政拮据，前市長傑米．雷納（Jaime Lerner）及前環境資源部長中村齊在解決交通壅塞問題時，無法採行道路擴充的老方法，但卻因此在僅占臺北人十分之一的綠地面積上，打造出一座綠色都市，建立智慧交通的世界亮點，不僅被聯合國教科文組織評為「最適合人類居住的城市之一」、也贏得二○一○年美國《富比士（Forbes） 》雜誌評為僅次新加坡、香港的全球第三大智慧城市。

金融業非改變不可的壓力在哪裡？銀行裡的「濫頭寸」愈來愈多，求新求變的千禧世代，漸漸取得金融消費市場的主導地位，擺在銀行面前的麻煩事還真不少。高鑫零售董事、大潤發創始人黃明端在將大潤發賣給阿里巴巴時，感慨地說：「我贏了所有對手，卻輸給了時代」。看來，金融業最大的壓力，不是來自預算少兩個零，而是十倍速、百倍速的時代巨輪。

華南銀行高階主管即表示，因消費族群日益年輕化，行動銀行已超越網銀；年輕世代偏好的數位金融服務，催促著銀行不斷向前。此時，金融產業已面臨非變不可的壓力。

逼出績效 金管會大施鐵腕

主管機關金管會，早已站上創新改革的最前線，去年年中，金管會祭出「金融發展行動方案」，堪稱是一部金融改革大法；政府在銀行、證券期貨、保險及金融科技等四個面向，訂定嚴格的執行目標。

壞公司為什麼不下市？好公司為什麼不上市？顯然，臺北股市也存在創新死角。所以，金管會祭出「兩年拚百家，讓好公司上市櫃」的股市關鍵績效指標，準備逼出上市櫃家數。只是，令人意外的是，讓臺灣優質的中小企業走向資本市場，更大的驅動力，恐怕會是CRS共同申報準則（俗稱肥咖條款）。

多兩個零的創新

需要臺灣的傑米．雷納

創新在於解決痛點。今天，臺灣雖未見預算少兩個零的問題，但身處時代巨變下的考驗不小。面對改革，臺灣金融界，需要的不再只是熟稔傳統金融業務的銀行家，也不僅是勤於完成各式各樣KPI的執行者；而是熱情擁抱改變，具有創業精神的銀行創業家，他們才是決定臺灣金融改革成敗與否的關鍵。

近來，從公股銀行到民營銀行，董座、總座，無不奮力拚創新；新創圈也正力拱金融獨角獸，各路人馬，湧進金銀改革最前線，準備合力撰寫臺灣金融的未來史。